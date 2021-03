Sicherer Weg zurück in die Hallen möglich

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Der Hessische Turnverband begrüßt die ersten Schritte zur Öffnung des vereinsgebundenen Sports, die in der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung vom 5. März festgehalten sind. "Dabei befürworten wir besonders, dass Kinder bis einschließlich 14 Jahre wieder gemeinsam draußen spielen und trainieren dürfen. Besonders für diese Zielgruppe haben wir uns in Gesprächen mit dem Landessportbund Hessen stark gemacht", wird HTV-Vizepräsident Ulrich Müller in einer entsprechenden Mitteilung zitiert.

Viele Turn- und Sportvereine haben für Kinder Angebote in ihrem Portfolio wie unter anderem Kinderturnen, Gerätturnen und Parcours, die allerdings im Normalfall in gedeckten Sporträumen ausgeübt werden. "Wir stellen fest, dass die Turnvereine besonders häufig Kinder unter sechs Jahren verloren haben. Das ist besorgniserregend, da dem Sport gegebenenfalls ganze Jahrgänge verloren gehen beziehungsweise Kinder ohne Sportbezug aufwachsen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass für diese Zielgruppen ansprechende Angebote unter den geltenden Regeln angeboten werden können. Wir sind uns gewiss, dass ein sicheres Öffnen der Turn- und Sporthallen mit entsprechenden Hygienekonzepten möglich ist", so die Vorsitzenden der Hessischen Turnjugend, Annalena Mickel und Christiane Schulmayer.

Wie es dann nach dem 22. März weitergehen soll, beschäftigt den HTV sehr. "Für die Vereine ist es jetzt schon schwer, die ganzen Regeln zu überblicken. Wenn dann noch Tests zum Einsatz kommen sollen, muss vorher klar geregelt werden, wer diese durchführen, kontrollieren und letztlich auch bezahlen muss", bekräftigt Müller.