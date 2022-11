RSV II verkauft sich ordentlich

Jetzt teilen:

WETZLAR - Stark ersatzgeschwächt hat der RSV Lahn-Dill II in der Rollstuhlbasketlball-Regionalliga Mitte in Freiburg zwei Mal verloren. Gästetrainer Hans Groll standen "nur" acht Spieler zur Verfügung, trotzdem zeigte die "kleine" Aufstellung über weite Strecken eine gute Teamleistung. Distanzwürfe und Überzahl-Lay-Ups von Marco Zwerger und Zachi Wittmann hielten beide Partien lange offen. Letztlich standen aber ein 39:56 und ein 31:47 aus Sicht des RSV zu Protokoll. Am 27. November geht es mit einem Heimspiel gegen Wiesbaden II weiter. - Lahn-Dill II: Zwerger (29), Wittmann (20), Theis (12), Strack (5), Dickow (2), Pauli (2), Denhardt, Bajelan.