Spielertrainer Sadion Hoxhallari schwört Basketball-Landesligist TV Wetzlar die Treue

Sadion Hoxhallari lebt in NiedergirmesSeit 2003 spielt der 29-Jährige für den TV Wetzlar, ein Vereinswechsel kam für den Außendienstmitarbeiter nie in Betracht. Hoxhallari geht ab Sommer in seine dritte Saison als Spielertrainer der Domstädter. Wenn er nicht auf der Bank Kommandos gibt, zieht er als Point Guard im Spiel des TVW die Fäden. In seiner Freizeit hört Sadion Hoxhallari gerne Musik oder geht auf Reisen (tis)