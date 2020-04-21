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Dienstag, 21.04.2020 - 14:00
4 min

Spielertrainer Sadion Hoxhallari schwört Basketball-Landesligist TV Wetzlar die Treue

Er bezeichnet sich selbst als Wetzlarer mit Leib und Seele. Spielertrainer Sadion Hoxhallari bleibt den Landesliga-Basketballern des TVW auch in der kommenden Saison erhalten.

Tim Straßheim: Sportredakteur Wetzlar
Von Tim Straßheim
Sportredakteur Wetzlar
Spielertrainer Sadion Hoxhallari (l.) bleibt dem TV Wetzlar auch in der komenden Saison treu. Foto: Martin Weis

Spielertrainer Sadion Hoxhallari (l.) bleibt dem TV Wetzlar auch in der komenden Saison treu. Foto: Martin Weis

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ZUR PERSON

Sadion Hoxhallari lebt in NiedergirmesSeit 2003 spielt der 29-Jährige für den TV Wetzlar, ein Vereinswechsel kam für den Außendienstmitarbeiter nie in Betracht. Hoxhallari geht ab Sommer in seine dritte Saison als Spielertrainer der Domstädter. Wenn er nicht auf der Bank Kommandos gibt, zieht er als Point Guard im Spiel des TVW die Fäden. In seiner Freizeit hört Sadion Hoxhallari gerne Musik oder geht auf Reisen (tis)

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