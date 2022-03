Stammplatz: Hexenkessel, Hessenpokal, Playoff-Spannung

Grafik: Saskia Sonneborn-Stahl/Juliane Müller/VRM

MITTELHESSEN - Herzlich willkommen zu unserem Überblick. Wir setzen uns gemeinsam auf den Stammplatz, um auf das Sport-Wochenende zu schauen. Unter anderem mit diesen Themen: Die Rückkehr des Hüttenberger Hexenkessels, die Gießen 46ers wollen endlich abheben, die Wetzlarer Regionalliga-Fußballerinnen sind zurück und der TSV Bicken will ein weiteres Pokalkapitel schreiben. Außerdem dabei: Sportreporter Jörg Dahlmann.

Im Fokus

Basketball - Gießen 46ers:

46ers Sonntag mit Nuni Omot, aber (noch) ohne BJ Blake

Fünf Spieler haben den Abflug gemacht. Der Ärger über die Aussagen von John Bryant ist längst verflogen. Beim 100:73 gegen die Hamburg Towers haben sie für Luftsprünge auf den Tribünen gesorgt. Mit Kendale McCullum ist ihnen trotz aller personeller Rochaden ihr Überflieger erhalten geblieben. Und: Die Sorgen rund um Corona haben sich in Luft aufgelöst. Wenn am Sonntag (15 Uhr) die MHP Riesen Ludwigsburg durch die Osthalle fliegen, dann heißt es für die Gießen 46ers: Abheben und möglichst bald zu einem Höhenflug ansetzen! Nur so können die Männerturner in der Basketball-Bundesliga auf dem Boden bleiben und den Abflug in die ProA noch verhindern.

Fußball - TSV Steinbach Haiger:

Sören Eismann ist zum richtigen Zeitpunkt wieder schmerzfrei

Seine Rückkehr zu Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger verlief für den Sechser anders als geplant, fast fünf Monate musste Sören Eismann pausieren, die Diagnose war lange Zeit unklar. Pünktlich zum Start der Wintervorbereitung unter Neu-Trainer Ersan Parlatan war Eismann wieder fit. Sein Liga-Startelf-Comeback gab er beim 5:0 über die TSG Balingen. Schon eine Woche zuvor stand Eismann für die zweiten 45 Minuten beim 1:1 in Bahlingen auf dem Platz, spielte zudem unter der Woche beim Erfolg im Hessenpokal-Achtefinale in Hünfeld durch. Nächste Etappe ist am Samstag (14 Uhr) der VfR Aalen, der ob seines geräuschvollen Trainerrausschmisses turbulente Tage hinter sich hat. "Wir bereiten uns seit Dienstag intensiv auf sie vor, aber die genaue Taktik werde ich nicht verraten", lächelt Eismann, der - endlich schmerzfrei - auch als verspäteter Rückkehrer spielt, als sei er nie weggewesen.

Spruchreif - Zitat vom Wochenende

Weitere Nachrichten:

Handball - TV Hüttenberg:

TV Hüttenberg: Die Rückkehr des Hexenkessels Sportzentrum

Die gute Nachricht gab es für Spieler, Trainer und vor allem Verantwortliche des TV Hüttenberg bereits vor dem Anwurf des Heimspiels gegen den HSC Coburg am Samstagabend (19.30 Uhr): Erstmals seit einer gefühlten Ewigkeit sind wieder bis zu 1100 Zuschauer im Hüttenberger Sportzentrum zugelassen, die dabei helfen sollen, dass die Schützlinge von Trainer Johannes Wohlrab nach zuletzt zwei sieglosen Partien die Saisonpunkte Nummer 28 und 29 einfahren. "Unser Publikum hat schon mehrfach bewiesen, dass es das Sportzentrum in einen Hexenkessel verwandeln kann. Wir freuen uns als Mannschaft, denn unsere Fans sind wie eine Wikinger-Horde, die gemeinsam mit uns die Axt auspacken werden", gebraucht Wohlrab martialische Bilder, um die Bedeutung der Zuschauerunterstützung für die Seinen zu illustrieren.

Eishockey - EC Bad Nauheim:

Auch ohne Chefcoach läuft es rund beim EC Bad Nauheim

Der EC Bad Nauheim hat in 2. Eishockey-Bundesliga am Donnerstagabend sein letztes Auswärtsspiel in der Hauptrunde gewonnen. Die Roten Teufel entführten bei den Lausitzer Füchsen vor 1067 Zuschauern durch einen 3:2-Erfolg drei Punkte und verteidigten damit Platz vier in der Tabelle vor den Kassel Huskies, die zeitgleich ihr Heimspiel gegen Schlusslicht Selb mit 3:0 gewannen. Für den EC Bad Nauheim läuft es nun ein Herzschlag-Finale im Kampf um Platz vier hinaus. Während die Kurstädter an diesem Samstag (19.30 Uhr) ihr letztes Spiel der Hauptrunde zuhause gegen den EHC Freiburg bestreiten, sind die Kassel Huskies als direkter EC-Konkurrent in Dresden zu Gast und haben gegen die Eislöwen am Montag noch ein Nachholspiel. Sollten die Huskies beide Spiele gewinnen, wäre Bad Nauheim letztlich nur Fünfter.

Fußball - FSV Hessen Wetzlar:

FSV legt wieder los - mit argen Sorgen personeller Natur

Mit großer Lust nach monatelanger Pause, aber auch großen personellen Sorgen starten die Regionalliga-Fußballerinnen des FSV Hessen Wetzlar ins neue Jahr. Eine Woche vor der Fortsetzung der Rückrunde gastieren sie am Samstag (17 Uhr) im Achtelfinale des Hessenpokals bei Liga-Rivale Kickers Offenbach. "Natürlich wollen wir weiterkommen. Doch unser Fokus liegt ganz klar auf der Meisterschaft, sodass wir das Duell beim OFC als Motivation für kommende Aufgaben sehen", gibt die am Saisonende scheidende Trainerin Jaqueline Klan die Marschroute vor. "Gallig in den Zweikämpfen" wolle sich ihre Mannschaft präsentieren, die Kondition stimme.

Durch die Linse - Das Foto

Wir wünschen Euch ein schönes Wochenende und sehen uns am kommenden Dienstag an dieser Stelle auf unserem Stammplatz wieder. Bleiben Sie sportlich.