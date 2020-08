Sherman Lockhart stellt die Akademie der 46ers neu auf

Sherman Lockhart wohnt in Lahnau. In seiner Freizeit verbringt er gerne Zeit mit seinen zwei Kindern oder fährt Fahrrad. Als Spieler schaffte er es bis in die 2. Bundesliga, unter anderem für den TV Lich und den VfB GießenDer 38-Jährige ist gelernter Seilermeister, gab seinen Job aber auf, um im Februar dieses Jahres als Jugendkoordinator in die Basketball-Akademie der 46ers einzusteigen. Zuvor trainierte der B-Lizenz-Inhaber, der im Besitz der deutschen und amerikanischen Staatsbürgerschaft ist, auch den TV Wetzlar. (tis)