Stammplatz: Freuden-Wackler und wacklige Beine

MITTELHESSEN - Herzlich willkommen zu unserem Überblick. Wir setzen uns gemeinsam auf den Stammplatz, um auf das Sport-Wochenende zu schauen. Unter anderem mit diesen Themen: Wunden lecken nach der knappen Abstiegskampf-Niederlage bei den Gießen 46ers, das nächste Spiel beim RSV Lahn-Dill, mental wacklige Spieler des FC Gießen und lokale Handballderbys. Außerdem dabei: Die Chance zur Revanche für den EC Bad Nauheim gegen die Huskies aus Kassel.

Im Fokus

Basketball- Gießen 46ers:

Gießen 46ers: Bryant tanzt nach Abstiegsgipfel vor Freude, Strobl hadert mit dem Schicksal

Das Szenario nach der Schlusssirene schien ein wenig surreal. John Bryant hüpfte ausgelassen an der Mittellinie hin und her, wedelte mit seinem weißen Handtuch in Richtung der Kameraden und führte ein kleines Tänzchen auf. Und dies in einem blauen Leibchen, das irgendwie fremd auf seinem noch immer imposanten Körper wirkte.

Bei den Gießen 46ers hatte der 34-Jährige zuletzt wenig Grund, sich zu freuen. Und wenn, wie bei den Erfolgen gegen Bayreuth, in Oldenburg und gegen den MBC, bei denen er noch mitwirken durfte, dann saß er meistens kopfschüttelnd und leicht lächelnd ein wenig abseits. Den Eindruck erweckend, zumindest in seinem tiefsten Inneren mit sich im Reinen zu sein. Nun aber sind beim Big Man aus Kalifornien die, wie er am Donnerstagabend freimütig bekannte, "entstandenen Narben" nach seinem überraschenden Wechsel zum Mitteldeutschen BC ein wenig verheilt. Dafür aber wurden die Wunden des Abstiegskampfes bei den Männern von der Lahn, für die der Center viereinhalb Jahre auf dem Feld gestanden hatte, noch ein wenig weiter aufgerissen.

Rollstuhlbasketball - RSV Lahn-Dill:

Der Druck im Derby liegt auf Schlusslicht Frankfurt

Nach dem 70:60-Erfolg am Donnerstag in Wiesbaden kommt es für den RSV Lahn-Dill an diesem Samstag zum zweiten Hessenderby binnen 48 Stunden. Um 19.30 Uhr empfangen die Wetzlarer in der Buderus-Arena die Frankfurt Sky-wheelers zum 18. und letzten Hauptrundenspieltag in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga.

Bei einer Niederlage für die Gäste wäre deren sportlicher Abstieg besiegelt.

Durch die Linse - Das Foto

Endlich wieder Amateurfußball pur. Wie hier bei Spvgg Lemp gegen Eintracht Wetzlar. Das Leder rollt wieder überall, die Sportplatzzeit mit Bratwürstchen und Bier bei Gekicke von den Jungs aus dem Dorf geht wieder los. Hartplatzfeeling bleibt doch irgendwie die Reinform des geliebten Sports, oder?

Ausgehtipp

Am Sonntag (14 Uhr) empfängt der FC Burgsolms II in der A-Liga die Wetzlarer Eintracht. Da prallen quasi zwei Welten aufeinander. Einmal die Perspektivspieler, auf der anderen Seite die Transferkönige.

Weitere Nachrichten:

Fußball - FC Gießen:

FC Gießen will sich endlich mal belohnen

Niederlagen zu verkraften, das ist für jeden Sportler nicht so einfach. Auch wenn Niederlagen immer eine Moral von der Geschichte parat haben, indem sie darauf verweisen, welche Fehler man in Zukunft besser vermeiden sollte. Die Niederlage des FC Gießen am vergangenen Freitag beim TSV Steinbach Haiger scheint allerdings solchen Erkenntnissen nicht standzuhalten. 1:0 führte der hartnäckig um den Klassenerhalt in der Fußball-Regionalliga Südwest kämpfende Gast beim ambitionierten Spitzenteam. Bis zur 90. Minute! Um dann noch 1:2 zu verlieren. Jetzt geht es gegen Großaspach darum, den Frust schnellstmöglich abzuschütteln.

Handball - Landesliga Frauen:

Kleenheim-Langgöns II begrüßt den Spitzenreiter in Oberkleen

Nachdem das Derby in der Frauenhandball-Landesliga zwischen Dutenhofen und Hüttenberg II erneut verlegt wurde, ist nur noch ein heimischer Club gefordert. Und das gleich richtig.

Eishockey - EC Bad Nauheim:

EC Bad Nauheim will Playoff-Ausgleich - drittes Duell am Sonntag

Die Kassel Huskies haben im Playoff-Viertelfinale der 2. Eishockey-Bundesliga vorgelegt. Zum Auftakt der Best-of-seven-Serie gegen den EC Bad Nauheim feierten die Nordhessen am Mittwochabend im eigenen Stadion vor 2626 Zuschauern einen knappen 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)-Erfolg in der Overtime. Bereits an diesem Freitag um 20 Uhr stehen sich beide Clubs im Bad Nauheimer Colonel-Knight-Stadion erneut gegenüber (das dritte Aufeinandertreffen findet dann bereits am Sonntag um 14.30 Uhr in Kassel statt). "Wir werden in unserem Spiel nicht viel verändern", so der zufriedene EC-Trainer Harry Lange. "Vielleicht gelingt es uns, noch mehr Tempo in unsere Angriffe zu bringen. Wir wollen die Huskies auf eigenem Eis jedenfalls gehörig unter Druck setzen, dürfen allerdings nicht in deren gefährliche Konter laufen", setzt Lange weiter auf den Faktor Geschwindigkeit, auch weil er läuferische Vorteile bei seinem Team sieht.

Spruchreif - Zitat zum Wochenende

Der dazugehörige Artikel:

Die "Lebenversicherung" beim FSV heißt Anna Efimenko - Sie gehört trotz ihrer 20 Lenze schon zum Inventar der Wetzlarer Regionalliga-Fußballerinnen. Und ist gerade in einer Disziplin, die nicht zu ihren Kernaufgaben gehört, die Beste. - Sie gehört trotz ihrer 20 Lenze schon zum Inventar der Wetzlarer Regionalliga-Fußballerinnen. Und ist gerade in einer Disziplin, die nicht zu ihren Kernaufgaben gehört, die Beste. Zum Artikel.

Der Weg zu den Artikeln

Wir wünschen Euch ein schönes Wochenende und sehen uns am Dienstag an dieser Stelle auf unserem Stammplatz wieder. Bleibt sportlich.