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Mittwoch, 13.05.2020 - 17:00
8 min. inkl. Video

Sportartikelhändler stehen in Corona-Krise vor besonderer Herausforderung

Von den pandemiebedingten Restriktionen betroffen sind auch die Händler von Sportartikeln, die nun versuchen, ihre Waren wieder an den Mann beziehungsweise an die Frau zu bringen.

Von David Liebscher

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Zwar dürfen die Sportartikelhändler wieder vollständig ihre Pforten für die Kundschaft öffnen, strenges Mund- und Nasenschutzgebot besteht - wie hier im Oberbieler Sport- und Modehaus Kaps - dennoch. Foto: David Liebscher

Zwar dürfen die Sportartikelhändler wieder vollständig ihre Pforten für die Kundschaft öffnen, strenges Mund- und Nasenschutzgebot besteht - wie hier im Oberbieler Sport- und Modehaus Kaps - dennoch. Foto: David Liebscher

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Zwar dürfen die Sportartikelhändler wieder vollständig ihre Pforten für die Kundschaft öffnen, strenges Mund- und Nasenschutzgebot besteht - wie hier im Oberbieler Sport- und Modehaus Kaps - dennoch. Foto: David Liebscher

Zwar dürfen die Sportartikelhändler wieder vollständig ihre Pforten für die Kundschaft öffnen, strenges Mund- und Nasenschutzgebot besteht - wie hier im Oberbieler Sport- und Modehaus Kaps - dennoch. Foto: David Liebscher

(Noch) nicht gefragt: Die Teamsport-Abteilung bei 4All-Sports in Wetzlar-Dutenhofen. Foto: David Liebscher

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