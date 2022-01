Schwachem Start soll wichtiger Schub folgen

Jetzt teilen:

WETZLAR - Nachdem die Teams der Basketball-Landesliga Nord der Männer im vergangenen Jahr kurzfristig aufgrund des raschen Anstiegs der Corona-Fallzahlen frühzeitig in die Winterpause geschickt worden war, gab der Hessische-Basketball-Verband (HBV) am vergangenen Sonntag die sofortige Fortführung des Spielbetriebes bekannt. Für den heimischen TV Wetzlar bedeutet dies, dass er die Rückrunde nicht gegen den Tabellenführer aus Butzbach startet, sondern an diesem Samstag beim zweitplatzierten Team des TSV Lang-Göns gastiert. Die zuletzt kurzfristigen Entscheidungen des HBV könnten der Begegnung einen gewissen zufälligen Aspekt mitgeben, der sich insbesondere zuungunsten der Gastgeber auswirken kann.

Nachdem der TVW schwach in die Spielzeit 2021/2022 gestartet war und sich erst im letzten Spiel fing sowie den ersten Sieg erkämpfte, ist er nun an der Reihe, zu beweisen, dass die vielen Niederlagen in der ersten Saisonhälfte nur eine absolute Ausnahme waren und kein Dauerzustand sind. Zwar ist gegen den TSV alles andere als ein Spaziergang zu erwarten, aber die Domstädter zeigten in den vergangenen Begegnungen häufig abschnittsweise ihre starke Spielweise, oft machte lediglich die Konstanz in der Leistung den Unterschied. Wenn die Wetzlarer jetzt mit einem Sieg ein Zeichen gegen den Tabellenzweiten setzen könnten, würde ihnen dies sowohl im Gesamtranking als auch mental einen wichtigen Schub geben für die danach noch anstehenden Aufgaben.