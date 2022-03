Stammplatz: Rassismus-Eklat, Kinnhaken, volles Haus

Grafik: Saskia Sonneborn-Stahl/Juliane Müller/VRM

MITTELHESSEN - Herzlich willkommen zu unserem Überblick. Wir setzen uns gemeinsam auf den Stammplatz, um auf das Sport-Wochenende zu schauen. Unter anderem mit diesen Themen: Die Roten Teufel müssen Klatsche verdauen, viele Zuschauer aber keine Punkte bei der HSG Wetzlar, der Rassismus-Eklat in Waldgirmes und ein Hüttenberger Kinnhaken-Schnappschuss. Außerdem dabei: siegreiche, aber dennoch teils unzufriedene Steinbacher Fußballer.

Im Fokus

Es wird ein heißer Tanz: Bad Nauheims Kevin Schmidt (l.) und Kassel mit Brett Cameron müssen in ein letztes, alles entscheidendes Playoff-Duell. Foto: Jan Hübner

Eishockey: EC Bad Nauheim:

Bad Nauheim verpasst ersten Matchball

Der EC Bad Nauheim hat im Viertelfinale der Playoffs in der 2. Eishockey-Bundesliga seinen Matchball gegen die Kassel Huskies nicht nutzen können. Nach dem 3:2-Erfolg - und das trotz zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand - am Freitag in Nordhessen waren die Roten Teufel in der Serie zwar mit 3:2 in Führung gegangen, doch den entscheidenden vierten Sieg verpassten die Kurstädter am Sonntagabend vor 3720 Zuschauern im eigenen Stadion durch eine deutliche 0:5 (0:1, 0:4, 0:0)-Niederlage. Jetzt kommt es zum siebten und entscheidenden Aufeinandertreffen der beiden hessischen Kontrahenten. "Nach den sechs absolvierten Spielen ist klar, dass beide Vereine auf Augenhöhe agieren. Wir haben am Sonntag im eigenen Stadion unsere Vorgaben nicht zu hundert Prozent erfüllt. Nun wird es darauf ankommen, wer wirklich diesen einen Sieg mehr will", so Bad Nauheims Trainer Harry Lange.

Handball - HSG Wetzlar:

HSG Wetzlar: Keine Geduld vor großer Kulisse

Trainer Ben Matschke sprach hinterher von einem "Party-Crasher". In der Tat hätte es eine richtig tolle Fete werden können für die HSG Wetzlar und ihre Anhänger. Doch nach 60 Minuten Handball-Bundesliga stand für den Tabellenfünften eine ernüchternde 23:27 (12:13)-Niederlage gegen den Bergischen HC. Und das ausgerechnet an jenem Samstagnachmittag, an dem sich die Tore für so viele Fans der Lahnstädter wie seit über zwei Jahren nicht mehr in der Halle an der Lahn geöffnet hatten. "Schade, schade", beschrieb Felix Danner stellvertretend das Gefühl für seine Wetzlarer nach dem bitteren Endergebnis. Zu viele freie Chancen vergeben, dazu von den Halbpositionen im Rückraum zu harmlos, plus die flinken Beine und Arme des Kontrahenten nicht kontrolliert - summa summarum war es eine verdiente Niederlage für die HSG.





Spruchreif - Das Zitat voim Wochenende

Weitere Nachrichten:

Fußball - TSV Steinbach Haiger:

Brechen der Steinbacher Erfolgswelle nicht in Sicht

So richtig vermochten die Spieler des TSV Steinbach Haiger diese Partie nicht einordnen zu können. "Es war ein komisches Spiel. Wir hatten uns viel vorgenommen, haben das aber nicht so wirklich auf den Platz gebracht", sagte Außenverteidiger Tim Kircher kopfschüttelnd nach Abpfiff des Duells in der Fußball-Regionalliga im Stadion der SG Sonnenhof Großaspach. Auch sein Trainer Ersan Parlatan haderte: "Wir haben mit Sicherheit nicht unser bestes Spiel an den Tag gelegt. Wir hatten uns vor allem spielerisch mehr erhofft." Das Ende der Siegesserie und ein Rückschlag im Kampf um die Liga-Spitzenplätze gegen die dreifach punktende Konkurrenz aus Ulm und Offenbach? Nein, diese Sätze sind vielmehr Ausdruck des Selbstverständnisses und der Ansprüche der Haigerer. Denn die lange Heimreise aus Württemberg wurde nach dem 2:0 (1:0)-Erfolg beim selbst ernannten Dorfklub mit drei Punkten im Gepäck angetreten. "Komisch" war dieses Spiel, weil man mit viel Wohlwollen und eineinhalb zugedrückten Augen von maximal einer Handvoll Chancen über die 90 Minuten sprechen kann, wobei die Großaspacher nur einen wirklichen Torabschluss zu verzeichnen hatten.

Basketball - Gießen 46ers:

Sieg gegen Oldenburg: Im Keller brennt für 46ers noch Licht

Die Erleichterung bei den Basketballern der Gießen 46ers, nach Monaten des Frusts endlich im Abstiegskampf wieder ein Lebenszeichen gesendet zu haben, war merklich spürbar. "Das war heute ein Befreiungsschlag", blickte Bjarne Kraushaar im Überschwang der Gefühle sogar schon in die Zukunft. Cheftrainer Pete Strobl zeigte sich einfach nur "froh über diesen tollen Sieg, für den wir alles gegeben haben." Im Kellerduell der Basketball-Bundesliga schlugen die Gießen 46ers am späten Samstagabend die EWE Baskets Oldenburg mit 88:75 (30:34), schoben sich an den Frankfurt Skyliners vorbei auf Rang 17, realisierten trotz aller Euphorie aber schon bald, dass im Ringen um den Klassenerhalt noch nichts gewonnen ist. "Wir brauchen weitere Siege", wusste Strobl, dass die Lahnstädter bei noch zehn ausbleibenden Partien nun drei Erfolge vom rettenden Ufer entfernt liegen, vor allem aber, dass noch viel Arbeit vor ihm und seinem Team liegt. "Sich kurz zu freuen ist erlaubt, zu feiern aber nicht", war dem 44-Jährigen schnell klar, dass seine Männer am kommenden Samstag bei den MLP Academics Heidelberg nachlegen müssen. Bester Werfer für Gießen war Kendale McCullum mit 25 Punkten.

Volleyball - TV Waldgirmes:

Durststrecke des TV Waldgirmes ist beendet

Sehr lange haben die Zweitliga-Volleyballerinnen des TV Waldgirmes auf diesen Moment warten müssen. Das Auswärtsduell beim Tabellenvierten, den Volleys Grimma, bescherte dem Team von Trainer Samuel Schoele einen 3:2-Erfolg. Mit geballerter Teamleistung und Willenskraft gelang der erste Sieg der Waldgirmeserinnen seit Anfang November 2021 und obendrein zwei wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Da allerdings auch der ärgste Kontrahent der Waldgirmeserinnen, der TV Planegg-Krailling, an diesem Spieltag zwei Punkte beim 3:2-Sieg in Lohhof einfuhr, liegt der TVW weiter mit zwei Punkten Rückstand zum rettenden Ufer auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Durch die Linse - Das Foto

Wir wünschen Euch eine schöne Woche und sehen uns am Freitag an dieser Stelle auf unserem Stammplatz wieder. Bleibt sportlich.