Sie wollen Wetzlars Mannschaft des Jahres 2022 werden

WETZLAR - Es ist wieder soweit: Die Stadt Wetzlar zeichnet ihre Sportler des Jahres aus. 2022 machten drei Mannschaften, die hervorragend mit dem Ball umgehen können, sowie je ein Team, das auf den Wasser beziehungsweise im Eiskanal flott unterwegs war mit herausragenden Erfolgen - weit über die lokalen Grenzen hinaus - auf sich aufmerksam und landeten deshalb auf der Liste der Nominierten.

Noch bis zum 4. Dezember kann unter www.wetzlar.de/sportlerwahl für den jeweiligen Favoriten abgestimmt werden.

HSG Wetzlar, Handball

Die HSG Wetzlar hat in der vergangenen Saison der Handball-Bundesliga alle und sich auch selbst überrascht. Mit Benjamin Matschke als Nachfolger von Kai Wandschneider auf der Trainerbank lagen die Grün-Weißen bis kurz vor Toresschluss sogar auf Kurs in Richtung Europapokal-Qualifikation, um am Ende als Siebter zu glänzen. In der nun laufenden Runde tut sich die HSG noch etwas schwerer, aber mit der Unterstützung der Fans dürfte auch das 25. Jahr im Oberhaus ein Happy End haben.

RSV Lahn-Dill, Rollstuhlbasketball

Endlich wieder Deutscher Meister, endlich den großen Rivalen Thuringia Bulls bezwungen: Die Rollis des RSV Lahn-Dill setzten sich im Mai dieses Jahres mit dem letzten Wurf im zweiten Finale um den Titel zum 14. Mal die nationale Krone auf. Fünf Jahre hatten die Wetzlarer auf diesen Moment gewartet. Auch in der laufenden Spielzeit sieht es nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Bulls aus, das Zeug zum erneuten Meisterschaftsgewinn hat das Team von Cheftrainerin Janet Zeltinger allemal.

Lahnschwäne, Rudern

Jeder Schlussstrich ist ein Neuanfang: Nachdem es dem Männer-Domstadtachter an Manpower für die Ruder-Bundesliga mangelte, setzte die RG Wetzlar auf Frauenpower - die "Lahnschwäne" wurden aus der Taufe gehoben. Unter zehn Bundesliga-Teams visierte der teils mit ruder-unerfahrenen Sportlerinnen neu zusammengesetzte Frauen-Achter den achten Platz für seine erste Saison an. Die eigenen Erwartungen wurden nach fünf Rennen und einem sechsten Platz in der Endabrechnung klar übertroffen.

HBRS-Hessenauswahl, ID-Fußball

Den ID-Kickern ist die erfolgreiche "Mission Titelverteidigung" gelungen. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause sicherte sich das Team mit Luka Pulz vom RSV Büblingshausen im Landeskader in der Sommerhitze von Cottbus, wie bereits 2019 in Saarbrücken, eindrucksvoll die deutsche Meisterschaft. Möglich machte das auch eine Ausnahmegenehmigung: Im Lockdown trainierten die Spieler im HBRS-Leistungszentrum im Wetzlarer Stadion weiter und bereiteten sich so optimal auf die Titelkämpfe vor.

Deborah Levi und Laura Nolte, Zweierbob

Die 25-jährige Deborah Levi aus Siegbach-Oberndorf im nördlichen Lahn-Dill-Kreis, die im Sommer als Leichtathletin für das Sprintteam Wetzlar startet, wurde etwas überraschend Zweierbob-Olympiasiegerin. Die Studentin schob ihre Pilotin Laura Nolte (Unna) im Yanqing National Sliding Center unweit von Peking so schnell an, dass sie sich am Ende vor Mariama Jamanka/Alexandra Burghardt und Elana Meyers-Taylor/Sylvia Hoffman (USA) Gold sicherte.

