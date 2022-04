Punktlandung für Jungfechter Jann-Rouven Schmidt bei der WM

Beim Eislinger EMAG-Cup sind mit Samuel Schiller und Lennart Steinarth in der Altersklasse U 13 sowie Nick Schiller bei den U 17 im Säbelfechten für den TV Wetzlar auf die Planche gegangen.

Samuel Schiller errang den Vizetitel, sein Fechtkamerad Steinarth sicherte sich als 14. unter 25 Fechtern in der jüngeren Altersklasse einen Achtungserfolg, schließlich waren auch drei Talente aus Italien am Start. Bereits in der Vorrunde lieferten beide Wetzlarer Fechter einen erfolgreichen Wettkampf. Samuel Schiller hob sich von seinen Kontrahenten mit vier Erfolgen bei insgesamt sechs Gefechten ab, Steinarth qualifizierte sich dank zwei siegreichen Vorrundengefechten für die Direktausscheidung.

Für Nick Schiller galt es in der Nähe von Stuttgart derweil, sich gegen mehr als zwei Dutzend weitere Säbelfechter einen ordentlichen Platz zu erkämpfen, wobei dieses Unterfangen schon in der Vorrunde ausgezeichnet anlief: Der Youngster gewann drei von sechs Begegnungen, positionierte sich so auf einem guten Mittelfeldplatz 13 unter den 26 auf der Qualifizierungsliste stehenden Gegnern. Nach den Rundenergebnissen konnte Schiller diese Mittelposition mit Rang zwölf behaupten. (red)