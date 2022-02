Stammplatz: Rolli-Gipfel, Mappes geht, Olympia-Hoffnung

Grafik: Saskia Sonneborn-Stahl/Juliane Müller/VRM

MITTELHESSEN - Herzlich willkommen zu unserem Überblick. Wir setzen uns gemeinsam auf den Stammplatz, um auf das Sport-Wochenende zu schauen. Unter anderem mit diesen Themen: Keine einfachen Tage für den TV Hüttenberg, die mittelhessische Flagge weht im olympischen Bob-Wettbewerb, Spitzenspiel für die Wetzlarer "Rollis" und ein Steinbacher Fußballer, der einst unter Jürgen Klopp trainierte.

Dominik Mappes verlässt den Handball-Zweitligisten TV Hüttenberg am Saisonende und schließt sich dem VfL Gummersbach an. Haben Sie Verständnis für die Entscheidung des Hüttenberger Spielmachers?

Im Fokus

Beim Training schon gut dabei: Laura Nolte (l.) und Deborah Levi. Foto: dpa

Olympische Spiele - Bob:

Deborah Levi: Gold, Silber, Bronze - oder Blech?

Wenn Deborah Levi an diesem Wochenende als Anschieberin von Laura Nolte in den Eiskanal des National Sliding Centers von Yanqing steigt, dann ist alles möglich: Gold, Silber, Bronze - aber auch Blech. "Wir sind fit, wir konnten die eine oder andere Trainingseinheit absolvieren, wir dürfen zwei Krafträume nutzen, und uns steht eine Tartanbahn direkt neben dem Starthäuschen zur Verfügung", berichtet die junge Frau aus Siegbach-Oberndorf im nördlichen Lahn-Dill-Kreis, die in Peking ihre ersten Olympischen Winterspiele erlebt. "Wir sind relativ isoliert und haben deshalb auch keinen großen Kontakt zu anderen Sportlern und anderen Sportarten, aber das wussten wir ja bereits vorher", erzählt die im Sommer für das Sprintteam Wetzlar startende "Debbi" Levi.

Rollstuhlbasketball - RSV Lahn-Dill:

Vor Rolli-Gipfel: Engel weist die Favoritenrolle von sich

Es ist das Match, auf das alle Beteiligten zumindest eine halbe Saison lang warten: RSB Thuringia Bulls gegen RSV Lahn-Dill. Was im Rollstuhlbasketball wie ein Champions-League-Finale klingt, ist am Samstag (18 Uhr) in Elxleben bei Erfurt "nur" der Bundesliga-Gipfel, in dem es allerdings um viel mehr geht als die Tabellenführung. Nämlich um Prestige, um Revanche, um Ansehen, um Vorherrschaft. Grund genug zu hören, wie "Bullen"-Trainer Michael Engel, geboren in Perleberg in Brandenburg, über den Gipfel denkt. "Eine gesunde Rivalität macht Spitzensport aus. Ich kann nur sagen, dass ich froh bin, dass wir einen nationalen Rivalen auf Augenhöhe haben. Was der RSV Lahn-Dill seit Jahrzehnten geleistet hat, ist einzigartig", sagt er.

Handball - Bezirks- und Bezirksoberliga:

Handball-Showdown im Bezirk: Das Beste kommt zum Schluss

Jede Menge Brisanz steckt am Wochenende in den Partien der Bezirksoberliga und Bezirksliga, und wie heißt es immer so schön: Das Beste kommt zum Schluss! Und vor diesem Hintergrund muss man den Ansetzern und Spielplangestaltern im Handball-Bezirk Gießen mal ein großes Kompliment aussprechen. In den beiden höchsten Bezirksligen der Männer und Frauen, in denen die Saison mit zwei Staffeln begonnen hatte, duellieren sich am Wochenende die Spitzenteams direkt und kämpfen dabei nicht nur um die Gruppenvormachtstellung, sondern auch um wichtige Punkte, die in die Mitte April startenden Playoffs um Meisterschaft und Aufstieg mitgenommen werden.

Fußball - FC Gießen:

FC Gießen: Nikola Trkulja steht vor Rückkehr in die Startelf

Wenn die Lahnstädter am Samstag in der Fußball-Regionalliga bei der TSG Balingen antreten, tun sie das mit einigem Respekt vor dem Gegner - aber auch mit ihrem Spieleröffner. In die Anfangsformation wird bei den Lahnstädtern der zuletzt gesperrte Kapitän Nikola Trkulja ins defensive Mittelfeld zurückkehren. Ansonsten will Gießens Trainer Daniyel Cimen noch nicht alle Karten auf den Tisch legen. "Von der Leistung her hätten es alle verdient, in der ersten Elf zu bleiben", sagt Cimen zwar, gänzlich ausschließen möchte er Veränderungen gleichwohl nicht: "Manchmal denkt man sich auch, der eine oder andere Spieler passt besser zum Gegner."

Volleyball - 3. Liga:

Waldgirmeser Drittliga-Männer gehen auf Reisen

Nach der deutlichen Niederlage zu Hause zuletzt gegen den Titelanwärter TV Rottenburg wartet auf Trainer Lukas Zielinski und sein TVW-Team die nächste schwere Aufgabe. Während die Zweitliga-Volleyballerinnen des TV Waldgirmes nach ihrem letzten Einsatz am 29. Januar weiter auf ihren nächsten Einsatz warten müssen, weil das für Sonntag terminierte Spiel in Bad Soden wegen Corona-Fällen beim Gegner ebenfalls abgesagt wurde, sind ihre männlichen Vereinskollegen in der Aufstiegsrunde der 3. Liga beim MTV Ludwigsburg gefordert.

Spruchreif - Zitat zum Wochenende

Am Wochenende reist der TSV Steinbach Haiger in der Fußball-Regionalliga zum Bahlinger HC. Vorab haben wir mit Jannik Bandowski gesprochen.

Einst bei Klopp, jetzt mit frischem Anlauf in Steinbach - Bei Borussia Dortmund galt er als großes Talent, aktuell will Jannik Bandowski beim TSV wieder Anschluss finden - und erklärt, warum ein halbes Jahr ohne Job für ihn okay war. - Bei Borussia Dortmund galt er als großes Talent, aktuell will Jannik Bandowski beim TSV wieder Anschluss finden - und erklärt, warum ein halbes Jahr ohne Job für ihn okay war. Zum Artikel.

Die Story

Entscheidendes Gefecht um den Schwergewichts-Titel in Iserlohn: Willi Regenauer (l.) gegen Adolf Brandenburger. Foto: Regenauer