Speedkletterer Pollak holt Silber

WETZLAR - Am Wochenende standen die offenen Hessischen Meisterschaften im Kletterzentrum Darmstadt auf dem Wettkampfkalender. Dabei geht es 15 Meter steil in einem leichten Überhang bergauf.

Der 15-jährige Erik Pollak von der DAV Sektion Wetzlar holte sich in der Jugend B mit seiner persönlichen Bestzeit von 9,247 Sekunden die Silbermedaille. Mit dieser Zeit wäre Pollak auch in den vergangenen europäischen Wettbewerben bei den Finalläufen dabei gewesen. "Die Leistung von Erik ist vor allem auch deshalb beachtenswert, da die Voraussetzungen für das Training im Speedklettern alles andere als optimal sind", so sein Trainer Uwe Beyer.

Geklettert wird beim Speedklettern auf einer international genormten Route und viele Kletterhallen haben nicht die Möglichkeit so eine Route einzurichten. In Hessen gibt es eine wettkampftaugliche Wand nur in Darmstadt. In Wetzlar hat man sich beholfen und Teile der Wettkampfwand nachgebaut.

Da Klettern nach der Olympia-Premiere in Tokio auch bei den nächsten Spielen 2024 in Paris auf dem Programm steht, wird das Speedklettern weiterhin im Wetzlarer Wettkampfkalender vertreten sein.