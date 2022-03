Stammplatz: Doppelte Derbyzeit, Neustart, Personalkarussell

Grafik: Saskia Sonneborn-Stahl/Juliane Müller/VRM

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MITTELHESSEN - Herzlich willkommen zu unserem Überblick. Wir setzen uns gemeinsam auf den Stammplatz, um auf das Sport-Wochenende zu schauen. Unter anderem mit diesen Themen: Derbyzeit in der Fußball-Regionalliga und Frauen-Handball-Landesliga, kaum Spielrhythmus beim TV Hüttenberg, das Personalkarussell in der A-Liga Wetzlar und eine ungewohnt längere Anfahrt für die HSG Wetzlar. Außerdem dabei: Fußball-Weltmeister Jürgen Grabowski.

(Hinweis: weiterführende Links zu den Artikeln finden Sie am Ende)

Im Fokus

Stehen sich an diesem Freitag im Mittelhessen-Derby erstmals gegenüber: Steinbachs neuer Trainer Ersan Parlatan (l.) und Gießens Coach Daniyel Cimen (r.). Foto: Canva/Björn Franz/Steffen Bär

Fußball - TSV Steinbach Haiger & FC Gießen:

Steinbach oder Gießen? Nur bei einem läuft "alles nach Plan"

Freitagabend, Flutlicht, Derbyzeit. Die Bedingungen für das Duell des TSV Steinbach Haiger und des FC Gießen in der Fußball-Regionalliga Südwest könnten schlechter sein. Noch dazu verspricht die Kulisse am Haigerer Haarwasen, wenn das Duell der beiden Mittelhessen um 19 Uhr angepfiffen wird, den entsprechenden Rahmen zu bereiten. "Der Vorverkauf lief gut. Wir erwarten eine vierstellige Besucherzahl. Auch der Gästeblock wird geöffnet sein", zeigt sich Steinbachs Geschäftsführer Matthias Georg vorab zufrieden. Dabei steht auch das sechste Aufeinandertreffen beider Clubs in der Liga unter ungleichen Vorzeichen. Zwar haben auf den ersten Blick beide Teams noch kein Spiel im Jahr 2022 verloren, doch da enden die Gemeinsamkeiten bereits. Sportlich, finanziell und in Sachen Trainingsbedingungen sind die Vereine in unterschiedlichen Welten unterwegs. Dennoch waren diese Derbys, mit Ausnahme des Steinbacher 4:0 im April 2021, stets enge und bisweilen auch hitzige Duelle. Auch diesmal?

Handball:

Grün-Weißes Derby als Neustart vor dem Neustart

Das ist beiden Mannschaften wohl noch nie untergekommen: Die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen und die SG Kleenheim-Langgöns II treffen sich am Sonntag in der Sporthalle Münchholzhausen zum Derby in der Handball-Landesliga Mitte - und kommen dabei jeweils aus einer mehrwöchigen Spielpause. Corona und damit einhergehende Spielverlegungen machen es möglich, dass trotz regulären Endes der Vorrunde für beide heimischen Vertreter in Staffel 1 der zweithöchsten hessischen Spielklasse noch Nachholpartien anstehen. Und so kommt der Wiedereinstieg mit dem Derby fast einem Neustart gleich. "Es ist eigentlich jetzt noch mal eine neue Runde, und die Abstiegsrunde dann noch mal eine neue. Da ist es schon schwer, den Spannungsbogen aufzubauen", sagt der Dutenhofener Coach Sebastian Roth. Auch SGK-Trainer Christian Manderla, der mit seiner Truppe noch 14 Tage länger Wettkampfpause hatte, gibt als Marschroute vor, erst einmal "wieder in Schwung zu kommen".

Spruchreif - Zitat zum Wochenende

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Der dazugehörige Artikel:

HSG schließt beschwerlichen Auswärts-Hattrick in Lemgo ab - Nächstes Spiel, nächste Reise in die Fremde: Der Handball-Bundesligist weiß um die Stärken des TBV, ist aber laut seines Trainers Ben Matschke gut vorbereitet auf den Pokalsieger. - Nächstes Spiel, nächste Reise in die Fremde: Der Handball-Bundesligist weiß um die Stärken des TBV, ist aber laut seines Trainers Ben Matschke gut vorbereitet auf den Pokalsieger. Zum Artikel.

Weitere Nachrichten:

Handball - TV Hüttenberg:

TV Hüttenberg: Ohne Spielrhythmus, aber mit dem Kapitän

Das leidige Corona-Thema, es lässt den TV Hüttenberg in dieser Spielzeit der 2. Handball-Bundesliga einfach nicht los. Am vergangenen Samstagabend hätten die Blau-Weiß-Roten eigentlich den HSC Coburg im heimischen Sportzentrum empfangen sollen - hätten. Doch zum insgesamt vierten Mal in der laufenden Saison musste eine Begegnung der Hüttenberger aufgrund von positiv getesteten Spielern verlegt werden. Kein Wunder also, dass Johannes Wohlrab vor dem Auswärtsspiel bei der DJK Rimpar am Freitagabend erklärt: "Es sieht aktuell so aus, dass wir überhaupt keinen Spielrhythmus haben. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen Zeit brauchen, bis wir da wieder reinfinden." Weil die Hüttenberger erst 23 Begegnungen absolviert haben, präsentiert sich die Tabelle derzeit etwas verzerrt. Für den aktuellen Rangfünften wäre es also umso wichtiger, mit einem doppelten Punktgewinn in Rimpar ein Ausrufezeichen in der Spitzengruppe zu setzen.

Fußball:

Auch in der A-Liga hat sich das Personalkarussell gedreht

Am Wochenende rollt nach der Winterpause auch in der A-Liga Wetzlar der Fußball. Während einige Mannschaften höchstens den ein oder anderen Neuzugang oder Abgang zu vermelden haben, schöpfen Teams wie der Viertplatzierte SG Eintracht Wetzlar, die SG Altenkirchen/ Bonbaden/Neukirchen oder der FC Amedspor Wetzlar aus den Vollen und waren intensiver auf dem Transfermarkt aktiv. Vor allem der Kader von Eintracht Wetzlar ist im Vergleich zu vor der Winterpause kaum wiederzuerkennen.

Fußball - FSV Hessen Wetzlar:

Dezimierter FSV will den Schwung vom ersten Sieg mitnehmen

Nach dem ersten Bundesligasieg müssen die Fußball-B-Juniorinnen des FSV Hessen Wetzlar im Heimspiel am Samstag um 14 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Dalheim gegen den VfL Sindelfingen auf eine Vielzahl von Spielerinnen verzichten - und die Partie deswegen in einer angespannten Personalsituation angehen. Nichtsdestotrotz hofft FSV-Trainer Said Rahmani: "Nach unserem ersten Sieg dürfte es der ein oder anderen Spielerin nun auf dem Platz deutlich leichter fallen. Und ich hoffe, dass wir den Schwung des ersten Dreiers, verbunden mit den Leistungen der vorherigen Spiele, mit in diese Begegnung nehmen können."

Durch die Linse - Das Foto

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Der dazugehörige Artikel:

TVW-Volleyballerinnen mit Doppelschicht am Wochenende - Die Frauen- und Herrenteams aus Waldgirmes spielen Samstag zu Hause, wobei schwere Aufgaben warten. Für die Damen gibt es aber noch eine Chance auf Punkte für den Klassenerhalt. - Die Frauen- und Herrenteams aus Waldgirmes spielen Samstag zu Hause, wobei schwere Aufgaben warten. Für die Damen gibt es aber noch eine Chance auf Punkte für den Klassenerhalt. Zum Artikel.

Die Story

Jürgen Grabowski, Fußballweltmeister 1974, steht im Eintracht Frankfurt Museum vor einer Vitrine, in der ein Plakat von seinem Abschiedsspiel liegt. Nun ist die Eintracht-Legende im Alter vonn 77 Jahren gestorben. (Foto: Andreas Arnold/dpa)

Jürgen Grabowski - ein Weltmeister und "feiner Mann"

Wie der gebürtige Wiesbadener zur Eintracht-Legende wurde und sein 30. Geburtstag der größte sportliche Tag in seinem Leben werden sollte. Wie der gebürtige Wiesbadener zur Eintracht-Legende wurde und sein 30. Geburtstag der größte sportliche Tag in seinem Leben werden sollte. Zum Artikel.

Der Weg zu den Artikeln

Wir wünschen Euch ein schönes Wochenende und sehen uns am kommenden Dienstag an dieser Stelle auf unserem Stammplatz wieder. Bleiben Sie sportlich.