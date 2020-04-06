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Montag, 06.04.2020 - 18:00
5 min

Schwimmer Niklas Römer vom TV Wetzlar hat noch viel vor

Mit 1,94 Meter ist Niklas Römer vom TV Wetzlar ein Riese. Doch auch bei seinem Verein hat er einen großen Sprung nach vorne gemacht.

Von David Liebscher
Wasser ist sein Element: Niklas Römer beim Gewinn der Hessenmeisterschaften 2020 über 800 Meter Freistil. Foto: Uwe Hermann

Wasser ist sein Element: Niklas Römer beim Gewinn der Hessenmeisterschaften 2020 über 800 Meter Freistil. Foto: Uwe Hermann

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Fotos
Wasser ist sein Element: Niklas Römer beim Gewinn der Hessenmeisterschaften 2020 über 800 Meter Freistil. Foto: Uwe Hermann

Wasser ist sein Element: Niklas Römer beim Gewinn der Hessenmeisterschaften 2020 über 800 Meter Freistil. Foto: Uwe Hermann

Das Foto zeigt die Siegerehrung bei den "Langstrecken" in Würzburg: (v.l.) Niklas Römer, Moritz Wrzesniewski (beide TV Wetzlar) und recht Lukas Usyk (Sindelfingen). Foto: Uwe Hermann

Das Foto zeigt die Siegerehrung bei den "Langstrecken" in Würzburg: (v.l.) Niklas Römer, Moritz Wrzesniewski (beide TV Wetzlar) und recht Lukas Usyk (Sindelfingen). Foto: Uwe Hermann

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ZUR PERSON

Gemeinsam mit seinen Eltern lebt Niklas Römer in Wettenberg, seit 2015 springt der 14-Jährige kompetitiv ins Wasser. Erst für die KSG Biebertal, mittlerweile für den TV WetzlarZu seinen größten Erfolgen zählt der Nachwuchsschwimmer den Bronze-Erfolg mit der 3 x1250-Meter-Staffel bei den Freiwassermeisterschaften 2018 sowie die jüngsten Goldmedaillen bei den Süddeutschen Meisterschaften über 800 und 1500 Metern. Neben dem Schwimmen gehört der Kraftsport zu seinen Hobbys. (dal)

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