Stammplatz: Party-Hoffnung, Spiel der Spiele, Kellerkinder

Was läuft am kommenden Sport-Wochenende in Mittelhessen? Wir blicken vom "Stammplatz" aus darauf. Fotos: Björn Franz, Armin Diekmann, Steffen Bär (2), Jenniver Röczey, dpa

MITTELHESSEN - Herzlich willkommen zu unserem Überblick. Wir setzen uns gemeinsam auf den Stammplatz, um auf das Sport-Wochenende zu schauen. Unter anderem mit diesen Themen: der RSV Lahn-Dill startet in die Final-Playoffs, Steinbachs Trainer ist plötzlich in einer Doppelrolle, die Rote Laterne soll Gießen noch verlassen und der FSV Hessen baut auf die junge Garde. Außerdem dabei: Fragen und Antworten rund um das Europapokal-Finale der Eintracht.

Im Fokus

Hiroaki Kozai (l.) bekommt es in seinem letzten Heimspiel für den RSV Lahn-Dill wie schon eine Woche zuvor mit dem ewigen Rollstuhlbasketball-Widersacher Thuringia Bulls zu tun. Foto: Armin Diekmann

Rollstuhlbasketball - RSV Lahn-Dill:

Erstes Finalspiel der Rollis eine einzige große Party

Die Hütte wird voll, das Rahmenprogramm steht, zahlreiche Besucher von Nah und Fern haben sich angekündigt: Nur sieben Tage nach der Entscheidung in der europäischen Königsklasse in Erfurt startet der RSV Lahn-Dill am Sonntag um 16 Uhr in die nationalen Playoff-Finals der Rollstuhlbasketball-Bundesliga 2022. Gegner sind einmal mehr die Thuringia Bulls, die wie die Mittelhessen auf europäischer Bühne zuletzt leer ausgingen. Das letzte Heimspiel der Wetzlarer in der laufenden Spielzeit soll daher aus vielerlei Sicht zur großen Party in der Buderus-Arena werden. Sportlich müssen die Hausherren vorlegen, um in der "best-of-three"-Serie mit Auswärtsspielen in Partie Nummer zwei und optional Nummer drei eine realistische Chance auf den Titel zu haben. Die Buderus-Arena jedenfalls wird sich am Sonntag von ihrer besten Seite zeigen und mit einem bunten Rahmenprogramm und vor allem einer stattlichen Kulisse überzeugen. "Wir haben bereits vor Wochenfrist die 1000-Besucher-Grenze überschritten und rollen jetzt auf 1500 bis 2000 Besucher zu", erklärt Niclas Schubert, beim RSV für das Ticketing verantwortlich, stolz.

Fußball - FSV Hessen Wetzlar:

Junge Garde des FSV will "über den Teamgeist kommen"

Ein spielfreies Wochenende liegt hinter den Regionalliga-Fußballerinnen des FSV Hessen Wetzlar. Die Hoffnungen vor den beiden letzten Spieltagen waren groß, dass einige verletzte und kranke Spielerinnen noch einmal in den Kader zurückkehren könnten, um dabei zu helfen, wenigstens den direkten Abstieg zu vermeiden und die Relegation klarzumachen. Doch vor dem letzten Heimspiel der Saison gegen den SC Freiburg II (Sonntag, 11 Uhr, Stadion am Karl-Kellner-Ring) hat sich die personelle Situation kaum entspannt. "Die Situation ist eigentlich eher noch schlimmer als besser geworden", fasst Trainer Dennis Peter treffend zusammen, klingt dabei aber nicht verzagt, denn er glaubt an die Stärke seines Teams. "Nun können die Spielerinnen, die in der zweiten Reihe stehen, was zeigen. Ich denke dabei auch an Leonie Schäfer, die das Gläserzell sehr gut gemacht hat." Und auch die ganzen jungen Spielerinnen haben Peters Vertrauen. "Und mit diesem Kader gehen wir Richtung Relegation."

Spruchreif - Das Zitat zum Wochenende

Der dazugehörige Artikel:

TVH von einem Derby bei einem Kellerkind zum nächsten

Der Verschleiß macht sich beim Handball-Zweitligisten aus Hüttenberg langsam bemerkbar, während der nächste Gegner aus Großwallstadt mit einer ungewöhnlichen "Ausleihe" aufwartet.

Weitere Nachrichten:

Fußball - FC Gießen:

Wenigstens noch Rote Laterne abgeben

Seit zwei Wochen steht der Abstieg fest, vor einer Woche fand das letzte Heimspiel vor der spärlichen Kulisse von lediglich 320 Zuschauern gegen die Zweitvertretung von der TSG 1899 Hoffenheim (1:2) statt, ehe Samstag der endgültige Abschied folgt: Für den FC Gießen fällt mit dem Auswärtsspiel bei Hessen Kassel (Anstoß 14 Uhr) der Vorhang in der Fußball-Regionalliga Südwest. Mutmaßlich werden viele Spieler das Trikot des FCG danach nie wieder überstreifen. Ob Trainer Daniyel Cimen den Club ebenfalls verlassen wird, ist nach wie vor völlig offen. "Es ist noch keine Entscheidung gefallen, es wird keinen Schnellschuss geben. Ich werde mir die Zeit nehmen, die ich brauche", sagt der 37-Jährige zum aktuellen Schwebezustand, den er am liebsten bis zu seinem Urlaubsbeginn am Sonntag beenden würde - in welche Richtung auch immer.

Fußball - TSV Steinbach Haiger:

Steinbachs Trainer plötzlich in einer Doppelrolle

Für Ersan Parlatan ist diese Woche vor dem letzten Spiel in der Fußball-Regionalliga auswärts bei der TSG Hoffenheim II (Samstag, 14 Uhr) keine gewöhnliche. Quasi über Nacht wurde der Trainer TSV Steinbach Haiger durch den angekündigten Abschied von Sport-Geschäftsführer Matthias Georg zusätzlich zum Sportdirektor. "Ich war überrascht von Matthias' Ankündigung, habe mich aber schnell bereit erklärt, diese Aufgabe zu übernehmen. Auch, weil der Verein weiterhin viel Geld in das Stadion und die Infrastruktur stecken will und es beispielsweise bei der Mannschaft zu kleineren Einsparungen kommen soll", so der 44-Jährige, der nicht zum ersten Mal in dieser Doppelrolle fungiert. Bereits in der Saison 2018/19 übernahm Parlatan beide Funktionen bei Nordost-Regionalligist Berliner AK. Derweil will Parlatan trotz der neuen Situation auch seine Arbeit als Coach selbstverständlich nicht vernachlässigen. "Das Spiel gegen Hoffenheim rückt dadurch nicht in den Hintergrund. Solche Dinge kann das Team nicht beeinflussen, dafür aber das sportliche Geschehen auf dem Platz. Wir wollen mit Blick auf das Pokalfinale ein vernünftiges Spiel abliefern und drei Punkte einfahren."

Nimmt es, wenn es sein muss, auch mit zwei Gegenspielern auf: Patrick Meisterjahn (M.) vom RSV Büblingshausen, hier im Wettstreit mit den beiden Wettenbergern Sam Heinrich (l.) und Veli Ülgit. Foto: Steffen Bär

Fußball - Gruppenliga:

Meisterjahn und Büblingshausen müssen punkten - egal wie!

An das jüngste Heimspiel des RSV Büblingshausen hat Patrick Meisterjahn keine guten Erinnerungen. Zunächst einmal deshalb, weil der Fußball-Gruppenligist seine wichtige Partie gegen die Spvgg. Leusel mit 1:2 verlor. Aber auch, weil ausgerechnet der Kapitän Nerven zeigte und einen Elfmeter versemmelte. "Kann passieren, sollte es aber nicht", betont der 32-Jährige. Zu viel Gedanken macht er sich nun aber nicht mehr. Und so ist seine Antwort auf die Frage, ob er beim nächsten Elfer wieder antreten würde, keine Überraschung. "Wenn es die Situation hergibt, natürlich", betont der 32-Jährige. Sein RSV hat lediglich 22 Punkte auf dem Konto, steht nach dem Sieg des TSV Lang-Göns beim FSV Schröck enorm unter Zugzwang und braucht dringend Zählbares. Doch ausgerechnet jetzt gibt Aufstiegskandidat VfL Biedenkopf am Sonntag (16 Uhr) seine Visitenkarte an der Bezirkssportanlage ab. "Von der individuellen Klasse her", betont Meisterjahn, "gehören sie mit dem FC Burgsolms zu den stärksten Teams der Liga."

Durch die Linse - Das Foto

Der dazugehörige Artikel:

Auf die Hüttenberger U 23 wartet das Spiel der Spiele

Zwei noch ungeschlagene Teams in der Männerhandball-Landesliga Mitte, ein Ziel. Wer dem Oberliga-Aufstieg einen Riesenschritt näher kommt, entscheidet sich nun im direkten Duell.

Europapokal in diesem Jahr:

Nach dem Eintracht-Sieg mit Kapitän Sebastian Rode im Halbfinale gegen West Ham platzt der Deutsche Bank Park aus allen Nähten, jetzt wartet das große Endspiel am 18. Mai in Sevilla, wo bis zu 50.000 Anhänger aus Frankfurt erwartet werden. (Foto: dpa)

Eintracht-Finale: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Ein riesiger Fan-Ansturm, offene Personalfragen und die mögliche Party danach: Das müsst ihr zum Europapokal-Finale zwischen Eintracht Frankfurt und Glasgow Rangers wissen. Ein riesiger Fan-Ansturm, offene Personalfragen und die mögliche Party danach: Das müsst ihr zum Europapokal-Finale zwischen Eintracht Frankfurt und Glasgow Rangers wissen. Hier gibt es alle Infos!

