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Montag, 10.08.2020 - 15:30
5 min

Sherman Lockhart stellt die Akademie der 46ers neu auf

Einst trainierte er den TV Wetzlar, nun macht Sherman Lockhart bei der Basketball-Akademie der Gießen 46ers Karriere.

Tim Straßheim: Sportredakteur Wetzlar
Von Tim Straßheim
Sportredakteur Wetzlar
Basketball bestimmt sein Leben: Als Coach führt Sherman Lockhart den TV Wetzlar bis in die Oberliga, jetzt koordiniert er die Nachwuchsarbeit bei den Gießen 46ers. Foto: Martin Weis

Basketball bestimmt sein Leben: Als Coach führt Sherman Lockhart den TV Wetzlar bis in die Oberliga, jetzt koordiniert er die Nachwuchsarbeit bei den Gießen 46ers. Foto: Martin Weis

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ZUR PERSON

Sherman Lockhart wohnt in Lahnau. In seiner Freizeit verbringt er gerne Zeit mit seinen zwei Kindern oder fährt Fahrrad. Als Spieler schaffte er es bis in die 2. Bundesliga, unter anderem für den TV Lich und den VfB GießenDer 38-Jährige ist gelernter Seilermeister, gab seinen Job aber auf, um im Februar dieses Jahres als Jugendkoordinator in die Basketball-Akademie der 46ers einzusteigen. Zuvor trainierte der B-Lizenz-Inhaber, der im Besitz der deutschen und amerikanischen Staatsbürgerschaft ist, auch den TV Wetzlar. (tis)

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