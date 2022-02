Stammplatz: Fan-Rückkehr, Rehabilitation, Kohlbacher spricht

Grafik: Saskia Sonneborn-Stahl/Juliane Müller/VRM

MITTELHESSEN - Herzlich willkommen zu unserem Überblick. Wir setzen uns gemeinsam auf den Stammplatz, um auf das Sport-Wochenende zu schauen. Unter anderem mit diesen Themen: Für den TSV Steinbach Haiger folgt auf den Pokalerfolg der Ligaalltag, dem TV Hüttenberg drückt personell der Schuh, Jannik Kohlbacher kehrt nach Wetzlar zurück, beim FC Gießen geht es ums "nackte Überleben" und in den unteren Handball-Spielklassen herrscht Terminstress.

Gegen den BHC kehrt Handball-Feeling in die Arena zurück - Freude bei der HSG Wetzlar: Die neue Coronaschutzverordnung ermöglicht am 26. März bis zu 2850 Fans beim Bundesligaspiel gegen den Bergischen HC - und das zur Fußball-Prime-Time.

Im Fokus

Fußball - TSV Steinbach Haiger:

Ersan Parlatan eröffnet Casting für die kommende Spielzeit

Groß war der Jubel beim kleinen, aber ab und an lautstarken Anhang des TSV Steinbach Haiger, als Serhat Ilhan den Fußball-Regionalligisten in einem typischen Pokalspiel (Hessenpokal, Achtelfinale) nach gut einer Stunde beim eine Klasse tiefer angesiedelten Hünfelder SV erlöste, indem er zum 1:0 einschob und damit den 2:0-Erfolg einleitete. Nach Hünfeld wartet nun am Samstag die TSG Balingen, die am Haarwasen vorstellig wird. In einer Fußball-Regionalliga, in der der - Test- und Pflichtspiele addiert 14 Spiele ungeschlagene - TSV Steinbach zwar Rang eins der Rückrundentabelle ziert und doch ein wenig den Kontakt zur Spitze verloren zu haben scheint. Druck ist trotzdem auf dem Kessel.

Handball - TV Hüttenberg:

Dem TV Hüttenberg gehen die Kreisläufer aus

"Wir mussten das alle erst einmal sacken lassen", blickt Johannes Wohlrab auf den jüngsten Auftritt seiner Mannschaft zurück. Mit 24:26 mussten sich die Zweitliga-Handballer des TV Hüttenberg am Ende der HSG Nordhorn-Lingen geschlagen gebe, zogen sich dabei jedoch mehr als nur achtbar aus der Affäre. "Darauf können und müssen wir aufbauen", gibt der TVH-Trainer als Marschroute vor, wenn seine Mannschaft an diesem Wochenende wieder gefordert ist: Am Sonntag (Anwurf: 17 Uhr) gastieren die Hüttenberger beim HC Elbflorenz. Personell drückt der Schuh aber auf einer Position geradezu dramatisch.

Fußball - FC Gießen:

FCG-Coach Cimen betont: "Es geht ums nackte Überleben"

Der Fußball-Regionalligist aus der Lahnstadt arbeitet auch vor dem Duell am Samstag beim VfR Aalen weiter akribisch an seinem Offensivspiel. Insgeheim besteht die Hoffnung, dass Gegner Aalen von einer Personalie abgelenkt ist. Der Trainer - oder Ex-Trainer. Dem häufiger auffällig gewordenen und auch gesperrten Uwe Wolf, laut "Schwäbischer Zeitung" bei der Mannschaft beliebt, werden auf der VfR-Vereinsseite "vereinsschädigende Falschaussagen" oder auch "Pöbeleien gegenüber Sponsoren" vorgeworfen. Ergo musste Wolf gehen, "Co" Christian Demirtas hat übernommen. Gießens Trainer Daniyel Cimen sieht die Verwerfungen in Aalen emotionslos: "Wir haben das registriert, wollen uns aber nicht damit beschäftigen. Bei uns geht es ab jetzt ums nackte Überleben."

Spruchreif - Zitat zum Wochenende

Jannik Kohlbacher: Wetzlarer Wiedersehen in Seuchen-Saison - Der Kreisläufer der Rhein-Neckar Löwen trifft am Sonntag in der Handball-Bundesliga auf seinen Ex-Club HSG Wetzlar. Vorab gewährt er Einblicke in sein Privat- und Berufsleben. - Der Kreisläufer der Rhein-Neckar Löwen trifft am Sonntag in der Handball-Bundesliga auf seinen Ex-Club HSG Wetzlar. Vorab gewährt er Einblicke in sein Privat- und Berufsleben. Zum Artikel

Weitere Nachrichten:

Handball:

Keine Handball-Spielklasse kommt komplett durch

Wäre alles wie geplant gelaufen, befänden sich die heimischen Handballer seit dieser Woche in einer rund zweiwöchigen Pause zwischen den Vor- und den Meister- beziehungsweise Abstiegsrunden. Doch vor allem die Omikron-Variante Corona wirbelte die Spielpläne der Landes- und Bezirksligen, die gestaltet wurden, als an die Omikron-Variante noch nicht zu denken war, doch noch einmal kräftig durcheinander. Nach dem Vorrundenende stehen noch viele Nachholspiele an.

Rollstuhlbasketball - RSV Lahn-Dill:

Rehabilitation für Pleite im Gipfeltreffen angesagt

Am Samstagabend freut sich der RSV Lahn-Dill nicht nur auf seinen Gast aus Trier, sondern vor allem auch auf die ersten Lockerungsschritte für seine Fans in der Buderus-Arena. Und sportlich heißt es für die Mannschaft von Cheftrainerin Janet Zeltinger, sich vor allem für die Niederlage im Bundesliga-Spitzenspiel vor einer Woche in Thüringen zu rehabilitieren. Durch das 68:82 bei den Bulls musste der RSV Lahn-Dill auch die Tabellenführung abgeben und findet sich nach rund vier Monaten auf dem Platz an der Sonne nun in der Verfolgerrolle wieder. Nun will man sich den Frust von der Seele spielen.

Wir wünschen Euch ein schönes Wochenende und sehen uns am kommenden Dienstag an dieser Stelle auf unserem Stammplatz wieder. Bleiben Sie sportlich.