Montag, 06.04.2020 - 18:00
5 min
Schwimmer Niklas Römer vom TV Wetzlar hat noch viel vor
Von David Liebscher
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ZUR PERSON
Gemeinsam mit seinen Eltern lebt Niklas Römer in Wettenberg, seit 2015 springt der 14-Jährige kompetitiv ins Wasser. Erst für die KSG Biebertal, mittlerweile für den TV WetzlarZu seinen größten Erfolgen zählt der Nachwuchsschwimmer den Bronze-Erfolg mit der 3 x1250-Meter-Staffel bei den Freiwassermeisterschaften 2018 sowie die jüngsten Goldmedaillen bei den Süddeutschen Meisterschaften über 800 und 1500 Metern. Neben dem Schwimmen gehört der Kraftsport zu seinen Hobbys. (dal)
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