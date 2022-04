Stammplatz: Fliegende Fäuste, Wetterchaos, Handball-Fest

Grafik: Saskia Sonneborn-Stahl/Juliane Müller/VRM

MITTELHESSEN - Herzlich willkommen zu unserem Überblick. Wir setzen uns gemeinsam auf den Stammplatz, um auf das Sport-Wochenende zu schauen. Unter anderem mit diesen Themen: In Limburg-Weilburg fliegen auf Fußballplätzen die Fäuste, für den EC Bad Nauheim platzt der Traum vom Finale und in der Fußball-A-Liga Dillenburg hat der Schiedsrichter in Eisemroth viel zu tun. Außerdem dabei: Wetterchaos in der Fußball-Regionalliga und ein Handballfest in Wetzlar.

Im Fokus

Alter schützt nicht vor Tatendrang: Filip Mirkulovski (l.) und Felix Danner (vorne rechts) stemmen sich mit der HSG Wetzlar lange gegen die Stärke des SC Magdeburg um Christian O'Sullivan. Foto: Jenniver Röczey

Handball - HSG Wetzlar::

HSG Wetzlar verliert knapp, aber Erlebnis schlägt Ergebnis

Die Niederlage gegen den SC Magdeburg tut im ersten Moment weh. Aber der Bundesligist von der Lahn feiert zusammen mit 4116 Fans in der Buderus-Arena trotzdem ein Handballfest. Knapp eine Minute vor Schluss hob Wetzlars Trainer Ben Matschke noch einmal beide Arme in Richtung Hallendecke und bedankte sich mit dieser Geste bei den Fans. "Alle, die hier waren, haben das zu einem Topspiel gemacht. Beide Teams haben mit großer Intensität agiert. Es waren Nuancen, die uns letztlich gefehlt haben. Schade", sagte der Trainer der Gastgeber nach einer Partie, in der seine HSG lange an einer weiteren Überraschung geschnuppert, aber dann doch mit 26:29 (15:12) gegen Spitzenreiter SC Magdeburg verloren hatte. "Es war elektrisierend von der ersten Sekunde an. Man kann nur erahnen, was los gewesen, wenn es kurz vor Schluss noch knapper gestanden hätte", sagte Ben Matschke. Am Sonntagnachmittag überwog nicht nur beim Trainer der HSG Wetzlar nach allem Beschriebenen aber das Gefühl: Erlebnis schlägt Ergebnis.

Eishockey - EC Bad Nauheim:

Das Aus für den EC Bad Nauheim kommt in Spiel fünf

Der Traum vom Finaleinzug bei den Playoffs in der 2. Eishockey-Bundesliga und den damit verbundenen Derbys gegen die Löwen Frankfurt ist für den EC Bad Nauheim geplatzt. Im fünften Aufeinandertreffen in der Halbfinal-Serie gegen die Ravensburg Towerstars unterlagen die Roten Teufel vor 3148 Zuschauern bei den Oberschwaben nach großem Kampf mit 3:5 (1:2, 1:1, 1:2). Die vierte Niederlage in Folge nach der 1:0-Führung im "best of seven" bedeutete das vorzeitige Saison-Aus für die Wetterauer. Bad Nauheims Coach Harry Lange war ein fairer Verlierer. "Es war heute ein verdienter Sieg für Ravensburg, auch wenn wir noch einmal alles versucht haben. Insgesamt muss man anerkennen, dass die Towerstars in der Serie einen Tick besser waren als wir", meinte der Deutsch-Österreicher.

Spruchreif - Das Zitat vom Wochenende

Ein gut gelaunter Pressesprecher nach dem 10:0-Kantersieg im Gespräch mit unserem Autor.

SG Nauborn/Laufdorf feiert ein Schützenfest

Der Fußball-A-Ligist geht die Partie gegen das Kellerkind sehr ernst an. Das macht sich bezahlt.

Weitere Nachrichten:

Fußball - Limburg-Weilburg:

Ex-Spieler geht in Kreisliga auf Trainer los

Bei zwei Fußballspielen sind am Sonntag neben den beteiligten Mannschaften und dem Schiedsrichter auch Polizeibeamten im Einsatz gewesen, weil "die Fäuste eingesetzt und Menschen verletzt wurden", wie es in der Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg heißt. Ein Schauplatz war der Sportplatz in Gaudernbach, wo die Reserve des FC Zaza Weilburg gegen den TuS Linter II kickte. Ebenfalls zu handgreiflichen Auseinandersetzungen kam es in der B-Liga-Partie in Oberweyer zwischen dem OSV Limburg und der SG Hangenmeilingen/Niederzeuzheim. Die Vorfälle werden nun neben dem Sportgericht auch das Zivilgericht beschäftigen.

Basketball - Gießen 46ers:

Gießen 46ers verzweifeln an einem Bayern-Oldie und verlieren

Am Ende applaudierten die wenigen auf den Zuschauerrängen noch Verbliebenen höflich. Und die Spieler winkten ebenso höflich zurück. Wohl wissend: Die Gießen 46ers stehen in der Basketball-Bundesliga am Abgrund. "Ein gutes Spiel zu machen reicht gegen diese Bayern einfach nicht aus", fasste Kapitän Dennis Nawrocki den gebrauchten Nachmittag treffend zusammen. Mit 85:95 (39:48) hatte Gießen eine starke Partie gegen den EuroLeague-Viertelfinalisten aus München geliefert, hatte laut Coach Pete Strobl "alles gegeben" und "leidenschaftlich gekämpft", stand am Ende aber erneut mit leeren Händen da. Die Konkurrenten am Tabellenende punkten inzwischen regelmäßig, der Ex-Meister von der Lahn eher selten. Acht Partien sind noch zu absolvieren, acht Punkte beträgt der Abstand zum rettenden Ufer. Vor allem der 30-jährige Deshaun Thomas im Dress der Bayern war nicht zu stoppen und markierte 34 Punkte.

Die letzte Szene im Spiel zwischen dem SV Eisemroth und der SG Roth/Simmersbach: Björn Diebel tritt für den SV Eisemroth in der Nachspielzeit zum Strafstoß an und trifft zum 3:3. Foto: Lorenz Pietzsch

Fußball - Dillenburg:

A-Liga: Beim 3:3 sind vier Strafstöße im Spiel

In der Fußball-A-Liga hat es zwischen dem SV Eisemroth und der SG Roth/Simmersbach eine tor- und strafstoßreiche Partie gegeben, wie man sie nicht alle Tage erlebt. Schiedsrichter David Bräuer verhängte vier Strafstöße, zückte zweimal Rot, Roth/Simmersbach ging dreimal in Führung, aber Eisemroth glich jeweils aus, darunter zum 3:3 in der Nachspielzeit.

Durch die Linse - Das Foto

Der TSV Steinbach Haiger und die "fünf Jahreszeiten"

Es war ein kurioses Spiel des Fußball-Regionalligisten gegen Homburg. Das Wetterchaos machte den Akteuren zu schaffen. Doch nicht nur das sorgte für das Ende der TSV-Siegesserie.

Der Weg zu den Artikeln

Wir wünschen Euch eine schöne Woche und sehen uns am Freitag an dieser Stelle auf unserem Stammplatz wieder. Bleibt sportlich.