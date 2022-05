Stammplatz: Blech, Haareraufen, unschöne Fan-Plakate

Was läuft am kommenden Sport-Wochenende in Mittelhessen? Wir blicken vom "Stammplatz" aus darauf. Fotos: Anré Bethke, Ben (2), Björn Franz, Armin Diekmann, Helmut Serowy

Jetzt teilen:

MITTELHESSEN - Herzlich willkommen zu unserem Überblick. Wir setzen uns gemeinsam auf den Stammplatz, um auf das Sport-Wochenende zu schauen. Unter anderem mit diesen Themen: Enttäuschung pur für den RSV Lahn-Dill beim Champions-Cup, die HSG Wetzlar schaltet zu früh in den Verwaltungsmodus, doppelter Ärger beim FC Gießen und starker Auftakt von Wetzlarer Triathleten. Außerdem dabei: HSG-Keeper Gennadiy Komok und die Geschichten einer Flucht.

Im Fokus

Alles probiert beim Champions Cup in Erfurt, aber letztlich chancenlos im Spiel um Platz drei: Hiroaki Kozai (l.) und der RSV Lahn-Dill verlieren gegen André Bienek und Erzrivale Thuringia Bulls. Foto: Armin Diekmann

Rollstuhlbasketball - RSV Lahn-Dill:

RSV Lahn-Dill: Blech statt Titelverteidigung in Erfurt

Die Rollstuhlbasketballer aus Wetzlar müssen sich bei der Champions-Cup-Endrunde mit dem vierten Platz begnügen. Und das Spiel um Platz drei in der europäischen Königsklasse ist für den RSV Lahn-Dill zu einer heftigen Enttäuschung geraten. Nach einer rabenschwarzen ersten Halbzeit unterlag der Titelverteidiger im "kleinen Finale" des IWBF Champions Cup 2022 in Erfurt in einem deutsch-deutschen Rollstuhlbasketball-Duell den RSB Thuringia Bulls mit 51:75 (11:18, 20:39, 40:61) und musste sich mit der "Blechmedaille" zufriedengeben. "Es ist sicherlich nicht das Ergebnis, was wir uns erhofft haben. Nun müssen wir ganz schnell den Reset-Knopf drücken und die Woche uns neu finden, denn am kommenden Sonntag wird eine aggressive Thüringen-Mannschaft bei uns in der Buderus-Arena antreten. Wir müssen die Zeit intensiv nutzen", sagte RSV-Trainerin Janet Zeltinger. Nun gilt es für die Wetzlarer den Mund abzuwischen, die Niederlage schnell aus den Köpfen zu bekommen und bereits am kommenden Sonntag eine Trotzreaktion zu zeigen. Dann sind in der heimischen Arena im ersten Playoff-Finale um den DM-Titel erneut die Thuringia Bulls der Gegner.

Fußball - FC Gießen:

FC Gießen hadert mit Roter Karte für Sarr und Fan-Plakaten

Ein beherztes Einsteigen ins Mann-gegen-Mann-Duell von Kapitän Nikola Trkulja nahe der Mittellinie, dann war Schluss: So endete das vorerst letzte Heimspiel des abgestiegenen FC Gießen in der Regionalliga Südwest. Eine Woche nach der 0:2-Niederlage bei Rot-Weiß Koblenz unterlag der FCG der TSG Hoffenheim II in rein sportlich unspektakulären 90 Minuten mit 1:2. "Wir haben in Unterzahl nicht viel zugelassen, die Jungs haben alles gegeben. Bis zur Roten Karten waren wir ganz gut drin, beide Mannschaften hatten ihre Chancen. Zu zehnt mussten wir unheimlich viel laufen und investieren. Schade, dass nicht zumindest ein Punkt herausgesprungen ist. Das hätte der Moral gutgetan", resümierte Trainer Daniyel Cimen. Am Rande gab es indes noch ein Thema, das den Ärger des Trainers und seiner Schützlinge auf sich zog. Eine sehr kleine Gruppierung Gießener Fans hatte Plakate aufgehängt, auf denen der Mannschaft Wille und Kampf abgesprochen wurden. "Darüber bin ich enttäuscht", so der Coach. Die genannte Fangruppe hatte das Stadion bereits während des Spiels verlassen.

Spruchreif - Das Zitat vom Wochenende

Der dazugehörige Artikel:

HSG Wetzlar gegen die Füchse zu früh im Verwaltungsmodus

Für Trainer Ben Matschke ist es zum Haareraufen: Sein Handball-Bundesligist lässt die Berliner - und vor allem deren Keeper - zu lange am Haken und wird dafür letztlich bestraft.

Weitere Nachrichten:

Fußball - A-Liga Limburg-Weilburg:

FSG Gräveneck/Seelbach/Falkenbach steigt kampflos ab

In der Fußball-A-Liga hat die FSG Gräveneck/Seelbach/Falkenbach mit ihrer kampflosen Absage der Partie bei der SG Weilmünster/Laubuseschbach dafür gesorgt, dass der dritte Absteiger nach dem SV Elz II und dem zurückgezogenen SV Hadamar III feststeht. Indes blieben die Topteams schadlos: Spitzenreiter FSG Dauborn/Neesbach erwischte einen perfekten Start und fegte den FC Steinbach mit 6:0 vom Platz. Dahinter stehen punktgleich die SG Nord, die der SG Villmar/Arfurt/Aumenau ein halbes Dutzend einschenkte, und die SG Heringen/Mensfelden, die der TuS Lindenholzhausen eine Lehrstunde in Sachen Effizienz erteilte.

Basketball - Gießen 46ers:

Gießen 46ers: Endlich hat die verkorkste Saison ein Ende

Endlich ist sie vorbei - die Saison der Basketball-Bundesliga für die Gießen 46ers. Mit der 28. Niederlage hat sich der Altmeister aus dem Oberhaus verabschiedet, auch bei ratiopharm Ulm sollte es nicht reichen. Das Team von Headcoach Pete Strobl unterlag mit 71:88 (36:48). Erneut nur mit einer kleinen Rotation angetreten, fanden die 46ers - die mit Bjarne Kraushaar, Tim Uhlemann sowie Kilian Binapfl mit drei jungen Spielern starteten - zunächst gut in die Partie. Doch sobald das Ulmer Spiel schneller wurde, bekamen die 46ers in der Defensive große Probleme. Schnell waren die "Spatzen" davongezogen. Die letzten Punkte in der 1. Bundesliga für den Absteiger erzielte Uhlemann.

Erfolgreicher Hessenliga-Start für die Triathleten vom Team Naunheim: (v.l). Martina Kunze, Dominic Schröer, Jennifer Keiner, Tobias Rink, Karsten Gürsch, Jasmin Gürsch, Sven Weisser, Johannes Hohmann, Katja Rebecca Wiedemann. Foto: Helmut Serowy

Triathlon - Hessenliga:

Team Naunheim startet erfolgreich in Hessenliga

Einen optimalen Saisonstart hat das Team Naunheim beim elften Barockstadt-Fulda-Triathlon in der ersten Hessenliga hingelegt. Punktgleich mit dem Zweitplatzierten EOSC Offenbach freuten sich die Athleten aus dem Wetzlarer Stadtteil über den dritten Rang. Das erstmals in der zweiten Hessenliga der Frauen angetretene Quartett aus Naunheim sprang auf Anhieb auf den vierten Platz. Im Herzen der Barockstadt wurden die Wettbewerbe über die Sprint-Distanz ausgetragen. Das 500-Meter-Schwimmen fand im Fuldaer Freibad statt. Anschließend waren mit dem Rad 20 Kilometer zu bewältigen. Von der Wechselzone am Dom führte der 5-Kilometer-Lauf durch die Altstadt und den Schlosspark zum Ziel auf dem Bonifatiusplatz. Erstmals nahm eine Naunnheimer Frauen-Mannschaft an der zweiten Hessenliga teil. Die vier Starterinnen überzeugten mit Platz vier.

Durch die Linse - Das Foto

Der dazugehörige Artikel:

TSV Steinbach nutzt bei Wetterkapriolen den Heimvorteil

Im "typischen Haigerer Wetter" gelingt dem Fußball-Regionalligisten ein Erfolg im letzten Heimspiel der Saison gegen Koblenz. Ein Spieler stach dabei besonders hervor.

Die Story:

HSG Wetzlar: Gennadiy Komok und die Geschichten einer Flucht

Der ukrainische Handball-Nationaltorhüter entkam mit der Familie dem Krieg in der Heimat. An der Lahn erzählen seine Frau und der 34-Jährige von bewegenden und kritischen Momenten.

Einstand nach Maß bei der HSG Wetzlar: Gegen den SC Magdeburg pariert der ukrainische Nationaltorhüter Gennadiy Komok gleich mal zwei Siebenmeter. Foto: Jenniver Röczey

Der Weg zu den Artikeln:

Wir wünschen Euch eine schöne Woche und sehen uns am Freitag an dieser Stelle auf unserem Stammplatz wieder. Bleibt sportlich.