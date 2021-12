Stadt Wetzlar verschiebt Sportlerehrung 2021

Im vergangenen Winter wurde die Sportlerehrung der Stadt Wetzlar ohne Publikum im Saal via Livestream übertragen. In diesem Jahr soll sie als Präsenzveranstaltung am 6. Dezember stattfinden, wurde aber nun verschoben. Foto: Jenniver Röczey

WETZLAR - Guter Dinge waren die Stadt Wetzlar, die Sparkasse und der Sportkreis Lahn-Dill, als sie am 12. November verkündeten, dass die Sportlerehrung in diesem Jahr nicht digital und ohne Publikum wie im vergangenen Winter, sondern wieder als Präsenzveranstaltung am 6. Dezember in der Stadthalle durchgeführt werden soll. Doch aus diesem Datum wird nichts, wie die Stadt Wetzlar dieser Zeitung schriftlich mitgeteilt hat.

Neuer Termin steht noch aus, jedoch nicht mehr 2021

Die "wieder deutlich verschärfte pandemische Lage" sowie die "zögerlichen Anmeldungen unserer geladenen Sportlerinnen, Sportler und Gäste" haben das Sportamt allerdings dazu veranlasst, die Ehrungen für das Sportjahr 2021 zu verschieben. Wann genau die heimischen Athletinnen und Athleten ausgezeichnet werden sollen, steht derzeit noch nicht fest. Die Stadt möchte die Ehrungen allerdings nicht wieder via Livestream veranstalten, sondern "im neuen Jahr nachholen, wenn die Rahmenbedingungen dazu wieder gegeben sind".