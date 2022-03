Schießen: Bezirkstagung leitet Saison ein

Anlässlich der Bezirkstagung nahm der Schützenbezirk Lahn-Dill etliche Ehrungen vor. Das Foto zeigt in der hinteren Reihe v. l. Torsten Immel (Übernthal, Gold), Jörg Stoll (Oberndorf, Gold), Hendrik Hermann (Haigerseelbach, Gold), Hans-Steffen Schorn (Dillenburg, Bronze); in der mittleren Reihe Horst Kasperski (VSV Wetzlar, Gold), Axel Gonschorowski (Mademühlen, Gold), Bezirksjugendkönig Robin Nassauer (Mandeln), Birgit Thielmann (Rodenbach, Bezirksehrennadel in Bronze) sowie vorn Bezirksschützenmeisterin Dunja Boch und Andreas Koob in Vertretung der Bezirkskönigin Susanne Koob (Werdorf). Die Königsscheibe wurde von Christine Wilfert nach einem Entwurf Dunja Bochs mit Motiven aus Herborn, Dillenburg und Wetzlar bemalt. Foto: Armin Daub