Stammplatz: Assistgeber, Glanzparade, Edelreservisten

MITTELHESSEN - Herzlich willkommen zu unserem Überblick. Wir setzen uns gemeinsam auf den Stammplatz, um auf das Sport-Wochenende zu schauen. Unter anderem mit diesen Themen: Wetzlars Till Klimpke wird im Nationaldress zum entscheidenden Assistgeber, die "Edelreservisten" des RSV Lahn-Dill und eine Niederlage für die HSG Kleenheim-Langgöns mit bitteren Folgen. Außerdem dabei: Glanzparaden und kämpferische Teufel.

Im Fokus

Handball:

HSG-Nationalspieler in WM-Quali: Rubin raus, Duo ist weiter

Am Samstag nach dem Remis gegen Ungarn war Till Klimpke noch hin- und hergerissen zwischen Freude über die eigene Vorstellung und Enttäuschung über den verpassten Sieg. 24 Stunden später leitete der Torhüter der HSG Wetzlar mit seinem Assist für Johannes Golla den 30:29-Erfolg der deutschen Handball-Nationalmannschaft gegen den gleichen Gegner ein. "Wir wollen auf jeden Fall gewinnen", hatte der 23-Jährige zwischen Partie eins und zwei gegen die Magyaren gesagt. Am Sonntag in Kassel rückte Klimpke in Halbzeit zwei für Andreas Wolff zwischen die Pfosten des DHB-Teams, kassierte wenige Sekunden vor Schluss zwar den Ausgleich, um dann aber sofort umzuschalten. Er holte den Ball blitzschnell aus dem Netz, passte auf Golla, der an der Mittellinie wartete. Und der Kreisläufer "pfefferte" die Harzlederkugel zum 30. und entscheidenden Treffer ins gegnerische Gehäuse. Insgesamt war ein Sextett des Wetzlarer Handball-Bundesligisten in der vergangenen Woche auf Reisen - Freud und Leid lagen dicht beieinander.

Rollstuhlbasketball - RSV Lahn-Dill:

RSV Lahn-Dill: "Edelreservisten" finden Rhythmus schnell

Der Hauptrundenabschluss in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga lief für den RSV Lahn-Dill gegen die Frankfurt Skywheelers erfolgreich - am Ende stand ein erwartbarer 72:38 (36:14)-Erfolg des Tabellenzweiten gegen das Ranglistenschlusslicht und damit Absteiger in die zweite Liga. Während bei den Gästen vom Main mit Nico Dreimüller einer der ehemaligen RSV-Akteure fehlte, mussten die Gastgeber Kapitän und Topscorer Thomas Böhme ersetzen. Der 30-Jährige hatte sich im Training eine Rückenverletzung zugezogen. "Er soll sich schonen", begründete Management-Mitglied Nico Zeltinger das Fehlen. Das war mit ein Grund für eine völlig ungewohnte Auftaktformation mit Dominik Mosler, Hiroaki Kozai, Catharina Weiß, Quinten Zantinge und Mark Beissert. "Wir haben teilweise mit Line-ups gespielt, die wir fast gar nicht trainiert haben", blickte Cheftrainerin Janet Zeltinger nach dem Spiel zurück - letztlich war der Erfolg aber deutlich.

Durch die Linse - Das Foto

Weitere Nachrichten:

Fußball - FC Gießen:

Burgio macht den Unterschied für den FC Gießen

Der FC Gießen hat mit dem 3:1 (2:1)-Erfolg gegen die SG Sonnenhof Großaspach einen unbedingt notwendigen Sieg im Ringen um den Verbleib in der Fußball-Regionalliga Südwest gefeiert - es war der erste Sieg für Gießen in 2022 überhaupt. Wie bedeutend diese drei Punkte waren, zeigt ein Blick auf die Tabelle, der keine Euphorie-Sprünge auslösen dürfte, da die Elf von Trainer Daniyel Cimen auf einem direkten Abstiegsplatz verbleibt, weil Mitkonkurrenten wie der FSV Frankfurt und Stuttgart II ebenfalls gewinnen konnten. Zwei Erkenntnisse waren ebenso wichtig wie die drei Punkte: Erstens hat die Gießener Mannschaft das Schockerlebnis der Last-Minute-Niederlage in Haiger gut verarbeitet, was unterstreicht, welch gutes Karma in dem auch sonst immer wieder schwierigen Umfeld der stets gelassene Daniyel Cimen verbreitet. Zweitens konnte Doppeltorschütze Giuseppe Burgio endlich einmal unter Beweis stellen, dass er bei einigermaßen normalem Fitnesslevel der Spieler sein kann, der die Elf für ihre Anstrengungen belohnt.

Erkennt die Lücke: Im Beisein von Mitspielerin Lisa Kiethe (l.) und Katharina Weber (r.) hat sich Nina Eggers von der HSG Kleenheim-Langgöns gegen die beiden Mainzerinnen Julie Jacobs (2.v.l.) und und Tina Kolundzic (2.v.r.) durchgesetzt. Foto: Jenniver Röczey

Handball - 3. Liga:

Kleenheimerinnen müssen in die Abstiegsrunde

Mal wieder haben die Drittliga-Handballerinnen der HSG Kleenheim-Langgöns einen Punktgewinn im letzten Angriff verpasst. Zum wiederholten Mal stimmte der Kampfgeist, zum wiederholten Mal glaubte das Team von Trainer Martin Saul aber zu spät an eine Chance gegen einen stark besetzten Gegner. So reichte es auch am Samstagabend in der Weidig-Sporthalle nicht für Zählbares, beim 26:25 (14:10) sicherte sich der 1. FSV Mainz 05 II am Ende die zwei wichtigen Punkte. "Wir haben alles in allem wirklich eine tolle Moral bewiesen. Im Vergleich zum Hinspiel, als wir klar verloren haben, war das eine deutliche Steigerung, auch wenn wir wieder ohne Punkte dastehen. Leider haben wir viel zu lange gebraucht, bis wir gemerkt haben, dass wir unsere Möglichkeiten haben", sagte Saul. Nach der dritten Niederlage im Rahmen der Englischen Woche ist der Gang in die Abstiegsrunde für die HSG Kleenheim-Langgöns nun auch auf dem Papier unvermeidlich.

Fußball - FSV Hessen Wetzlar:

FSV Hessen Wetzlar ärgert den Favoriten

Die einen, nämlich die Eintracht Frankfurt III, saßen nach Spielende mit hängenden Köpfen und Schultern am Spielfeldrand. Die anderen, nämlich der FSV Hessen Wetzlar, verließen erhobenen Hauptes den Kunstrasenplatz am Riederwald in Frankfurt. 120 Zuschauer sahen ein aufregendes, unglaublich unterhaltsames Spiel mit vier Toren: 2:2 hieß es nach 90 Minuten zwischen dem Tabellenführer und dem Team aus der Lahnstadt. Und es war noch so viel mehr drin für die Gäste! Die Wetzlarerinnen, die sich auch von einem zweimaligen Rückstand nicht aus dem Tritt bringen ließen, hatten noch den möglichen Siegtreffer auf dem Fuß.

Spruchreif - Zitat zum Wochenende

Der Weg zu den Artikeln

Wir wünschen Euch eine schöne Woche und sehen uns am Freitag an dieser Stelle auf unserem Stammplatz wieder. Bleibt sportlich.