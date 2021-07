Rund 1000 Reiter messen sich in Hüttenberg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HÜTTENBERG - Hüttenberg (lkf). Riesige Freude bei heimischen Pferdesportlern, denn der Reit- und Fahrverein Hüttenberger Land hat zum Turnier auf den Inselhof geladen. Unter strengen Hygieneauflagen werden am Wochenende Dressur- und Springreiter auf ihre Kosten kommen. Zudem trägt der Bezirksreiterbund Lahn-Dill seine Bezirksmeisterschaften bis zur Leistungsklasse 5 in der Dressur und der Leistungsklasse 2 im Springen aus. Insgesamt sind über 1000 Startplätze reserviert.

Am Freitag präsentieren sich ab 8 Uhr junge Springpferde in Aufbauprüfungen, bevor am Nachmittag um 16.30 Uhr eine Punktespringprüfung Kl. L den ersten Turniertag beendet. Am Samstag geht es um 7.30 Uhr auf dem Springplatz los. Die erste Wertungsprüfung für die Leistungsklasse 5 der Bezirksmeisterschaften steht auf dem Zeitplan. In der Halle starten die Dressurreiter um 7 Uhr mit einem Dressurreiter WB Kl. E, zugleich Wertungsprüfung für die Leistungsklassen 0 und 7.

Den Höhepunkt des Turniers bilden am Sonntagnachmittag eine Springprüfung Kl. M** mit Stechen (16.15) und eine Dressurprüfung Kl. L auf Kandare (15.15). Die Ehrung der Bezirksmeister erfolgt am Sonntag gegen 18 Uhr auf dem großen Springplatz.