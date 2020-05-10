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Sonntag, 10.05.2020 - 17:00
3 min

Ruderer können langsam ihren sportlichen Aktivitäten wieder nachgehen

Seit den Lockerungen durch die Politik ist bei den Ruderern die sportliche Aktivität im Einer-Boot gestattet. Und so rüsten sich auch die heimischen Vereine langsam, aber sicher für die Wiederuafnahme ihres Sports.

Von Albert Mehl
Die Lahn fließt still vor sich hin. Auch bei der Rudergesellschaft Wetzlar ruht (noch) der Sportbetrieb. Foto: Schepp

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Fotos
Die Lahn fließt still vor sich hin. Auch bei der Rudergesellschaft Wetzlar ruht (noch) der Sportbetrieb. Foto: Schepp

Die Lahn fließt still vor sich hin. Auch bei der Rudergesellschaft Wetzlar ruht (noch) der Sportbetrieb. Foto: Schepp

Wo sich sonst Ruderer, Kanuten und sonstige Wassersportler auf der Lahn zwischen den Bootshäusern von Gießener Rudergesellschaft und Ruderclub Hassia tummeln, herrscht durch die Corona-Krise gähnende Leere. Das soll sich bald ändern. Doch noch hat sie Schwänin am Ufer (kleines Foto) ihre Ruhe. Fotos: Schepp

Wo sich sonst Ruderer, Kanuten und sonstige Wassersportler auf der Lahn zwischen den Bootshäusern von Gießener Rudergesellschaft und Ruderclub Hassia tummeln, herrscht durch die Corona-Krise gähnende Leere. Das soll sich bald ändern. Doch noch hat sie Schwänin am Ufer (kleines Foto) ihre Ruhe. Fotos: Schepp

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