Stammplatz: Olympia-Gold, tapfere Volleys, Doppel-Remis

MITTELHESSEN - Herzlich willkommen zu unserem Überblick. Wir setzen uns gemeinsam auf den Stammplatz, um auf das Sport-Wochenende zu schauen. Unter anderem mit diesen Themen: Dutenhofen/Münchholzhausen findet neuen Trainer, Olympia-Gold kommt nach Mittelhessen, Rollis verlieren Gipfelduell, Regionalliga-Fußballer teilen sich mit Bahlingen und Balingen die Punkte und ein Wetzlarer verletzt sich schwer.

Durch die Linse - Foto vom Wochenende

Der dazugehörige Artikel:

Spandaus Vita passt perfekt zu Dutenhofen/Münchholzhausen - Nach einigem Trubel beim Männerhandball-Drittligisten soll jetzt Kontinuität auf der Bank einkehren. Und der künftige Coach kann so einiges bieten, was die HSG jetzt braucht. Drei Kandidaten hatten es in die engere Auswahl bei den Grün-Weißen geschafft. Das Rennen machte schließlich A-Lizenz-Inhaber Spandau. "Auf der Suche nach einem Cheftrainer für die Zukunft haben wir ein klares Anforderungsprofil erstellt und sind zu dem Entschluss gekommen, dass Axel Spandau der Richtige für diese wichtige Position ist", formulierte der Sportliche Leiter Andreas Klimpke, der zurzeit obendrein als Interimscoach fungiert.

Im Fokus

Olympische Spiele - Bob:

Die Ruhe vor dem Sturm: Angespannt blicken Freunde und Angehörige von Deborah Levi während des dritten und vorentscheidenden Laufs auf den Bildschirm. Foto: Nico Hartung

Olympia-Triumph: Sportheim in Tringenstein steht Kopf

Als der Goldcoup von Bob-Anschieberin Deborah Levi wahr wird, kullern beim Public-Viewing in der mittelhessischen Heimat die Tränen - vor Freude und Ungläubigkeit. m 15:14 Uhr mitteleuropäischer Zeit, ist es endlich so weit: Laura Nolte und Deborah Levi rasen mit weit über 100 Stundenkilometern und einer Gesamtzeit von 4:03,96 Minuten ins Ziel, 77 Hundertstel vor den Zweitplatzierten Jamanka/Burghardt. Das Sportheim Tringenstein steht Kopf, alle klatschen wild, schreien, die Kleinsten schwenken selbstgebastelte Deutschland-Fähnchen. Alle sind sie stolz auf "ihre" Debbie - aber niemand so sehr wie Doris und David Levi. Denn in dem Moment, als sich bei den beiden Athletinnen im Zieleinlauf die Anspannung der letzten Tage, Wochen und Monate in Freudensprüngen und wilden Umarmungen auflöst, kann Mama Doris die Tränen nicht mehr zurückhalten, und auch Papa David, der während der gesamten Zeit ruhig und gefasst auf seinem Platz verharrt und mitgefiebert hatte, muss sich nun die Augen wischen.

Rollstuhlbasketball - RSV Lahn-Dill:

Klare Niederlage im Gipfeltreffen: RSV ist Platz eins los

Der RSV Lahn-Dill war als Tabellenführer zum Spitzenspiel nach Thüringen angereist, musste jedoch nach 40 mehrheitlich enttäuschenden Spielminuten den Platz an der Sonne den Hausherren überlassen. Am Ende jubelten die Thuringia Bulls nicht nur über einen 82:68-Heimsieg gegen die Mittelhessen, sondern auch über den damit gewonnenen direkten Vergleich, der sie nun auf Rang eins katapultiert. "Thüringen war heute die klar bessere Mannschaft, da gibt es nichts zu deuten. Das einzig Positive an diesem Samstag ist, dass wir unsere Baustellen schonungslos aufgezeigt bekommen haben und nun daran arbeiten können", so Cheftrainerin Janet Zeltinger.

Fußball - TSV Steinbach Haiger:

Der TSV und seine Art der Gewinn- und Verlustrechnung

"Tut mir leid, lieber Ersan, dass ihr drei Punkte hier eingeplant hattet. Aber wir haben auch Punkte eingeplant. Und zwar nicht nur einen, sondern ebenfalls drei", sagt Dennis Bührer, Trainer des Bahlinger SC, nach dem Duell mit dem TSV Steinbach Haiger und ließ durchblicken, mit welchem Selbstvertrauen der Tabellensiebte ins Duell mit dem Rangfünften gegangen war. Steinbachs Coach Ersan Parlatan hatte schon befürchtet, dass es nicht nur wegen der mit 350 Kilometer weitesten Auswärtsfahrt der Spielzeit schwer werden würde gegen den BSC: Und seine Mannschaft hatte gerade in der ersten Hälfte große Probleme, den Ball bis ins letzte Drittel in den eigenen Reihen zu halten und überhaupt Lücken in der Offensive zu finden. Dank eines Eigentores kurz vor Schluss holte Steinbach Haiger auswärts beim 1:1 einen Punkt.

Spruchreif - Zitat vom Wochenende

Der dazugehörige Artikel:

HSG Wetzlar: Feld fällt wieder aus, Matschke spricht Mut zu - Das Verletzungsschicksal des Mittelmanns beschäftigt auch am Tag nach dem knappen Sieg gegen Hamburg die grün-weißen Gemüter. Der Trainer muss aber schon nach Lösungen suchen. - Das Verletzungsschicksal des Mittelmanns beschäftigt auch am Tag nach dem knappen Sieg gegen Hamburg die grün-weißen Gemüter. Der Trainer muss aber schon nach Lösungen suchen. Zum Artikel.

Weitere Nachrichten:

Fußball - FC Gießen:

Gießens Elfmeterkiller Löhe: "Es ist eine Frage des Willens"

Mit zwei Zählern aus zwei Spielen nach der Winterpause zwei Tabellenplätze gut gemacht und die voraussichtliche Abstiegszone verlassen: Die Ergebnisausbeute des FC Gießen spricht, aus der Ferne betrachtet, zunächst einmal für Effizienz. Diese Zuschreibung passt allerdings überhaupt nicht dazu, was der heimische Fußball-Regionalligist in den bisherigen 180 Pflichtspielminuten des Jahres 2022 auf dem Rasen gezeigt hat. Auch nach dem zweiten Remis in Serie, einem 1:1 gegen Balingen, hadert der Fußball-Regionalligist mit der Effizienz.

Volleyball:

Acht tapfere Volleys halten Oberligaspitzenreiter nicht stand

Nach zuvor drei Absagen in Folge und fünf Wochen Zwangspause stand für die Biedenkopf-Wetter Volleys am Wochenende in der Oberliga Hessen eine weitere Spielverlegung im Raum, aber praktisch keine Terminalternative mehr zur Verfügung. Deswegen entschied man sich, beim Spitzenreiter Bad Homburg anzutreten, obwohl Trainer Volkmar Hauf nur acht gesunden Spielerinnen zur Verfügung standen. Mit einer 1:3-Niederlage gegen einen Mitkonkurrenten legten sie, in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga, einen Fehlstart hin.

***

Der Weg zu den Artikeln:

***

Die Story

Ein Schiedsrichter ist als Zuschauer bei einem B-Liga-Spiel und attackiert die Unparteiische. Das Sportgericht des Fußballkreises Limburg-Weilburg hat nun ein Urteil gefällt. Symbolfoto: dpa

Schiedsrichter bedrängt Schiedsrichterin - Urteil gefallen - Ein Schiedsrichter ist als Zuschauer bei einem B-Liga-Spiel und attackiert die Unparteiische. Das Sportgericht des Fußballkreises Limburg-Weilburg erkennt eine Bedrohungssituation. - Ein Schiedsrichter ist als Zuschauer bei einem B-Liga-Spiel und attackiert die Unparteiische. Das Sportgericht des Fußballkreises Limburg-Weilburg erkennt eine Bedrohungssituation. Zum Artikel.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Woche und lesen uns am kommenden Freitag an dieser Stelle auf dem "Stammplatz" wieder - bleiben Sie sportlich!