Stammplatz: Großer Name, Rassismus-Urteil, Spielabbruch

Wie lief das Sport-Wochenende in Mittelhessen? Wir blicken vom "Stammplatz" aus darauf. Fotos: Imago, Nick Fingerhut, Huebner, Steffen Bär, Michael Schepp

MITTELHESSEN - Herzlich willkommen zu unserem Überblick. Wir setzen uns gemeinsam auf den Stammplatz, um auf das Sport-Wochenende zu schauen. Unter anderem mit diesen Themen: Dem TSV Steinbach Haiger fehlt in der Fußball-Regionalliga eine entscheidende Qualität, in Limburg-Weilburg wird ein Schiedsrichter verurteilt und bei den Gießen 46ers gehen langsam die Lichter aus. Außerdem dabei: Spielabbruch in der Fußball-B-Liga Marburg-Biedenkopf und der Wetzlarer "Bullen-Vierer".

Im Fokus

Enttäuschung bei Stürmer David Nieland und dem TSV Steinbach Haiger nach der klaren Niederlage im Topspiel bei der SV Elversberg. Foto: Nick Fingerhut

Fußball - TSV Steinbach Haiger:

Eine entscheidende Qualität fehlt dem TSV Steinbach

Der Fußball-Regionalligist hat mit dem 0:3 bei der SV Elversberg seine letzte Titelchance verspielt - obwohl das Team die Fähigkeiten für einen anderen Ausgang des Topspiels hatte. Ersan Parlatan musste sich erst einmal alleine in Ruhe sammeln, kannte nach dem Abpfiff der 90 Minuten im Stadion an der Kaiserlinde in Elversberg nur einen Weg: schnurstracks in die Katakomben und die Kabine. Eine Erklärung für die deutliche 0:3 (0:2)-Niederlage im Topspiel der Fußball-Regionalliga gegen die SV Elversberg hatte der Trainer des TSV Steinbach Haiger aber auch auf der anschließenden Pressekonferenz noch nicht: "Wir haben gesehen, dass uns doch noch ein Stück weit irgendetwas fehlt, um ganz oben zu stehen." Was genau dieses "irgendetwas" war, darüber diskutierten auch die Haigerer Spieler nach dem Abpfiff noch intensiv auf dem Feld, während sich die Elversberger von den unermüdlich anfeuernden rund 2200 Fans feiern ließen. Das Ergebnis aber: ein Stück weit Ratlosigkeit.

Fußball - Limburg-Weilburg:

Fußballrichter verurteilen Schiri wegen Rassimus

Novum vor dem Sportgericht im Fußballkreis Limburg-Weilburg: Das Gremium belegte einen Schiedsrichter mit einer Sperre von drei Monaten und einer Geldstrafe über 100 Euro. Der Unparteiische war als Zuschauer bei der Kreisoberliga-Partie zwischen der SG Taunus und dem SV Thalheim und soll einen Gästespieler nach Auffassung der Fußballrichter nach der Partie rassistisch beleidigt haben. Daraufhin kam es zu einem körperlichen Angriff des Thalheimer Akteurs, den das Sportgericht für 15 Pflichtspiele sperrte. Die Beschimpfung "Scheiß Kanacke" soll gefallen sein. In seinem Sonderbericht hatte Schiedsrichter Marvin Giebeler, der das Spiel geleitet hatte, die Szenen nach dem Abpfiff ausführlich geschildert.

Spruchreif - Das Zitat vom Wochenende

Das Zitat stammt aus diesem Artikel:

Bei den Gießen 46ers gehen langsam die Lichter aus - Gegen s.Oliver Würzburg ist bis ins Schlussviertel hinein alles drin, ehe sich die Bundesligabasketballer wieder total verzetteln. Der Klassenerhalt scheint somit reine Utopie.

Weitere Nachrichten:

Symbolfoto: Jan Hübner

Fußball - Marburg-Biedenkopf:

Fußball-Kreisliga B: Spielabbruch in Kombach

iese Nachspielzeit wird wohl ein Nachspiel haben. Das Fußballspiel der Kreisliga B zwischen Gastgeber FC Kombach und der SG Mornshausen/Erdhausen ist am Ostersamstag in der 93. Minute beim Stand von 2:2 abgebrochen worden. Nach einem Foul an einem Gästespieler im Kombacher Strafraum kam es zu Tumulten. Nach Schilderung der Platzherren stürmten Fans der Mornshausen-Erdhäuser auf den Platz und bedrängten Kombacher Spieler. Dabei soll es auch zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Als der Linienrichter der Gäste einem heimischen Spieler mit der Fahne auf den Kopf geschlagen haben soll, hätten die Kombacher um den Spielabbruch gebeten, teilt FC-Pressesprecher Giso Schwarz mit. Ganz entgegengesetzt äußert sich Carsten Brück vom SV Erdhausen. Nach dem Foul entschied Schiedsrichter Norbert Burk auf Elfmeter für die Gäste. Zu dem kam es aber nicht mehr. Hinter seinem Rücken, direkt vor der Mornshausen-Erdhäuser Auswechselbank soll ein Kombacher Spieler einem Gästeakteur mit der flachen Hand auf das Ohr geschlagen haben, woraufhin der Morns-/Erdhäuser zu Boden ging. Dass Anhänger der Gäste auf das Feld gelaufen sind, bestätigte Brück. Zu Handgreiflichkeiten soll es nicht gekommen sein.

Fußball - FC Gießen:

Coup in Offenbach verpasst, nun wartet ein Abstiegsknaller

Die große Überraschung ist ausgeblieben, der Kampf des FC Gießen in der Fußball-Regionalliga Südwest wird immer härter. Im Gastspiel beim Titelkandidaten Kickers Offenbach unterlag die Elf von Trainer Daniyel Cimen am Ostersamstag erwartungsgemäß und zweifellos leistungsgerecht mit 0:2. Ein starker Keeper Frederic Löhe im Tor und ein im Vorwärtsgang gut aufgelegter Ko Sawada waren zu wenig, um einen Coup zu landen und im Tabellenkeller Zählbares zu holen. Vor 6121 Zuschauern am Bieberer Berg bestimmten die Hausherren über weite Strecken des ersten Durchgangs den Takt.

Fußball - Limburg-Weilburg:

Dorndorf demontiert Dietkirchen im Kreispokal

berraschung im Fußball-Kreispokal. Nicht Hessenligist TuS Dietkirchen, sondern der FC Dorndorf ist als letztes Team nach SV Hadamar, RSV Weyer und VfR 07 Limburg in das Halbfinale eingezogen. Der Tabellenführer der Gruppenliga Wiesbaden demontierte den Favoriten nach der Pause förmlich und siegte vor toller Kulisse von 420 Zuschauern mit 5:0 (1:0). "Unsere Mannschaft bestach über die gesamte Spielzeit mit attraktivem Kombinationsfußball und einer Willensstärke, die ihresgleichen sucht", lobte FC-Pressewart Joachim Lahnstein sein Team in höchsten Tönen.

Durch die Linse - Das Foto

Der dazugehörige Artikel:

FSV Hessen Wetzlar verliert Spiel, gewinnt aber Fans - Ein großer Name war bei dem B-Junioren-Bundesligist zu Gast. Geschenke gab es keine, dennoch auch zufriedene Gesichter.

Die Story

1972 feiert Johann Färber (M.) in München im Olympiasieger-Vierer mit (v. l.) Steuermann Uwe Benter, Peter Berger, Gerhard Auer und Alois Bierl seinen größen sportlichen Erfolg. Und am Mittwoch seinen 75. Geburtstag. Foto: Imago

Der Wetzlarer im "Bullen-Vierer" feiert seinen 75. Geburtstag

Johann Färber ist neben Fabian Hambüchen der wohl der berühmteste Sportler der Domstadt. Schon lange lebt der Ruder-Olympiasieger bei München, hat seine Wurzeln aber nie vergessen. Johann Färber ist neben Fabian Hambüchen der wohl der berühmteste Sportler der Domstadt. Schon lange lebt der Ruder-Olympiasieger bei München, hat seine Wurzeln aber nie vergessen. Zum Artikel.

Der Weg zu den Artikeln

Wir wünschen Euch eine schöne Woche und sehen uns am Freitag an dieser Stelle auf unserem Stammplatz wieder. Bleibt sportlich.