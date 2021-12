Stammplatz - Das Sport-Wochenende in Mittelhessen

Grafik: Saskia Sonneborn-Stahl/Juliane Müller/VRM

MITTELHESSEN - Hallo Sportsfreunde, herzlich willkommen zu unserem Überblick. Es ist Freitag, also drehen wir den Scheinwerfer auf das anstehende Sport-Wochenende. Und in den kommenden Tagen ist doch einiges los: Ein Wetzlarer Boxer kämpft im legendären MGM Grand in Las Vegas, in Madrid startet die Rollstuhlbasketball-EM und die Gießen 46ers warten auf Ulm. Und noch vieles mehr. Hier finden Sie Top-Storys und Hintergründe, bringen Sie gerne auch sich und Ihre Meinung ein.

Morgen geht es für die Bundesliga-Basketballerinnen aus Marburg in heimischer Halle gegen die Royals aus Saarlouis. Sprungball ist um 19 Uhr, und damit geht das umfangreiche Adventsprogramm für die Blue Dolphins weiter. Zum Auftakt in die Adventszeit feierten die Marburgerinnen einen klaren Sieg in Göttingen. Hier geht es noch einmal zum Spielbericht

Im Fokus

Boxen:

Wetzlarer Boxer Ahmatovic kämpft in Las Vegas um WM-Titel

Der 34-jährige Profi kämpft am Samstag im legendären MGM Grand überraschend um den Schwergewichtsgürtel. Wie er sich als Herausforderer von Filip Hrgovic fühlt, erzählt er uns - hier geht es zum Der 34-jährige Profi kämpft am Samstag im legendären MGM Grand überraschend um den Schwergewichtsgürtel. Wie er sich als Herausforderer von Filip Hrgovic fühlt, erzählt er uns - hier geht es zum Interview!

Selfie-Gruß aus dem Spielerparadies: Emir Ahmatovic vor seinem Kampf in Las Vegas gegen Filip Hrgovic. Foto: Emir Ahmatovic

Handball:

Spitzenspiel in Michael Beplers Hüttenberger "Wohnzimmer"

Fast seine gesamte aktive Handball-Karriere lang ging der frühere Linksaußen für den TVH auf Torejagd. Wenn heute Abend zur Primetime um 20.15 Uhr der gastgebende TV Hüttenberg III und der TuS Vollnkirchen in der Männerhandball-Bezirksliga A aufeinandertreffen, kehrt er als Trainer des Gegners ins Sportzentrum zurück. Hier geht es zum Fast seine gesamte aktive Handball-Karriere lang ging der frühere Linksaußen für den TVH auf Torejagd. Wenn heute Abend zur Primetime um 20.15 Uhr der gastgebende TV Hüttenberg III und der TuS Vollnkirchen in der Männerhandball-Bezirksliga A aufeinandertreffen, kehrt er als Trainer des Gegners ins Sportzentrum zurück. Hier geht es zum Vorbericht

Rollstuhlbasketball:

In den deutschen EM-Teams steckt viel RSV Lahn-Dill

Madrid ist ab Samstag Schauplatz der kontinentalen Titelkämpfe der Rollstuhlbasketballer - mit mittelhessischer Couleur. Herren wie Frauen hegen Medaillenträume. Ein Überblick.

Der Wetzlarer Thomas Böhme (l.) und sein Ex-Kollege Jan Haller peilen in Madrid eine Medaille an. Foto: Jenniver Röczey

Wie gewohnt gehen wir nicht ohne Experten-Tipps ins Wochenende, und Sie können direkt mitabstimmen. Entscheiden Sie sich für eine Richtung - je weiter Sie das Pendel ausschlagen lassen, desto deutlicher der Ergebnis-Tipp. Klicken Sie anschließend auf die beiden Kreise, um unsere beiden Experten-Einschätzungen zu lesen!

Es geht in der Fußball-Kreisoberliga West um den Kampf um die Aufstiegs-Playoffs, der letzte Spieltag der Einfachrunde steht an. Fünf aus zwei lautet die Losung, wenn die spielfreie SG Ehringshausen/Dillheim, Türk Ata/Türkgücü Wetzlar, der VfB Aßlar, die SG Oberbiel und der FC Werdorf den frühzeitigen Klassenerhalt anpeilen. Türk Ata jedenfalls benötigt für das Ticket in die Aufstiegsrunde "nur" einen Sieg gegen den Rangzehnten Breitscheid. Hier geht es zur Vorschau!

Was machen die Top-Clubs

Gießen 46ers:

Strobl wird der Appelle in Sachen Infrastruktur nicht müde

Mit ratiopharm Ulm erwarten die Bundesliga-Basketballer der Gießen 46ers am Freitagabend eine große Nummer, und das nicht nur sportlich. Neuzugang TJ Williams ist derweil gelandet. Hier geht es zur Mit ratiopharm Ulm erwarten die Bundesliga-Basketballer der Gießen 46ers am Freitagabend eine große Nummer, und das nicht nur sportlich. Neuzugang TJ Williams ist derweil gelandet. Hier geht es zur Vorschau

Pete Strobl guckt neidisch in Richtung Ulm - sportlich wie infrastrukturell gesehen. Foto: Michael Schepp

TSV Steinbach Haiger:

Konsequenz einer negativen Entwicklung

Vor dem Spiel heute Abend (19 Uhr) in der Fußball-Regionalliga beim FC-Astoria Walldorf war beim TSV viel los. Für Trainer Adrian Alipour ist nämlich Schluss. Was sagt der Coach zur Entlassung und wie begründet sie der Geschäftsführer? Vor dem Spiel heute Abend (19 Uhr) in der Fußball-Regionalliga beim FC-Astoria Walldorf war beim TSV viel los. Für Trainer Adrian Alipour ist nämlich Schluss. Was sagt der Coach zur Entlassung und wie begründet sie der Geschäftsführer? Ein Überblick inklusive Kommentar

HSG Wetzlar:

Sieg in Erlangen: Das Feld fürs Derby ist bereitet

Die HSG Wetzlar gewinnt in Franken und trotzt dabei allen Widrigkeiten. Nun geht der Handball-Bundesligist von der Lahn mit viel Rückenwind ins Duell am Sonntag gegen Melsungen. Hier geht es zum Die HSG Wetzlar gewinnt in Franken und trotzt dabei allen Widrigkeiten. Nun geht der Handball-Bundesligist von der Lahn mit viel Rückenwind ins Duell am Sonntag gegen Melsungen. Hier geht es zum Artikel

Überragend: Alexander Feld (M.) trifft für die HSG Wetzlar gegen Nico Büdel (l.) und Sebastian Firnhaber vom HC Erlangen. Foto: imago

TV Hüttenberg:

Selbstbewusste Traditionsclubs in Hüttenberg unter sich

Der TVH will am Samstagabend gegen Ex-Serienmeister Großwallstadt den Heimnimbus wahren. Allerdings hat der Gegner Akteure dabei, die es mit Ausnahmespieler Dominik Mappes aufnehmen können. Hier geht es zum Der TVH will am Samstagabend gegen Ex-Serienmeister Großwallstadt den Heimnimbus wahren. Allerdings hat der Gegner Akteure dabei, die es mit Ausnahmespieler Dominik Mappes aufnehmen können. Hier geht es zum Artikel

Zitat des Wochenendes

Catharina Weiß - Am Tag der Menschen mit Behinderung spricht die Rollstuhlbasketballerin vom RSV Lahn-Dill über Hemmschwellen, No-Gos, ihre Vita und die Chancen mit dem Nationalteam bei der EM. Hier geht es zum - Am Tag der Menschen mit Behinderung spricht die Rollstuhlbasketballerin vom RSV Lahn-Dill über Hemmschwellen, No-Gos, ihre Vita und die Chancen mit dem Nationalteam bei der EM. Hier geht es zum Artikel

Ihre Meinung ist gefragt

Am Samstagabend kommt es in der Fußball-Bundesliga zum Duell Erster gegen Zweiter: Borussia Dortmund empfängt den FC Bayern München. Daher unsere Frage zum Wochenende:

Wer hatte Recht?

Am Dienstag wollten wir unter anderem von Ihnen wissen, wie sich wohl die HSG Wetzlar in der 1. Handball-Bundesliga gegen Erlangen und Melsungen schlagen wird. Nach dem Erfolg in Franken am Donnerstag sind die zwei Siege noch drin. Damit hatte nur jeder fünfte User bei der Abstimmung gerechnet. Schauen wir mal.

***

So, das war's! Wir wünschen Ihnen einen guten Start ins Wochenende und lesen uns am Dienstag an dieser Stelle auf dem "Stammplatz" wieder - bleiben Sie sportlich!