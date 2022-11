Stammplatz: Gold im Turnen, schlecht im Bowling

Was läuft am Sport-Wochenende in Mittelhessen? Wir blicken vom "Stammplatz" aus darauf. (© dpa, Jenniver Röczey, Michael Schepp, Patrick Scheiber/Jan Huebner)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Mittelhessen - Herzlich willkommen zu unserem Überblick. Wir setzen uns gemeinsam auf den Stammplatz, um auf das Sport-Wochenende zu schauen. Unter anderem mit diesen Themen: Wird Artur Davtyan der nächste Hambüchen? Der TV Hüttenberg hat keine Zeit seine Wunden nach der letzten Niederlage zu lecken und die Giessen 46ers machen eine schlechte Figur beim Bowlen. Außerdem bekommt es der EC Bad Nauheim gleich mit zwei Ost-Clubs zu tun und der TV Braunfels endlich mal eine richtige Herausforderung.

(Hinweis: weiterführende Links zu den Artikeln findet ihr am Ende)

Im Fokus:

Der KTV-Turner zimmert erst den Doppelsalto mit halber Schraube, dann den gestreckten Salto mit zweieinhalb Drehungen in den Stand. Am Sonntag greift er nach dem Weltmeistertitel. (© mago images/Xinhua/Liu Dawei) Turnen Artur Davtyan geht als Goldfavorit ins Sprung-Finale der WM Turnt bald wieder ein Weltmeister in den Reihen der KTV Obere Lahn? Artur Davtyan ist auf dem besten Wege, in die Fußstapfen Fabian Hambüchens zu treten. Der KTV-Turner zimmert erst den Doppelsalto mit halber Schraube, dann den gestreckten Salto mit zweieinhalb Drehungen in den Stand. Am Sonntag greift er nach dem Weltmeistertitel. Die Chancen auf Gold stehen jedenfalls nicht schlecht. Nicht zu vergessen das Spiel vom TSV Steinbach und die Polizeimeisterschaft im Handball, unter anderem mit fünf Mittelhessinnen. Turnt bald wieder ein Weltmeister in den Reihen der KTV Obere Lahn? Artur Davtyan ist auf dem besten Wege, in die Fußstapfen Fabian Hambüchens zu treten. Der KTV-Turner zimmert erst den Doppelsalto mit halber Schraube, dann den gestreckten Salto mit zweieinhalb Drehungen in den Stand. Am Sonntag greift er nach dem Weltmeistertitel. Die Chancen auf Gold stehen jedenfalls nicht schlecht. Nicht zu vergessen das Spiel vom TSV Steinbach und die Polizeimeisterschaft im Handball, unter anderem mit fünf Mittelhessinnen.

Handball’ TV Hüttenberg hat keine Zeit zum Nachdenken Der bitteren Pleite gegen die HSG Konstanz heißt es, nicht lange nachzutrauern. Schon am Sonntag geht es für Timm Schneider und Co. in Coburg und dabei gegen alte Bekannte weiter. Bereits am Sonntag (16 Uhr) wartet mit dem HSC Coburg der nächste Gradmesser auf die Wohlrab-Schützlinge, dann allerdings auswärts in der HUK-Coburg-Arena. Hüttenberger Duelle gegen die Oberfranken sind seit Jahren etwas Besonderes.

Spruchreif - das Zitat vom Wochenende:

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.

Zum dazugehörigen Artikel 46ers: Beim Basketball hoffentlich besser als beim Bowling Im „Magic-Bowl” in Großen-Linden hatten die Spieler der Giessen 46ers am Montag bei einer Teambuilding-Maßnahme viel Spaß beim Bowling-Spielen. Dabei machten sie allerdings keine sonderlich gute Figur. Am Wochenende sind sie in Sachen Korbjagd in der ProA gleich doppelt gefordert und stehen dort hoffentlich besser da.

Weitere Meldungen:

Eishockey EC Bad Nauheim bekommt es mit zwei Ost-Clubs zu tun Noch ein Doppelspieltag an diesem Wochenende, dann sorgt der Deutschland-Cup mit seinen Länderspielen in Krefeld für ein Ruhen des Spielbetriebs in der 2. Eishockey-Bundesliga. „Auch unsere Mannschaft hat von kommenden Montag bis Freitag trainingsfrei und eventuell auch am Samstag, wenn wir jetzt erfolgreich spielen”, sagt Bad Nauheims Headcoach Harry Lange. Die „Roten Teufel” treffen dieses Wochenende auf die Lausitzer Füchse und Dresden.

Tischtennis TV Braunfels will im Westerwald die Weiße Weste wahren Der Tischtennis-Hessenligist TV Braunfels steht vor seinem wahrscheinlich einzigen in der Vorrunde ernstzunehmenden Duell. Für die Spieler aus der Schlosstadt steht das Duell gegen den TCC Hausen an. Wie auch immer. „Wer das Spiel gewinnt, ist nach der Vorrunde Erster”, so TVB-Kapitän Fritz Lattermann, der sich auf „unser mit Abstand wichtigstes Spiel” freut.

Weitere Sportarten (Ski-)Sprung ins Warme Der Blick auf den saftigen grünen Rasen, das unüberhörbare Geräusch eines Laubbläsers, die Heizung weiterhin im Sommerschlaf-Modus und die Winterreifen immer noch im Keller geparkt. Ja, die Anzeichen sind absolut untrüglich: Der Winter steht vor der Tür. Und was würde sich da besser anbieten, als die Wintersport-Saison einzuläuten? Natürlich, absolut gar nichts. Und deswegen stürzen sich sehr früh in diesem Jahr bereits am Wochenende die Skispringer im polnischen Wisla erstmals von der grünen Schanze, weil der Skiverband Fis die WM in Katar als Konkurrenz fürchtet.. Doch Renndirektor Sandro Pertile hat große Zukunftspläne. Es könnte ein absurder Terminkalender werden.

Durch die Linse - das Foto:

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.

Der dazugehörige Artikel TSV Steinbach steht vor dem größtmöglichen Kontrast Ein solches emotionales Beben wie am vergangenen Samstag hat der Haigerer Haarwasen wohl selten erlebt. Auf das Spektakel gegen Offenbach folgt für den Fußball-Regionalligisten aber nun der Regionalliga-Alltag. Der kommt für die Haigerer mit dem größtmöglichen Kontrastprogramm daher. Am Wochenende noch mit rund 2800 Zuschauern gegen den wohl größten Club in der Regionalliga Südwest, geht es nun gegen FC-Astoria Walldorf mit einem Zuschauerschnitt von rund 300. Am heutigen Freitagabend soll geht vor allem ein zweites „Kassel” vermieden werden.

Die Story:

Unternehmen Titelverteidigung: Sarah Harnisch (l.), Katharina Weber (3.v.l.), Thorsten Serafin (2.v.r.) und Larissa Platen (r.) wollen in Niedergirmes mit der Hessischen Polizei-Auswahl zum vierten Mal in Folge Deutscher Meister werden. (© Lena Wagner) Polizeimeisterschaft im Handball: Einsatz für SK „Titel Nummer vier” „Mach’s noch einmal, Hessen” - so oder so ähnlich könnte die Dienstanweisung für „Blau-Weiß Wiesbaden” bei der von kommenden Montag bis Freitag in der Sporthalle der August-Bebel-Schule in Niedergirmes stattfindenden Deutschen Polizeimeisterschaft im Handball der Frauen lauten. Und einmal mehr sind auch einige in der heimischen Region bestens bekannte Ballwerferinnen mit von der Partie - fünf Mittelhessinnen gehören der SK „Titel Nummer vier” an. „Mach’s noch einmal, Hessen” - so oder so ähnlich könnte die Dienstanweisung für „Blau-Weiß Wiesbaden” bei der von kommenden Montag bis Freitag in der Sporthalle der August-Bebel-Schule in Niedergirmes stattfindenden Deutschen Polizeimeisterschaft im Handball der Frauen lauten. Und einmal mehr sind auch einige in der heimischen Region bestens bekannte Ballwerferinnen mit von der Partie - fünf Mittelhessinnen gehören der SK „Titel Nummer vier” an.

Der Weg zu den Artikeln

Wir wünschen Euch ein schönes Wochenende und sehen uns am kommenden Dienstag an dieser Stelle auf unserem Stammplatz wieder. Bleibt sportlich.