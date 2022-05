Stammplatz: Final-Casting, "Kretzsche" und Spielmarathon

Was läuft am kommenden Sport-Wochenende in Mittelhessen? Wir blicken vom "Stammplatz" aus darauf. Fotos: Andre Dahms, WNZ, Jörg Theimer, Jenniver Röczey (2), Henrik Schneider

MITTELHESSEN - Herzlich willkommen zu unserem Überblick. Wir setzen uns gemeinsam auf den Stammplatz, um auf das Sport-Wochenende zu schauen. Unter anderem mit diesen Themen: suboptimale Vorbereitung des RSV Lahn-Dill auf die heißesten Saisonwochen, Marathon für den TV Hüttenberg, legendäre "Fohlen" in Mornshausen und Casting für das Hessenpokalfinale. Außerdem dabei: Handball-Ikone Stefan Kretzschmar.

Im Fokus

Derzeit nicht um ihre Aufgabe zu beneiden ist Janet Zeltinger, Trainerin der Wetzlarer Bundesliga-Rollstuhlbasketballer. Foto: Jörg Theimer

Rollstuhlbasketball - RSV Lahn-Dill:

Die suboptimale Vorbereitung des RSV auf den Champions Cup

Am Wochenende geht die Saison für die Rollstuhlbasketballer vom RSV Lahn-Dill in die heißesten zwei Wochen des Jahres. In Erfurt steigt zunächst der Champions Cup, ehe die bis zu drei Bundesliga-Finalmatches gegen die Thuringia Bulls folgen. Eine Phase, in der nicht nur auf, sondern auch neben dem Feld alles passen muss, um Höchstleistung abzurufen. Doch knapp ein Jahr nach dem vom RSV in Wetzlar ausgerichteten Champions Cup, dem "intensivsten Event, das wir je hatten", wie Rolli-Geschäftsführer Andreas Joneck betont, ist man von geregelten Abläufen weit entfernt, die Voraussetzungen für die entscheidenden Spiele fast schon katastrophal. Die Gründe: Coronaausbruch, Kommunikationspannen und Umzüge von einer Halle in die nächste. Eines ist dem RSV-Geschäftsführer aber wichtig: "Es geht uns nicht darum, mit dem Finger auf irgendetwas oder irgendjemanden zu zeigen, aber mit einer vorgehenden Absprache auch den sportlichen sowie gesellschaftlichen Wert unserer Arbeit und dies als werbewirksamer Namensvetter des Landkreises wertzuschätzen, um solche Katastrophen künftig zu verhindern", sieht Joneck im Nachgang noch ein wenig Klärungsbedarf.

Fußball - TSV Steinbach Haiger:

TSV Steinbach eröffnet Casting fürs Pokalfinale

Nüchtern betrachtet geht es im Spiel des TSV Steinbach Haiger am Samstag (14 Uhr) gegen den FC Rot-Weiß Koblenz in der Fußball-Regionalliga um die "goldene Ananas". Ein Spiel, um sich nach einer mit ein paar Abstrichen guten, aber eben nicht gekrönten Saison am Haarwasen von den eigenen Anhängern beim anschließenden Fanfest zu verabschieden. Platz vier oder fünf wird es am Ende für den TSV werden, und die Koblenzer beseitigten beim 2:0-Erfolg über Gießen letzte Zweifel am Ligaverbleib, besiegelten damit zugleich den FCG-Abstieg. "Für Außenstehende mag das so wirken. Aber für mich geht es darum, zu sehen, wer sich für das Pokalfinale anbietet", will TSV-Trainer Ersan Parlatan gegen Koblenz wichtige Erkenntnisse für das Saisonhighlight am 21. Mai in Gießen gegen Offenbach sammeln. Zwar werde der 44-Jährige nicht "alles über den Haufen werfen und groß experimentieren", aber auf einigen Positionen gibt es noch Vakanzen.

Spruchreif - Das Zitat zum Wochenende

Der dazugehörige Artikel:

Legendäre "Fohlen" galoppieren über Dautpher Rasen

Die Alte-Herren-Fußballer des TSV Mornshausen messen sich aus Anlass des 100. Vereinsgeburtstags am Samstag mit Borussia Mönchengladbachs Traditionsmannschaft, der "Weisweiler-Elf".

Weitere Nachrichten:

Fußball - A-Liga Dillenburg:

Showdown im Tabellenkeller

Sechs Partien stehen in der Fußball-A-Liga Dillenburg auf dem Programm. Unter anderem steht am Sonntag das Kellerduell zwischen dem Vorletzten Haigerseelbach und Schlusslicht Bicken II an. Einen Punkt trennt den Vorletzten Haigerseelbach vom Schlusslicht Bicken II, der auf dem Abstiegsrang steht. SSV-Trainer Kevin Hermani weiß: "Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel und kann für uns vorentscheidend sein. Wir werden auf Sieg spielen und wollen den zweiten Heimdreier unbedingt. Wir müssen uns voll reinhauen, es geht nur über den Kampf und Willen. Aber die Jungs brennen total darauf." Indes steigt in Eibelshausen steigt das Derby zwischen der SG Eschenburg II und der SG Dietzhölztal, die mit einem Sieg Platz eins übernehmen kann. Eschenburgs Coach Paco Noriega betont: "Auf ein Derby freut man sich immer."

Handball - 3. Liga Frauen:

Nach Kleenheimer Auftaktsieg soll es nun auch daheim klappen

Nachdem die HSG Kleenheim-Langgöns zum Auftakt der Klassenverbleibsrunde der 3. Frauenhandball-Liga nach einem zwischenzeitlichen Fünf-Tore-Rückstand in Halbzeit zwei noch einen wichtigen 31:29-Comebacksieg beim Hannoverschen SC gefeiert hat, ist die Mannschaft von Trainer Martin Saul nun erstmals in der heimischen Weidig-Sporthalle gefordert. Am Sonntagnachmittag (15 Uhr) gastiert dann der ASC Dortmund in Oberkleen - und da die Gastgeberinnen auf dem Weg zum Klassenerhalt nur noch drei Partien zu bestreiten haben, zählt nur eins: ein Sieg! "Wir sind durch den Auftakterfolg in der Situation, dass wir es jetzt wieder selbst in der Hand haben und nicht auf die Ergebnisse in anderen Spielen angewiesen sind. Daher wäre ein Heimsieg gegen Dortmund natürlich wahnsinnig wichtig nach den Punkten in Hannover. Die Motivation und die Konzentration sind groß, die Mannschaft will jetzt unbedingt den nächsten Schritt machen", sagt SGK-Trainer Saul.

Auf geht`s zum ersten Heimerfolg in der Klassenverbleibsrunde: Die Mädels von der HSG Kleenheim-Langgöns gehen die Partie gegen den ASC Dortmund motiviert und konzentriert an, denn es zählt nur ein Sieg. Foto: Jenniver Röczey

Handball - TV Hüttenberg:

Schon wieder ein "Spielemarathon" für den TV Hüttenberg

Profi-Handballer sind Druck, Hektik und Stress gewohnt. Eine derartige Terminhatz, wie sie ihnen der diesjährige Spielplan der 2. Bundesliga abverlangt, haben die Spieler des TV Hüttenberg wohl allerdings noch nie erlebt. Geschuldet durch die pandemiebedingten Spielverlegungen pendeln die Mannschaften des Unterhauses munter zwischen teilweise drei bis vier unfreiwilligen spielfreien Wochen und kraftraubenden Mehrfachbelastungen innerhalb weniger Tage. "Wir starten erneut in einen Spielemarathon, der uns einen engen Rhythmus vorgibt. Ein Spiel, zwei Tage Regeneration und Vorbereitung, und dann gleich die nächste Partie. Und das Ganze fünf Mal in Folge", so TVH-Trainer Johannes Wohlrab, der deshalb auch nur "von Spiel zu Spiel" denken will: "Es geht nur darum, sich physisch und psychisch bestmöglich auf die Aufgabe vorzubereiten, die unmittelbar vor einem liegt." Den Auftakt in dieses knallharte Programm bildet das Hüttenberger Heimspiel gegen den TSV Bayer Dormagen an diesem Samstagabend im heimischen Sportzentrum (Anwurf: 19.30 Uhr).

Durch die Linse - Das Foto

Der dazugehörige Artikel:

Auch "Kretzsche" weiß: "Wetzlar kämpft bis zum Umfallen"

Handball-Ikone Stefan Kretzschmar kommt als Sportvorstand der Füchse Berlin an diesem Samstag nach Wetzlar. Vor der Partie lobt er die Mittelhessen im Interview in höchsten Tönen.

Eintracht Frankfurt - Europapokal:

Die Eintracht-Fans stürmen nach dem Einzug ins Europa League-Finale den Rasen. (Foto: Nadine Peter)

Eintracht Frankfurt schlägt West Ham United auch im Rückspiel und steht damit im Europapokal-Finale am 18. Mai in Sevilla. Eine Auswahl an Stücken, um den legendären Donnerstagabend aus dem Frankfurter Stadion noch einmal lebendig zu machen.

Eintracht-Stürmer Rafael Borré (rechts) jubelt mit seinen Mitspielern Ansgar Knauff, Filip Kostic und Almamy Touré das Tor zum 1:0 gegen West Ham United. (Foto: dpa)

Der Weg zu den Artikeln:

Wir wünschen Euch ein schönes Wochenende und sehen uns am Dienstag an dieser Stelle auf unserem Stammplatz wieder. Bleibt sportlich.