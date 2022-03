Stammplatz: Negativrekord, Mitleid, Torjäger mit Bitte

Grafik: Saskia Sonneborn-Stahl/Juliane Müller/VRM

MITTELHESSEN - Herzlich willkommen zu unserem Überblick. Wir setzen uns gemeinsam auf den Stammplatz, um auf das Sport-Wochenende zu schauen. Unter anderem mit diesen Themen: Doppelter Erfolg für den FSV Hessen Wetzlar, ein Negativrekord im Fußballkreis Limburg-Weilburg, ein Steinbacher Torgarant und ein Ex-Spieler hat Mitleid mit den Gießen 46ers. Außerdem dabei: eine lange Sperre nach "Hurensohn" gegen Schiedsrichter.

Im Fokus

Fußball

Rückzug Nr. 6 sorgt für Negativrekord im Fußballkreis

Es war keine Überraschung, dass die Pandemie auch am ersten Spieltag nach der Winterpause ihre Spuren im Fußballkreis Limburg-Weilburg hinterlassen würde. Zu der befürchteten Absageflut kam es jedoch nicht. Und das macht Hoffnung für das Restprogramm. Lediglich der FC Waldbrunn in der Verbandsliga und die SG Taunus in der Kreisoberliga meldeten die für eine Absage notwendigen mindestens fünf Corona-Fälle. Indes ist die Runde für die SG Merenberg II vorbei, der B-Ligist musste seine Partie am Sonntag in Gruppe 2 bei der SG Weinbachtal II aus personellen Gründen abschenken und trat damit bereits zum dritten Mal im laufenden Wettbewerb nicht an - was zum Ausschluss und damit zum Abstieg in die C-Klasse führte. Mit dem Rückzug hat der Fußballkreis Limburg-Weilburg eine neue Negativmarke erreicht, denn noch nie seit der Gründung zur Saison 2000/2001 haben so viele Mannschaften während der Runde die Flinte ins Korn werfen müssen.

Basketball - Gießen 46ers:

Yorman Polas Bartolo hat Mitleid mit den Gießen 46ers

Wenn die Roten in Blau spielen, gewinnen die Gelben. Gegen den Krieg in der Ukraine haben die Gießen 46ers am Sonntag farblich ein deutliches Zeichen gesetzt, im Abstiegskampf der Basketball-Bundesliga indes ist ihnen das nicht gelungen. "Meine alte Truppe tut mir echt leid", fand Yorman Polas Bartolo, der von 2014 bis 2016 unter Denis Wucherer an der Lahn gespielt hatte, entlarvende Worte, nachdem seine MHP Riesen Ludwigsburg in der Osthalle vor nur 1484 Zuschauern nicht nur mit 76:59 (41:30) die Oberhand behalten, sondern der Mannschaft von Coach Pete Strobl auch die elfte Niederlage im zwölften aufeinanderfolgenden Match zugefügt hatten. "Sie werden es schwer haben, ich befürchte das Schlimmste", zog der Kubaner die Stirn in Falten.

Spruchreif - Zitat vom Wochenende

Der dazugehörige Artikel:

Es kann momentan nur einen geben beim TSV Steinbach - Die Fußball-Regionalliga-Partie in Aalen war lange von Abtasten und Spielkontrolle bestimmt. Und einem wieder eiskalten Paul Stock, der einen Wunsch an seine Teamkollegen richtet.

Weitere Nachrichten:

Fußball:

Wetzlarer B-Juniorinnen jubeln über ersten Bundesliga-Sieg

Endlich war dem Fußball-Nachwuchs des FSV Hessen Wetzlar mal das Spielglück hold. Von Beginn an war allen mitwirkenden Fußball-B-Juniorinnen anzumerken, dass dieses Bundesligaspiel einen besonderen Stellenwert hatte. Sowohl der FSV Hessen Wetzlar als auch seine Gäste vom TSV Schwaben Augsburg wollte nach einem bisher jeweils sportlich unbefriedigenden Saisonverlauf das Duell im Tabellenkeller nicht verlieren. Und doch erwische es am Ende ein Team, denn die Gastgeberinnen entschieden die auf dem Kunstrasen in Dalheim ausgetragene Partie mit 3:1 (1:1) für sich.

Fußball:

SG Versbachtal setzt sich ab

Zum Restrundenstart der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf hat sich die SG Versbachtal am Samstag mit einem 2:0 im Gipfeltreffen gegen Angelburg auf sechs Punkte abgesetzt. Im Spitzenspiel neutralisierten sich die Teams über weite Strecken, Torchancen waren zunächst Mangelware. Nachdem Stefan Kuhlmann den Führungstreffer markiert hatte, sorgte Marvin Rühl für die Entscheidung. Sechs Tore fielen derweil in der Spielklasse beim Derby in Bottenhorn, torlos endete der Nachbarschaftsstreit zwischen Breidenstein und Wallau.

Fußball - FSV Hessen Wetzlar:

FSV dank ungewohnter Effektivität im Pokal-Viertelfinale

Vor dem Wiedereinstieg ins Regionalliga-Geschehen hat Hessen Wetzlar etwas für die Moral getan. Nach einem 4:2-Sieg in Offenbach sind die Fußballerinnen im Hessenpokal weiter. Besser konnte das Fußball-Jahr also für den FSV Hessen Wetzlar nicht starten: Die Regionalliga-Fußballerinnen gastierten im Achtelfinale beim Ligarivalen Kickers Offenbach und gewannen mit 4:2 (3:1). Das Ergebnis sieht dabei deutlicher aus, als es der Spielverlauf zwischenzeitlich erwarten ließ. "Wenn ich bedenke, welche massiven Personalprobleme wir gerade noch haben, dann freue ich mich umso mehr über das Ergebnis - und vor allem über das Weiterkommen im Pokal", sagte eine erleichterte "Jacky" Klippert.

Durch die Linse - Das Foto

Der dazugehörige Artikel:

Trainingszentren: Gießen 46ers nicht konkurrenzfähig - Fast alle Basketball-Bundesligisten verfügen über hochmoderne Trainingsmöglichkeiten - nur die Gießen 46ers nicht. Ein Überblick über die Übungsstätten der Kontrahenten.

Die Story

Lange Sperre nach "Hurensohn" gegen Schiri

Einzelrichter Harald Mersdorf legt Akteur des VfR 07 Limburg nach Entgleisung im Freundschaftsspiel wegen "schwerer Beleidigung" auf Eis.

Einzelrichter Harald Mersdorf legt Akteur des VfR 07 Limburg nach Entgleisung im Freundschaftsspiel wegen "schwerer Beleidigung" auf Eis.

Der Weg zu den Artikeln

Wir wünschen Euch eine schöne Woche und sehen uns am kommenden Freitag an dieser Stelle auf unserem Stammplatz wieder. Bleiben Sie sportlich.