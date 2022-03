Stammplatz: Doppelpack, hoch das Bein, Finale furioso

Grafik: Saskia Sonneborn-Stahl/Juliane Müller/VRM

MITTELHESSEN - Herzlich willkommen zu unserem Überblick. Wir setzen uns gemeinsam auf den Stammplatz, um auf das Sport-Wochenende zu schauen. Unter anderem mit diesen Themen: Das Fußball-Regionalliga-Derby zwischen Steinbach und Gießen weckt Erinnerungen an Barcelona 1999, ein kurioses Foto vom Synchron-Jugendfußball, Efimenkos Doppelpack für Wetzlar und lehrreiche Minuten für die HSG Wetzlar. Außerdem dabei: chancenlose Gießen 46ers.

Im Fokus

Trostspender: Lemgos Gedeon Guardiola (l.) im Gespräch mit Wetzlars Spielmacher Magnus Fredriksen (M.). Foto: imago

Handball - HSG Wetzlar:

Erst reife Leistung, dann lehrreiche Minuten

So ärgerlich die neuerliche Niederlage war. So bitter auch der 24. Gang ins Lipperland für die HSG Wetzlar am Ende schmeckte. Ben Matschke zog am Morgen danach zunächst das Positive aus dem 27:29 (16:13) beim TBV Lemgo. "In vielen Phasen war das ein sehr reifes, intelligentes Auswärtsspiel von uns. Wenn nicht sogar die beste Auswärtsleistung der bisherigen Saison", sagte der Trainer des Tabellenfünften der Handball-Bundesliga. Dass die Grün-Weißen beim früheren Meister nach 60 Minuten doch wieder ihren Meister fanden, lag an zwei Schwächephasen Ende der ersten und Mitte der zweiten Halbzeit. Nach Aussage von Ben Matschke waren "meine Jungs absolut am Matchplan, sie waren heiß, fokussiert. Gut in der Verteidigung, klasse im Umschaltspiel. Wir haben dazu vorne die eine oder andere Variante präsentiert, die wir länger nicht mehr gespielt haben", so der 39-Jährige. Pro Halbzeit erlaubten sich die Wetzlarer jeweils eine kurze Phase, "in der wir uns doppelt bestrafen", bilanzierte Matschke. "Vorne sind wir zu unkonzentriert, machen technische Fehler. Und das führte zwangsläufig zu Tempogegenstößen für Lemgo", so der HSG-Trainer.

Handball - TV Hüttenberg:

Trainer Wohlrab hadert mit der Einstellung

Am Ende verließen sie die Platte der Würzburger tectake-Arena mit hängenden Köpfen. Die Zweitliga-Handballer des TV Hüttenberg mussten sich mit 29:32 (13:17) bei der DJK Rimpar geschlagen geben und die nächtliche Heimfahrt gen Mittelhessen mit leeren Händen antreten. Die Blau-Weiß-Roten lagen bei den Wölfen beinahe die gesamte Spielzeit über zurück, mussten am Ende schließlich verdientermaßen die siebte Saisonniederlage quittieren, obgleich die Schützlinge von Trainer Johannes Wohlrab bis zum Ende versuchten, der Partie noch einmal eine Wendung zu geben. "Es hat heute an der nötigen Einstellung gehapert, die Kampfbereitschaft und die Leidenschaft haben gefehlt. Ich weiß, wie schwierig es ist, das immer wieder abzurufen, aber das ist nun einmal die Grundvoraussetzung, die ich immer mitbringen muss", so der Coach der Hüttenberger.

Durch die Linse - Das Foto

Der dazugehörige Artikel:

Büblingshäuser Last-Minute-Derbysieg gegen Burgsolms - Die Fußball-B-Junioren der JSG müssen bis zum Schluss zittern, ehe sie in der Gruppenliga jubeln dürfen. Eine Liga drüber hat die Burgsolmser A-Jugend die Playoffs knapp verpasst. - Die Fußball-B-Junioren der JSG müssen bis zum Schluss zittern, ehe sie in der Gruppenliga jubeln dürfen. Eine Liga drüber hat die Burgsolmser A-Jugend die Playoffs knapp verpasst. Zum Artikel.

Weitere Nachrichten:

Basketball - Gießen 46ers:

Gießen 46ers ohne Kendale McCullum ohne Chance

EWE Baskets Oldenburg? Gewonnen! s.Oliver Würzburg? Gewonnen! Mitteldeutscher BC? Gewonnen! MLP Academics Heidelberg? Gewonnen! Im Abstiegskampf der Basketball-Bundesliga punkten die Konkurrenten, die Gießen 46ers aber sind erneut zum Halten der roten Laterne verdonnert worden. Mit 58:84 (26:45) haben die Männer von Coach Pete Strobl vor 1516 Besuchern gegen Alba Berlin verloren. Was angesichts der Tatsache, dass sich der Meister und Pokalsieger in der Osthalle vorstellte, kein Problem ist. "Die agieren einfach auf einem ganz anderen Niveau", sprach der Übungsleiter der Hausherren von einer "beeindruckenden Mannschaft" aus der Bundeshauptstadt. Und Florian Koch ergänzte: "Alba spielt in einer völlig anderen Liga." Dennoch: Dem fünffachen Deutschen Meister steht das Wasser bis zum Hals. Aber: "Noch haben wir alle Chancen, die Klasse zu halten", spendierte Florian Koch eine Portion Selbstvertrauen. Wohl wissend, dass am Donnerstag in Weißenfels, wenn John Bryant auf seine ehemaligen Jungs wartet, viel auf dem Spiel steht.

Fußball - FSV Hessen Wetzlar:

Efimenkos Doppelpack rettet dem FSV Hessen Wetzlar den Tag

"Zu diesem Spiel möchte ich gar nichts sagen", rang Trainerin "Jacky" Klan nach dem Abpfiff um Worte. Die Erleichterung nach dem 2:1-Heimerfolg gegen den SC Sand II in der Fußball-Regionalliga Süd der Frauen war den Beteiligten zwar anzumerken, große Freude auf den Gesichtern waren auf dem Kunstrasenplatz in Dalheim aber Fehlanzeige. "Wir haben vor dem Spiel extra nicht gesagt, dass es hier sprichwörtlich eigentlich um sechs statt um drei Punkte ging. Aber trotzdem haben wir von draußen die Angst auf dem Feld deutlich gespürt", fiel Klan dann doch etwas ein. Nachdem Elfimenko für Wetzlar das 1:0 und Gaugigl für Sand ausgelichen hatte, war es ein Spiel aus Messers Schneide. Doch der Glaube an das eigene Tun und der Siegeswille machten an diesem Nachmittag am Klosterwald den Unterschied. Efimenko (85.) fackelte keine Sekunde zu lang, als sie die vermeintlich letzte Chance zum Siegtreffer bekam.

Fußball - FSV Hessen Wetzlar:

Wetzlars B-Juniorinnen zum zweiten Mal in Folge ungeschlagen

Das Bundesliga-Heimspiel der Fußball-B-Juniorinnen des FSV Hessen Wetzlar gegen die VfL Sindelfingen Ladies stand im Zeichen der ungenutzten Torchancen. Beste Möglichkeiten wurden leichtfertig vergeben oder von der Torhüterin des Kontrahenten vereitelt. Dass es am Ende doch noch zu einem 1:1-Unentschieden reichte, verdankt der FSV nicht zuletzt Silvio Cistriani aus dem FSV-Trainerstab. Direkt nach der Halbzeitpause gelang der gerade eingewechselten Leonie Kram der Ausgleichstreffer zum 1:1. Das Lob, die richtige Spielerin eingewechselt zu haben, gab FSV-Trainer Said Rahmani nach Spielende sofort an Cistriani weiter: "Leonie absolviert mit Silvio nun schon seit Monaten mehrmals die Woche ein zusätzliches Trainingsprogramm. Vor der Halbzeit hatte er wohl ein gutes Gefühl, dass sie trifft. Und so haben wir reagiert".

Spruchreif - Zitat vom Wochenende

Der dazugehörige Artikel:

Ein Derby zwischen Pokalfight und Königsklassenfinale - Das bislang dramatischste Mittelhessenduell in der Fußball-Regionalliga zwischen Steinbach und Gießen sehen am Freitag 1111 Zuschauer. Nach dem 2:1 ist man beim TSV etwas forscher. - Das bislang dramatischste Mittelhessenduell in der Fußball-Regionalliga zwischen Steinbach und Gießen sehen am Freitag 1111 Zuschauer. Nach dem 2:1 ist man beim TSV etwas forscher. Zum Artikel.

Der Weg zu den Artikeln

Wir wünschen Euch eine schöne Woche und sehen uns am kommenden Freitag an dieser Stelle auf unserem Stammplatz wieder. Bleiben Sie sportlich.