Stammplatz: Schockmoment, hartnäckiges Virus, "Spielabbruch"

Was läuft am kommenden Sport-Wochenende in Mittelhessen? Wir blicken vom "Stammplatz" aus darauf. Fotos: Michael Schepp, Steffen Bär, Ben, Vanessa Schulze, Martin Weis, Hartmut Bösener

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MITTELHESSEN - Herzlich willkommen zu unserem Überblick. Wir setzen uns gemeinsam auf den Stammplatz, um auf das Sport-Wochenende zu schauen. Unter anderem mit diesen Themen: Beim TV Hüttenberg läuft es diesmal auswärts wie von selbst, sportlicher Niedergang bei zwei Gießener Clubs, Rechtenbacher Handballer überraschen Wetzlar und HSG-Profi Lenny Rubin kämpft sich zurück. Außerdem dabei: ein Spielabbruch in der B-Liga Wetzlar, der keiner ist.

(Hinweis: weiterführende Links zu den Artikeln findet ihr am Ende)

Im Fokus

Nicht zu stoppen: Ian Weber (M.) und der TV Hüttenberg feiern in Dessau einen deutlichen Auswärtserfolg. Foto: Hartmut Bösener

Handball - TV Hüttenberg:

TV Hüttenberg: Am Ende läuft es in Dessau wie von selbst

Johannes Wohlrab sprach, und seine Schützlinge lieferten das Aufhübschen der Auswärtsbilanz. Handball-Zweitligist TV Hüttenberg hat den Dessau-Roßlauer HV mit einem 36:27 (17:16)-Kantersieg aus dessen eigener Halle geworfen. Besonders hervor tat sich ein Quartett: Während es Ian Weber (9/1), Dominik Mappes (8/1) und Ryuga Fujita (6) bei 25 Wurfversuchen auf insgesamt 23 Treffer brachten, parierte Simon Böhne insgesamt 35 Prozent der auf sein Tor abgefeuerten Würfe. Der größte Schockmoment eines am Ende vergleichsweise entspannten Duells hatte nichts mit Handball, sondern mit einem medizinischen Notfall zu tun. Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit, als Dessau-Roßlaus Trainer Uwe Jungandreas gerade seine erste Auszeit genommen hatte, wurde es mit einem Mal ganz still in der mit 1054 Zuschauern gefüllten Anhalt-Arena. Eine Anhängerin der DRHV-Fans war offenbar bewusstlos zusammengebrochen und musste nach kurzer Behandlung von den anwesenden Sanitätern, dann jedoch schon wieder bei Bewusstsein, aus der Halle geleitet werden. Das umsichtige Schiedsrichter-Duo Lars Scharfe und Alexander Kittel gestattete den Akteuren während dieser bangen Augenblicke eine Verschnaufpause.

Fußball - B-Liga Wetzlar:

Fußball-B-Liga: Ein Spielabbruch, der keiner ist

Beleidigungen und Handgemenge: Das Spitzenspiel zwischen RW Wetzlar und den SF Katzenfurt bot viel Zündstoff. Im Titelrennen in der Wetzlarer Fußball-B-Liga liegen bei einigen Akteuren offensichtlich die Nerven blank. In der Spitzenpartie des 24. Spieltags hat Rot-Weiß Wetzlar die SF Katzenfurt mit 2:0 besiegt. Nach zahlreichen emotional aufgeladenen Szenen verließen die Katzenfurter allerdings zehn Minuten vor dem Ende geschlossen den Platz. Der Schiedsrichter ließ die Zeit herunterlaufen. Die Tore für Wetzlar markierten Günter Düstenwald und David Künzel.

Am vergangenen Spieltag gab es neben vielen Toren in der B-Liga auch noch ein weiteres verrücktes Spiel, und zwar zwischen dem FC Burgsolms III und der SG Bissenberg/Leun/Tiefenbach.

Spruchreif - Das Zitat vom Wochenende

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Wetzlars Bundesliga-Handballer Lenny Rubin sucht nach überstandener Krankheit noch seine Form. Das dazugehörige Interview:

HSG Wetzlar: Rubin und das Team auf dem Weg der Besserung - Die Leistungskurve des Schweizer Top-Torschützen zeigt beim Sieg der Grün-Weißen in Hannover nach oben. Es gibt gute Gründe, warum der Handball-Musterprofi vorher so schwächelte.

Weitere Nachrichten:

Handball - Bezirksoberliga Männer:

In der Rechtenbacher Halle ist die "alte Magie" zurück

Überraschung im Abstiegsrunden-Derby der Männerhandball-Bezirksoberliga: Die SG Rechtenbach lässt dem TV Wetzlar keine Chance. "Wir haben an Leidenschaft und Willen alles reingelegt", stellte SGR-Trainer Christian Kunz hinterher fest und ergänzte: "Die Abwehr war oberstes Regal. Besser kann man es nicht machen. Da fällt die nur durchschnittliche Angriffsleistung nicht ins Gewicht." Bereits im ersten Durchgang ließen die Hausherren lediglich sieben Treffer zu. Bei eigenen zwölf Toren war die Partie fast schon entschieden. Bis zur 48. Minute bauten die Rechtenbacher die Führung auf 21:10 aus. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war die Entscheidung gefallen.

Derweil lassen die drei Meisterschaftskandidaten in der Aufstiegsrunde nichts anbrennen.

Fußball - TSV Steinbach Haiger:

Steinbach-Rehabilitation in Ulm gelingt anders als erwartet

Es war nicht der große Glanz wie gegen Offenbach. Dennoch traf Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger die Ulmer mit starker Defensivarbeit empfindlich. Und eines kann sich der TSV nicht vorwerfen lassen: Die lange Auswärtsfahrt nach Ulm nicht mit dem nötigen Engagement bestritten zu haben. Zwar ist eine glanzvolle Rehabilitation für die 0:3-Hinspielschmach, wie sie noch vor einer Woche am Haarwasen beim 3:0 gegen die Offenbacher Kickers (nach 0:4 in der Vorrunde) gelang, beim Ex-Bundesligisten ausgeblieben. Dennoch knüpfte das Team von Trainer Ersan Parlatan den Ulmern, bis vor dem Spieltag punktgleich mit Spitzenreiter Elversberg, beim torlosen Remis zwei Punkte ab, die den Spatzen mächtig wehtun und für eine Vorentscheidung im Titelrennen sorgten, da Elversberg das Parallelspiel gegen Stuttgart II mit 2:1 gewann. "Das war ein gutes Regionalliga-Spiel, in dem beide Teams vor allem gut verteidigt und wenig zugelassen haben", so TSV-Außenverteidiger Sasa Strujic. Denn das Defensivverhalten rückte vor allem bei Steinbach in den Fokus. Der TSV muss sich aber dennoch den Vorwurf gefallen lassen, selbst wenig für das Offensivspiel getan zu haben. Ohne das angeschlagene Sturmduo Paul Stock und Jannes Wulff mangelte es auch dem TSV erheblich an Tempo und Druck.

Erfolgreicher erster Aufschlag für "MF" Marc Ungewiß und die Herren 30 des TC Wetzlar, die der Turnerschaft Griesheim überhaupt keine Chance lassen. Foto: Martin Weis

Tennis:

Zwei Wetzlarer Tennis-Gruppenligisten starten mit Siegen

Die meisten Tennisspieler schlagen erst ab dem kommenden Wochenende wieder in der Medenrunde auf, für drei heimische Gruppenligisten ging es aber schon am 1. Mai los - wobei die beiden Teams des TC Wetzlar jeweils klare Siege feierten. Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung blieben die Punkte an der Lahn: "Wir wussten nichts genau, was auf uns zukommt", erklärte Paul Katz nach dem 7:2 des TC Wetzlar gegen Schönbach, "dafür war die Leistung gut - auf alle Fälle ein Team-Erfolg!" Ein Auftakt nach Maß gelang auch den Herren 30 des TCW, und zwar beim 6:0 gegen Griesheim. Indes mussten sich die Damen 30 der MSG Lollar/Waldsolms in Gießen mit 2:4 geschlagen geben.

Durch die Linse - Das Foto

(einmal auf das Foto klicken)

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Der dazugehörige Artikel:

Gießen 46ers: Ein Niedergang in mehreren Akten - Die Abstiegssaison des Basketball-Bundesligisten hat schonungslos offengelegt: Bei den 46ers kann kein Stein auf dem anderen bleiben. Ein Überblick über die vielen Verfehlungen.

Die Story:

Wie geht es mit dem FC Gießen nach dem Abstieg weiter?

Laut Gießens Notvorstand Turgay Schmidt soll der Regionalliga-Absteiger kommende Saison in der Fußball-Hessenliga starten. "Ja, so ein Abstieg ist natürlich eine riesengroße Enttäuschung und das war alles andere als vorgesehen, aber vielleicht ist es auch eine Chance, sich in der Hessenliga zu konsolidieren, neu aufzustellen und dann wieder anzugreifen", sagt er. Doch es gibt viele Fragezeichen.

Bleibt er oder geht er nach dem Abstieg? Die Zukunft von FC Gießen-Trainer Daniyel Cimen steht derzeit in den Sternen. Foto: Ben Volkmann

Der Weg zu den Artikeln:

Wir wünschen Euch eine schöne Woche und sehen uns am Freitag an dieser Stelle auf unserem Stammplatz wieder. Bleibt sportlich.