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Montag, 01.06.2020 - 16:00
4 min

Pfingsten ohne Pfingstregatta

Viel Betrieb auf der Lahn, aber 108. Auflage der Gießener Traditionsveranstaltung findet nicht statt, wobei es nicht die erste Absage ist.

Von Albert Mehl
Hochbetrieb an Pfingsten auf der Lahn, aber Ruderboote sind keine zu erkennen. Die 108. Gießener Pfingstregatta ist der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Der Christoph-Rübsamen-Steg (hinten rechts) wäre normalerweise mit Zuschauern gefüllt. Foto: Schepp

Hochbetrieb an Pfingsten auf der Lahn, aber Ruderboote sind keine zu erkennen. Die 108. Gießener Pfingstregatta ist der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Der Christoph-Rübsamen-Steg (hinten rechts) wäre normalerweise mit Zuschauern gefüllt. Foto: Schepp

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Fotos
Hochbetrieb an Pfingsten auf der Lahn, aber Ruderboote sind keine zu erkennen. Die 108. Gießener Pfingstregatta ist der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Der Christoph-Rübsamen-Steg (hinten rechts) wäre normalerweise mit Zuschauern gefüllt. Foto: Schepp

Hochbetrieb an Pfingsten auf der Lahn, aber Ruderboote sind keine zu erkennen. Die 108. Gießener Pfingstregatta ist der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Der Christoph-Rübsamen-Steg (hinten rechts) wäre normalerweise mit Zuschauern gefüllt. Foto: Schepp

Keine Pfingstregatta, aber trotzdem auf der Lahn: Markus Ihlo (von rechts) und Hartmut Sorg mit Anzeiger-Redakteur Albert Mehl. Foto: Schepp

Keine Pfingstregatta, aber trotzdem auf der Lahn: Markus Ihlo (von rechts) und Hartmut Sorg mit Anzeiger-Redakteur Albert Mehl. Foto: Schepp

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