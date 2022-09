Stammplatz: Crunchtime, Premiere, Startschuss

Was läuft am kommenden Sport-Wochenende in Mittelhessen? Wir blicken vom "Stammplatz" aus darauf. Fotos: Ben, Weis, Franz, Oliver Vogler/Leica-Akademie, Helmut Serowy, Röczey

MITTELHESSEN - Herzlich willkommen zu unserem Überblick. Wir setzen uns gemeinsam auf den Stammplatz, um auf das Sport-Wochenende zu schauen. Unter anderem mit diesen Themen: der RSV Lahn-Dill startet ins Titelrennen, der neue Cheftrainer des TSV Steinbach Haiger fiebert seiner Premiere entgegen, beim TV Hüttenberg bangt man um seinen Regisseur und die HSG Wetzlar braucht 100 Prozent Leistung. Außerdem dabei: Mountainbiker am Dünsberg.

Im Fokus

Der deutsche Rollstuhlbasketball-Meister RSV Lahn-Dill startet mit diesem Team in die Bundesliga-Saison 2022/23: Hintere Reihe v.l.: Armin Diekmann, Teambetreuerin Larissa Klaas, Sebastian Block, Cheftrainerin Janet Zeltinger, Physiotherapeut Philip Schmitz, Niclas Schubert, Techniker Holger Wagner und Lisa Keiner; mittlere Reihe v.l.: Rose Hollermann, Reo Fujimoto, Matthias Güntner, Mark Beissert, Gaz Choudhry und Björn Lohmann; vorne v.l.: Jannik Blair, Peyman Mizan, Simon Brown, Quinten Zantinge, Thomas Böhme und Catharina Weiß. Zum Team gehören außerdem Co-Trainer Günther Mayer, Teamärztin Petra Michel-Leutheuser und Physiotherapeut Daniel Schmidt. Foto: Oliver Vogler/Leica-Akademie

Rollstuhlbasketball:

RSV Lahn-Dill: Mit Dreierrotation ins nächste Titelrennen

Mit dem Hessenderby gegen die ING Skywheelers starten die Rollstuhlbasketballer des RSV Lahn-Dill am Samstag (18 Uhr) auswärts in die neue Bundesliga-Saison. Ach, wie die Zeit vergeht. Vier Monate ist es nun schon her, dass der RSV Lahn-Dill in einem sensationellen zweiten Playoff-Finalspiel beim Erzrivalen RSB Thuringia Bulls nach fünf langen Jahren die Meistertrophäe im Rollstuhlbasketball wieder zurück nach Mittelhessen holte. Mit dem Bundesliga-Start in die Saison 2022/2023 am Samstag in Frankfurt ist der deutsche Rekordtitelträger also vom Jäger wieder zum Gejagten geworden. Die Ziele insbesondere bei der Erfolgshistorie eines RSV Lahn-Dill sind schnell geklärt. Natürlich wollen Cheftrainerin Janet Zeltinger, ihr Co-Trainer Günther Mayer und das gesamte Team die im Mai dieses Jahres gewonnene 14. Meisterschaft verteidigen.

Handball:

TV Hüttenberg bangt um Einsatz von Ian Weber

Es hat gedauert, bis Spieler und Verantwortliche des TV Hüttenberg die jüngste Heimniederlage gegen den HBW Balingen-Weilstetten am vergangenen Samstag verdaut hatten. Zu knapp und am Ende auch ein bisschen zu unverdient war der 26:27-Endstand gegen den Tabellenführer, dem erst in der letzten Sekunde der Partie der Siegtreffer geglückt war. "Wir hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt, denn wir waren unterm Strich die bessere Mannschaft", sagt TVH-Trainer Johannes Wohlrab. Am Sonntag (17 Uhr) müssen die Seinen beim Dessau-Roßlauer HV antreten. Und obgleich die Niederlage abgehakt ist, könnte diese finale Szene der Balingen-Partie auch für das kommende Spiel von Bedeutung sein. Denn mit dem letzten Angriff erzielte nicht nur Felix Danner den entscheidenden Treffer, sondern zog sich zugleich auch Hüttenbergs Mittelmann Ian Weber eine Blessur am linken Sprunggelenk zu. Eine ernsthafte Verletzung hat der TVH-Regisseur zwar offenbar nicht erlitten, allerdings ist sein Einsatz am Sonntag fraglich.

Durch die Linse - Das Foto

Der dazugehörige Artikel:

TSV Steinbach Haiger: Bieler ist voller Freude und Energie

Der neue Cheftrainer des heimischen Fußball-Regionalligisten brennt schon vor seiner Premiere. Im Duell am Samstag beim Aufsteiger SGV Freiberg wird es dann ähnlich heiß hergehen.

Weitere Nachrichten

Radsport:

Mountainbiker erobern Dünsberg

Am Sonntag organisiert der AMC Rodheim-Bieber den 16. Dünsberg Mountainbike-Marathon über Langstrecke, Kurzstrecke und Mini-Marathon. Stolz sind die Organisatoren, dass es ihnen gelungen ist, als einer der wenigen Veranstalter auch während der Corona-Pandemie mit entsprechenden Hygienekonzepten den Dünsberg Mountainbike-Marathon durchgehend auszurichten. Nun steht auch wieder die 16. Tour am Dünsberg - "einem der schönsten deutschen Mountainbike-Marathons" - unter dem Motto "Anspruchsvoll-Beeindruckend-Herausfordernd". Auf dem Kurs der Deutschen Meisterschaften von 2010 stehen für die Radsportler drei Strecken zur Auswahl.

Auch wenn er hier gleich den Ball aus dem Tor holen muss und kurz am Boden liegt: Keeper Marco Depalma gehört zu den großen Stützen beim Fußball-Kreisoberligisten TuS Naunheim. Foto: Martin Weis

Fußball:

Torhüter Marco Depalma freut sich auf Laband und Demirel

Es ist noch überhaupt nicht lange her, da schien es, als müsse man sich um den TuS Nauheim Sorgen machen. Zwar glückte der Saisonstart in der Fußball-Kreisoberliga West nach einem 4:1 über den FC Werdorf. Doch dann kassierten die Wetzlarer Vorstädter drei Niederlagen in Serie. Der TuS, der in der vergangenen Runde nur denkbar knapp den Titel verpasst hatte, wankte. Aber er fiel nicht. Zwar war auch das 1:1 gegen Kellerkind SSV Sechshelden keine Meisterleistung. Aber spätestens nach dem 4:3-Erfolg am vergangenen Wochenende gegen den VfL Fellerdilln, der bis dahin ungeschlagen war, ist der Knoten in Naunheim wohl endgültig geplatzt. Zumal die Kicker von der Lahninsel zuvor schon beim 3:1 gegen den Drittletzten aus Medenbach mit 3:1 gewannen. "In dieser Partie", erzählt Marco Depalma, "hatten wir Druck. Es war ein 6-Punkte-Spiel für uns." Nun wartet mit dem RSV Büblingshausen am Sonntag (16 Uhr) eine hohe Hürde.

Fußball:

Hessenliga: FC Gießen agiert vorne wie hinten solide

28 Gegentore hat Viktoria Griesheim, am Samstag um 14 Uhr Gast des FC Gießen, in der Fußball-Hessenliga bereits kassiert. Das ist Rekord. Ein Rekord, auf den die Mannschaft von Trainer Richard Hasa sicher gerne verzichten würde. Dass es trotzdem mit elf Zählern momentan noch zum Relegationsplatz "über dem Abstiegsstrich" reicht, liegt auch daran, "dass sie einige Male überraschende Punkte geholt haben". Gießens Trainer Daniyel Cimen, der das sagt, ist selbstverständlich bestens im Bilde über den Gast aus Südhessen, hat er doch "zwei, drei Spiele auf Video gesehen", um den Kontrahenten akribisch zu analysieren. Und Cimen weiß auch, dass sich die von Griesheim eingefangenen Tore relativieren, denn alleine in den beiden Partien gegen die "kleine" Eintracht aus Frankfurt waren es deren elf.

Der dazugehörige Artikel:

HSG Wetzlar: Gegen Göppingen clever in Crunchtime agieren

Die Handball-Bundesliga kennt nur hundert Prozent Leistung von der ersten bis zur 60. Minute. Das brauchen die Grün-Weißen von der Lahn, um am Samstag endlich Erfolg zu haben.

Die Story

Dario Minden ist Fanvertreter bei "Unsere Kurve e.V." und im Vorstand der Eintracht-Fanabteilung. Foto: Max Galys

Homosexueller Fanvertreter über Katar-WM: "So falsch"

Eintracht-Fan Dario Minden beeindruckte beim DFB-Kongress mit klaren Worten in Richtung Katar. Was er von Boykott-Aufrufen hält und wie er hier die Lage für schwule Kicker sieht.

Der Weg zu den Artikeln

Wir wünschen Euch ein schönes Wochenende und sehen uns am kommenden Dienstag an dieser Stelle auf unserem Stammplatz wieder. Bleibt sportlich.