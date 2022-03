Stammplatz: Neue Karten, alte Trümpfe, bekannte Gesichter

Grafik: Saskia Sonneborn-Stahl/Juliane Müller/VRM

MITTELHESSEN - Herzlich willkommen zu unserem Überblick. Wir setzen uns gemeinsam auf den Stammplatz, um auf das Sport-Wochenende zu schauen. Unter anderem mit diesen Themen: Die Gießen 46ers treffen im nächsten Abstiegs-Endspiel ausgerechnet auf Ex-Coach Ingo-Freyer, für den EC Bad Nauheim geht es gegen Kassel um alles und bei der HSG Wetzlar gibt es ungewöhnliches Publikum. Außerdem dabei: Doppelte Rückkehrer und ein interessantes Reiter-Interview.

Im Fokus

Eishockey: EC Bad Nauheim:

Für den EC Bad Nauheim werden die Karten neu gemischt

Nun also Spiel Nummer fünf in der Playoff-Viertelfinal-Serie der Deutschen Eishockey-Liga 2 zwischen dem EC Bad Nauheim und den Kassel Huskies: Nach 2:0-Führung der Nordhessen haben die Roten Teufel durch ihren 3:2-Erfolg in Kassel und dem 7:5 am Dienstagabend im eigenen Stadion den Ausgleich in der Serie geschafft. Nach dem Modus "Best-of-Seven" werden insgesamt vier Siege benötigt, um den Sprung in das Halbfinale zu schaffen. Auf dem Weg dorthin stehen sich die beiden hessischen Kontrahenten heute Abend um 19.30 Uhr in Kassel gegenüber, ehe am Sonntag um 19 Uhr das sechste Aufeinandertreffen im Colonel-Knight-Stadion folgt.

Nicht nur rein rechnerisch mit dem zwischenzeitlichen 2:2, sondern auch in der Einschätzung der Leistungsstärke bewegen sich beide Clubs derzeit absolut auf Augenhöhe. "Ich glaube, dass am Ende die berühmten Kleinigkeiten den Ausschlag geben werden. Dabei geht es darum, wer den Sieg wirklich mehr will und da entscheidet nicht das Tor mehr, das jedes Team erzielen will, sondern die innere Einstellung und die Bereitschaft, über das eigene Level hinauszugehen", sagt Bad Nauheims Head-Coach Harry Lange. Mal schauen, wer heute Abend den ersten Matchball erspielen kann!

Basketball - Gießen 46ers:

BBL-Legende Paulding in Gießen auf Abschiedstournee

Fünf von elf - mindestens! Besser sechs! Wollen die Gießen 46ers im Abstiegskampf der Basketball-Bundesliga ihren Kopf noch aus der Schlinge ziehen, dann müssen Siege her. Denn die Konkurrenz punktet - ausnahmslos. Frankfurt, Würzburg, Heidelberg. Und eben auch Oldenburg. Mit sieben Siegen aus den letzten zehn Partien hat Trainer Ingo Freyer den EWE Baskets nicht nur wieder Leben eingehaucht, sondern sie auch vom letzten Tabellenplatz verabschiedet. Am Samstag (20.30 Uhr) gibt der Ex-46ers-Coach mit seinen neuen "Donnervögeln" an seinem alten Arbeitsplatz Osthalle seine Visitenkarte ab. Wohl wissend, dass ein Gießener Erfolg Pflicht, einer für sein Team indes nur die Kür wäre. "Noch ist ein Drittel der Saison zu absolvieren", hat Pete Strobl, der Trainer des fünffachen Deutschen Meisters, die Hoffnung auf den Ligaverbleib nicht begraben. "Die Stimmung bei uns ist ziemlich gut. Wir waren natürlich nach der Niederlage beim MBC enttäuscht, doch wir haben in Weißenfels viel richtig gemacht", wird der 44-Jährige nach dem 89:91 vor einer guten Woche nicht müde zu betonen, "dass wir den Ball gut bewegt, alles gegeben und uns taktisch ordentlich verhalten haben. Am Ende fehlten nur Kleinigkeiten, das war echt frustrierend."

Durch die Linse - Das Foto

HSG-Heimspiel: Querdenker-Demo zieht an der Arena vorbei

Das erste Spiel seit Monaten vor vollen Rängen in Wetzlar: Dass ausgerechnet am Samstag eine "Querdenker-Demo" an der Arena vorbeiziehen will, stößt auf wenig Gegenliebe. Das erste Spiel seit Monaten vor vollen Rängen in Wetzlar: Dass ausgerechnet am Samstag eine "Querdenker-Demo" an der Arena vorbeiziehen will, stößt auf wenig Gegenliebe. Zum Artikel.

Weitere Nachrichten:

Handball - A-Jugend-Bundesliga:

Gelingt den Mittelhessen Youngsters die große Überraschung?

Es wäre ohne zu übertreiben eine der größten Überraschungen im Sechzehntelfinale um die Deutsche Meisterschaft, wenn die Mittelhessen Youngsters tatsächlich den deutlich favorisierten SC Magdeburg "rauskegeln" würden. Ob dies gelingt, wissen die mittelhessischen Sportfans am Samstagnachmittag um kurz nach 17 Uhr - vielleicht auch etwas später, denn theoretisch ist eine Verlängerung möglich, sollte das Rückspiel in Franz Vollbring Halle in Schönebeck mit dem gleichen Ergebnis wie im Hinspiel enden.

Über 400 Zuschauer hatten die A-Jugend-Handballer von der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen und vom TV Hüttenberg am Mittwochabend zum 31:29-Heimerfolg getragen und somit für eine gute Ausgangslage der Jungs der Trainer Mario Weber und André Ferber gesorgt. Dass es noch ein weiter Weg bis ins Achtelfinale ist, weiß Youngsters Trainer Weber aber auch: "Das wird richtig schwer. Wir brauchen eine ähnlich gute Leistung, gerade von der Einstellung, dem Kampf und den Emotionen her müssen wir wieder alles rausholen." Es ist damit zu rechnen, dass weitere Akteure aus der Quarantäne in den SCM-Kader zurückkehren, unter anderem der Kapitän hatte das Hinspiel noch verpasst.

Fußball - FC Gießen:

Cimen und Co. haben Corona, Stuttgart-Spiel auf der Kippe

Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Ein 3:1-Erfolg gegen die SG Großaspach, zwei Tore von Giuseppe Burgio, also die vakante "Knipser"-Position endlich einmal adäquat ausgefüllt, dazu eine kämpferisch, aber auch spieltaktisch gelungene Mannschaftsleistung, wenn auch "gegen zehn" nicht restlos überzeugend, damit kann man arbeiten als Trainer. Eigentlich. Wenn man denn als Trainer arbeiten kann. Vor dem Regionalliga-Spiel beim VfB Stuttgart U23, vorgesehen am Samstag um 14 Uhr, ist beim FC Gießen nach dem befreienden Vorwochensieg von Euphorie nichts zu spüren. Denn das Corona-Chaos hat die Mannschaft von Trainer Daniyel Cimen in den vergangenen Tagen eingeholt.

War gegen Großaspach schon Co-Trainer Marco Vollhardt in Quarantäne, so hat es "Chef Cimen" am Montag erwischt. Er kann sich frühestens am Sonntag freitesten. Insgesamt sechs positive Fälle hatte der FC Gießen gestern um 15 Uhr registriert, wobei die nächste Testung im Mannschaftskreis noch ausstand. "Ich kann momentan nicht sagen, wie das sich entwickelt und wer wie spielen kann", hofft Cimen auf keine weiteren Fälle.

Fußball: A Liga Wetzlar:

A-Liga Wetzlar: Tim Kosak schwört der SpVgg. Lemp die Treue

Ausgehtipp! Und interessante Personalie: Nein, auf dem berühmtem Bierdeckel hat Tim Kosak nicht unterschrieben, wenn es um seine Zusage für die nächste Saison geht. Doch der 28-Jährige schwört auch so der SpVgg. Lemp die Treue: "Für mich ist klar, dass ich von hier oben nicht mehr weggehe. Hier finde ich alles vor, was ich mit Amateurfußball verbinde."

Sätze, die klarmachen: Für andere Vereine lohnt es sich nicht, die Offensivkraft zu einem Wechsel zu überzeugen. Auch nicht für Geld. Auch nicht für eine höhere Liga. Dabei könnte sich Tim Kosak durchaus noch in einer besseren Klasse beweisen. Denn das Zeug dazu hat er definitiv. 20 Mal hat er es in der Hinrunde "klingeln" lassen, auch in den Playoffs hat er schon wieder einmal getroffen. "In der gesamten Saison wollte ich schon 15 bis 20 Tore machen. Aber im Grunde ist es egal, wer bei uns trifft. Zumal wir viele Torschützen in unseren Reihen haben", berichtet Tim Kosak. Jetzt ist sein Können gegen Spitzenreiter Burgsolms II gefragt.

Spruchreif - Zitat zum Wochenende

Timm Schneider in Hüttenberg: Die Rückkehr vor der Rückkehr

Der Rückraumspieler kehrt mit dem VfL Gummersbach an seine alte Wirkungsstätte zurück. Ab Juli ist er wieder regulär beim TVH am Start. Der Rückraumspieler kehrt mit dem VfL Gummersbach an seine alte Wirkungsstätte zurück. Ab Juli ist er wieder regulär beim TVH am Start. Zum Artikel

Die Story

Touchieren "ohne Schmerzen" für das Pferd

Vor gut zwei Monaten sorgte ein "RTL"-Beitrag für Aufsehen, der Ludger Beerbaum, viermaliger Olympiasieger im Springreiten, Barren vorwirft. Dieses ist schon lange verboten, im Regelwerk des deutschen Reitverbands FN wurde es durch das sogenannte Touchieren abgelöst - auch dabei dürfen die Beine des Pferdes beim Sprung von einem Helfer absichtlich mit einer Stange berührt werden. Nun will die FN auch das nicht mehr erlauben. David Will aus Marburg, der erfolgreichste deutsche Springreiter 2021, erklärt im Interview mit dieser Zeitung, warum er diese Entscheidung begrüßt.

Wir wünschen Euch ein schönes Wochenende und sehen uns am Dienstag an dieser Stelle auf unserem Stammplatz wieder. Bleibt sportlich.