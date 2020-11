Sadion Hoxhallari glaubt an sein Team

Zum Zuschauen verdammt: Sadion Hoxhallari, Trainer des TV Wetzlar. Foto: Steffen Bär

WETZLAR - Mit Schmerzen kennt sich Sadion Hoxhallari aus. Wenn auch ungewollt. Im Sommer dieses Jahres musste sich der Spielertrainer des Basketball-Landesligisten TV Wetzlar einer Operation am Fuß unterziehen. Nachdem er immer wieder umgeknickt war, diagnostizierten die Ärzte einen Knorpelschaden und rieten ihm, eine Pause von einem Jahr einzulegen. Zwar folgte Sadion Hoxhallari dem Vorschlag der Mediziner, die Schmerzen sind aber geblieben. Wenn auch nicht am Fuß. Denn dem Übungsleiter tut es weh, seine Truppe auf dem Parkett nicht unterstützen zu können.

Dabei wäre Hilfe bitter notwenig. Nach den ersten vier Partien sind die Wetzlarer noch sieglos und damit Schlusslicht in Hessens zweithöchster Spielklasse. "Es ist sehr bitter, nur zuschauen zu können. Zumal wir in keiner Begegnung vollzählig waren, manchmal nur mit sieben Spielern angetreten sind und deswegen auch unseren Auftritt beim ACT Kassel II absagen mussten. Ich bin mir sicher, dass wir mit unserem kompletten Aufgebot zumindest zwei Duelle für uns hätten entscheiden können."

Doch hätte, wenn und aber zählt nicht. Das weiß auch der 29-Jährige. Vor allem wurmt es ihn, dass seine Schützlinge in fast schon schöner Regelmäßigkeit eine Führung nach der Pause noch aus der Hand geben. "Das ärgert mich sehr. Das Positive ist aber: Eigentlich haben wir genügend Jungs, um die Positionen mindestens doppelt zu besetzen. Jeder von uns will spielen. Ich rechne damit, dass wir die nächsten Aufgaben wieder in Bestbesetzung angehen."

ZUR PERSON Sadion Hoxhallari spielt Basketball seit er zwölf ist. Und dies immer für den TV WetzlarFür noch keinen anderen Verein war der Vertriebsmitarbeiter bisher im Einsatz. Der Spielertrainer, der als Point Guard zum Einsatz kommt, coacht außerdem die dritte Mannschaft des TVW, die im Sommer in die B-Liga aufgestiegen und in der neuen Klasse noch ungeschlagen ist. Der 29-Jährige wohnt in Niedergirmes und ist in seiner dritten Runde Spielertrainer beim TV Wetzlar. (tis)

Wann der TV Wetzlar aber überhaupt wieder antreten kann, ist aktuell offen. Derzeit pausiert die Saison in Hessen bis Ende November. Sadion Hoxhallari glaubt nicht daran, dass es in diesem Jahr noch einmal weitergehen könnte. Gerne hätte der Vertriebsmitarbeiter weitergespielt. Auch, um den Fehlstart vergessen zu machen. Aber Corona macht eben auch vor dem Basketball nicht halt.

In vermutlich weiser Voraussicht hatte der Hessische Basketball-Verband schon vor Rundenstart entschieden, dass es in dieser Spielzeit weder Auf- noch Absteiger gibt. Sadion Hoxhallari hat diesen Entschluss zur Kenntnis genommen. Ganz wohl ist ihm dabei aber nicht. Er spricht von einer "Hobbyrunde". Und weiter: "Der Spaß und die Freude stehen dadurch im Vordergrund. Auf der anderen Seite nimmt es den Mannschaften auch den Druck. Die Ernsthaftigkeit fehlt ein wenig. Dazu kann jedes Team seine Partie ohne weiteres absagen. Das macht es durchaus schwierig."

Schwierig ist für den Niedergirmeser aktuell auch der Trainingsbetrieb. Dieser ist nämlich momentan trotz Lockerungen seitens der Regierung nicht möglich. Daher ist beim Landesligisten erst einmal abwarten angesagt. Eventuell sind ab Dezember wieder Übungseinheiten möglich. "Das", betont Sadion Hoxhallari, "wäre sehr wichtig für uns."

Denn Arbeit gibt es genug. Mehr Ruhe und Kontrolle im Angriff während eines Duells, um einen Vorsprung auch einmal über die Zeit zu retten, fordert der Trainer von seinen Schützlingen. "Diese Stresssituationen können in den Einheiten durchaus simuliert werden, so der 29-Jährige, der aber auch erklärt: "Im Endeffekt ist das ein Lernprozess, den wir durchlaufen müssen. Wir haben sehr viele Talente im Kader. Diese wissen in manchen Situationen in der Schlussphase noch nicht, wie sie sich verhalten müssen."

Als Kritik an den Nachwuchs möchte er dies aber nicht verstanden wissen. Im Gegenteil: Gerade die A-Jugend-Akteure Alexander Erlenko und Thomas Stifanos machten zum Start auf sich aufmerksam. Die Unbekümmertheit des Duos tat den Domstädtern gut. "Sie haben richtig starke Spiele abgeliefert und gehören fest zum Kader", sagt Sadion Hoxhallari. Generell lobt der Übungsleiter die Jugendarbeit des Vereins. "Wenn ein großes Talent mal nach Gießen abwandert, werden wir keine Steine in den Weg legen. Aber ich bin mir sicher, dass wir in ein paar Jahren an die Tür zur Oberliga anklopfen können, wenn unsere Talente dem Club treu bleiben."

Doch so weit ist es noch nicht. Aktuell geht der TVW in der Landesliga auf Korbjagd, aktuell braucht die Mannschaft noch ihren erfahrenen Spielertrainer, um erfolgreich zu sein. Doch der kann erst im Juni oder Juli des nächsten Jahres wieder eingreifen. Das schmerzt. Sowohl den TV Wetzlar als auch Sadion Hoxhallari.