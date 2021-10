Rudolf Froschauer: Mit 85 noch ruhig und abgeklärt

Das Auflageschießen boomt in Deutschland! Das lässt sich an den Teilnehmerzahlen festmachen: 1367 Sportschützen mit 1987 Starts in Hannover, 1219 Kandidaten, die sich um 43 DM-Titel bewarben, in Dortmund: Während im Ruhrpott nur Luftgewehr geschossen wurde, war die Auswahl der Disziplinen in der niedersächsischen Landeshauptstadt deutlich breiter gefächert: Im Gewehrbereich schossen die Aktiven auf 50 und auf 100 Meter, im Pistolenbereich mit der Luftpistole, der 25 Meter Sportpistole und der 50 Meter Freien Pistole. (red/afi)