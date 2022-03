Stammplatz: Auswärtscoup, Kantersieg, gefühlter Sieg

Grafik: Saskia Sonneborn-Stahl/Juliane Müller/VRM

MITTELHESSEN - Herzlich willkommen zu unserem Überblick. Wir setzen uns gemeinsam auf den Stammplatz, um auf das Sport-Wochenende zu schauen. Unter anderem mit diesen Themen: Starker Auswärtscoup der HSG Wetzlar, eine erbärmliche Trainingshalle der Gießen 46ers, starke Leichtathleten in Leipzig und der dreifache Paul Stock für den TSV Steinbach Haiger.

Handball - HSG Wetzlar:

HSG Wetzlar: Mit Rhythmuswechseln die Löwen im Zaum gehalten

Der nächste Streich der Grün-Weißen in der Handball-Bundesliga: Mit 30:27 besiegte die HSG Wetzlar die Rhein-Neckar Löwen, dabei bot das Spiel viele ergebnistechnische Auf und Abs. Till Klimpke war nach der Bändigung der Löwen kaum zu halten. Der Torhüter der Wetzlarer tanzte durch die SAP-Arena und war auf dem Weg in die Kabine kaum zu stoppen. "Wir haben in den entscheidenden Momenten immer eine Schippe draufgelegt. Super, wie wir die 5:1-Deckung gespielt haben, dagegen hatten die Rhein-Neckar Löwen kein Rezept. Und wir hatten so eine geile Motivation in der Mannschaft, das hat den Gegner fertiggemacht", sprudelte es aus Klimpke heraus. Auch seine Teamkollegen wirkten nach dem Auswärtscoup bei einem zwar angeknockten, aber qualitativ nach wie vor hochwertigen Konkurrenten der Handball-Bundesliga außer Rand und Band.

Fußball - FSV Hessen Wetzlar:

Sturmlauf der Wetzlarer B-Juniorinnen bleibt unbelohnt

Mit einer im Vergleich zur Bundesligapartie in Crailsheim verbesserten Leistung verlangten die Fußball-B-Juniorinnen des FSV Hessen Wetzlar ihren Altersgenossinnen vom SV Alberweiler im Heimspiel auf dem Kunstrasen am Klosterwald in Dalheim alles ab. So stand die Begegnung gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit auf der Kippe und Wetzlar war in vielen Aktionen dem Ausgleich näher als die Gäste dem Auswärtssieg. Doch in der 60. Minute machten die Gäste mit einem Schuss direkt in den Winkel zum 3:1 den Deckel drauf.

Handball - TV Hüttenberg:

Am Ende ein gefühlter Sieg für den TV Hüttenberg

Am Ende besaßen sie sogar noch die Chance auf den Sieg. 13 Sekunden vor Schluss und beim Stand von 27:27 nahm Johannes Wohlrab am Sonntagabend eine letzte Auszeit, um seine Schützlinge noch einmal auf den womöglich entscheidenden Spielzug einzuschwören. Knapp anderthalb Minuten später und nach einem Abschluss von Hendrik Schreiber sowie einem allerletzten Freiwurf von Ian Weber war dann jedoch klar: Die Akteure des TV Hüttenberg mussten sich im Zweitliga-Auswärtsspiel beim HC Elbflorenz mit einer Punkteteilung begnügen. Es war ein Endresultat, das dem Spielverlauf gerecht wurde, und sich für den Gast aus Mittelhessen angesichts dessen Verletzungsmisere im Nachhinein zumindest ein bisschen wie ein Sieg anfühlte.

Spruchreif - Zitat vom Wochenende

Die Gießen 46ers greifen am kommenden Wochenende wieder ins Spielgeschehen in der Basketball-Bundesliga ein. Die spielfreie Zeit hat unser Chefreporter Alexander Fischer mal genutzt, um sich die Trainingshalle anzusehen - und die ist sehenswert, oder auch nicht. Das Stück ist auf jeden Fall sehr lesenswert!

Der dazugehörige Artikel:

Die Gießen 46ers trainieren wie in Transsilvanien - Ein Besuch vor Ort bestätigt: Die Rivers-Sporthalle, in der sich der Basketball-Bundesligist auf die Spiele vorbereitet, befindet sich in einem erbärmlichen Zustand. Zum Artikel.

Weitere Nachrichten:

Leichtathletik:

Starke Auftritte bei Deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig

Viel besser hätte der letzte Lauf in der Hallensaison 2022 für die Ausnahmeläuferin Sophia Volkmer vom TV Wetzlar nicht laufen können: Die Dutenhofenerin erreichte in neuer Persönlicher Bestzeit von 2:07,52 Minuten Rang vier über die 800 Meter bei den Titelkämpfen in Leipzig. Gute Nachrichten in Leipzig gab es auch aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf: Langstreckler Kilian Schreiner vom ASC Breidenbach und 800-Meter-Spezialistin Julia Swelam vom TSV Kirchhain konnten beim Höhepunkt der Leichtathletik-Hallensaison in Leipzig wahrlich überzeugen und waren schneller als je zuvor. Schreiner lief über 3000 Meter auf Rang sechs, Swelam wurde ebenfalls Sechste.

Eishockey - Rote Teufel Bad Nauheim:

Mehr als Pflichtzähler sind für EC Bad Nauheim nicht drin

Der Kampf um das Playoff-Heimrecht spitzt sich zu, auch weil die Wetterauer Kufencracks in Kaufbeuren eine Vorentscheidung verpasst haben. Der EC Bad Nauheim ist in der Deutschen Eishockey-Liga 2 im Kampf um Platz vier in der Endabrechnung der Meisterschaftsrunde am Wochenende keinen entscheidenden Schritt vorangekommen. Die Pflichtaufgabe gegen das abgeschlagene Schlusslicht Selb wurde am Sonntag zwar mit einem 5:2-Erfolg positiv abgehakt, doch die Vorstellung der Bad Nauheimer war alles andere als glanzvoll. Zwei Tage zuvor hatten die Roten Teufel zudem beim ESV Kaufbeuren, der noch um einen Pre-Playoff-Platz kämpft, mit 1:4 verloren.

Durch die Linse - Das Foto

Der dazugehörige Artikel:

TSV Steinbach Haiger: Es stockt, bis "Stocki" loslegt - Beim 5:0-Heimsieg gegen die TSG Balingen glänzt ein Steinbacher mit Toren, der eigentlich gar kein Torjäger ist. Auf sich aufmerksam macht auch ein bescheidener Doppelpacker. - Beim 5:0-Heimsieg gegen die TSG Balingen glänzt ein Steinbacher mit Toren, der eigentlich gar kein Torjäger ist. Auf sich aufmerksam macht auch ein bescheidener Doppelpacker. Zum Artikel.

Wir wünschen Euch eine schöne Woche und sehen uns am kommenden Freitag an dieser Stelle auf unserem Stammplatz wieder. Bleiben Sie sportlich.