Sportkreis tagt in Edingen

SINN - Am Freitag holt der Sportkreis Lahn-Dill seine Sportkreistage 2020 und 2021 nach, für 18 Uhr ist das Dorfgemeinschaftshaus in Edingen (Am Schattenstück 13) gebucht. Die Delegierten der Vereine können sich dort ab 17 Uhr anmelden und registrieren lassen. Laut Tagesordnung wird zunächst der Sportkreistag 2020 mit den Berichten der Vorstandsmitglieder über die Bühne gebracht, anschließend wird das darauffolgende Geschäftsjahr beleuchtet. Darüber hinaus werden Mitglieder des Sportkreisvorstands gewählt sowie Delegierte für den Sportbundtag des Landessportbundes Hessen.