Siebenjähriger Mudersbacher mischt die Motocross-Szene auf

Luca Nierychlo ist sieben Jahre alt, lebt mit seinen Eltern sowie seinem jüngeren Bruder im Hohenahrer Ortsteil Mudersbach und besucht die zweite Klasse der Dünsbergschule in ErdaMit dem Motocross begann der junge, ebenfalls begeisterte BMX- und Fahrradfahrer 2017 im Alter von vier Jahren und drehte mit seiner Yamaha PW50 seine ersten Runden auf den Kinderstrecken in Langgöns und Laisa. Seit Sommer 2018 durfte er als dann Fünfjähriger auch Rennen fahren. 2020 startete er mit seinem zweiten Motorrad erstmals beim Hessencup in der 50ccm-Klasse und gewann alle vier Rennen sowie die Gesamtwertung. In diesem Frühjahr wechselte der Siebenjährige auf ein 65-Kubik-Bike und fährt nun in dieser Klasse. (lew)