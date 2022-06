Stammplatz: Spitzen-Sprinter, Piratenhut, stark auf der Lahn

Was läuft am kommenden Sport-Wochenende in Mittelhessen? Wir blicken vom "Stammplatz" aus darauf. Fotos: SG Waldsolms, Oliver Vogler, Sabine Hargarter-Kornder, Janina Benner, Jenniver Röczey (2)

MITTELHESSEN - Herzlich willkommen zu unserem Überblick. Wir setzen uns gemeinsam auf den Stammplatz, um auf das Sport-Wochenende zu schauen. Unter anderem mit diesen Themen: der SSC Burg macht durch Kantersieg den Sensationsaufstieg perfekt, in Wetzlar steigt eine große Abschiedsparty, Hüttenberg liefert zum Abschluss ein geiles Spiel und im Wetzlarer Stadion leuchten sehr starke Zeiten auf. Außerdem dabei: ein Faustschlag und seine Folgen.

Im Fokus

Sorgt mit für den Umschwung zugunsten der HSG Wetzlar: Ole Klimpke (2.v.l.) gegen die Mindener Abwehr um Joshua Thiele (2.v.r.). Foto: Jenniver Röczey

Handball - HSG Wetzlar:

Mit Happy-End nach einer langen Reise in Urlaub

Ganz am Ende dieser langen Reise durch 34 Spiele, durch so viele Höhen und auch einige Tiefen, geprägt mit Träumen von Europa und Erfolgen unter anderem gegen höher eingeschätzte Bundesliga-Konkurrenten waren alle bei der HSG Wetzlar irgendwie urlaubsreif. Ganz vorne natürlich Ben Matschke, der seine Bundesliga-Handballer auch am Sonntagnachmittag noch einmal nach vorne peitschte, taktisch vieles versuchte - und am Ende vieles richtig gemacht hatte. "Die 5:1-Abwehr, Ole Klimpke und Gennadiy Komok", nannte der Trainer der Grün-Weißen beim Anblick der lange vermissten Sieger-Humba und lässig auf der Bank sitzend kurz und knapp die Hauptgründe dafür, dass es mit dem schwer erkämpften 30:28 (16:17)-Erfolg gegen GWD Minden schließlich doch ein Heim-Happyend für die Mannen um Kapitän Maximilian Holst geben sollte. "Es war wieder eine schwere Geburt, aber heute war vor allem eines wichtig: Gewinnen für die Jungs", gab Adam Nyfjäll kurz vor der großen Abschiedsparty für insgesamt acht HSG-Profis in der Buderus-Arena den Hauptauftrag für das Halali zu Protokoll.

Fußball - Gruppenliga:

Burg macht Sensationsaufstieg perfekt

Dank eines 9:0-Kantersieges beim FSV Braunfels hat der SSC Burg das Wunder geschafft. "Als wäre der SC Freiburg Deutscher Meister geworden", beschreibt Trainer Steffen Hardt. Mit zahlreichen Schlachtenbummlern sind die Gäste aus Herborn nach Braunfels gereist - mit dabei im Gepäck: Vuvuzelas, Kuhglocken und Sirenen, um ihre Truppe zum entscheidenden Sieg zu treiben. Und die Gäste machten von Anfang an klar, wer später als Sieger vom Platz gehen sollte. "Wir haben uns hier in einen Rausch gespielt und 90 Minuten nach vorne gearbeitet. Burgsolms hätte den Aufstieg auch verdient gehabt, aber wenn man die meisten Tore schießt und die wenigsten zulässt, ist man zurecht aufgestiegen. Ich bin megastolz", sagte Hardt.

Spruchreif - Das Zitat vom Wochenende

HSG Wetzlar: Käptn' und sieben Crewmitglieder gehen von Bord

Die HSG Wetzlar feiert nach dem Heimsieg gegen Minden eine emotionale Abschiedsparty. Es gibt viel Dank und viel Lob, aber auch ein klein wenig kritische Töne in der Buderus-Arena.

Weitere Nachrichten:

Handball - TV Hüttenberg:

Geile Zeit beim TV Hüttenberg endet mit geilem Spiel

"Danke für die geile Saison!" prangt es per Banner auf der Gegentribüne im Hüttenberger Sportztentrum, als Johannes Wohlrab rund zweieinhalb Minuten vor Ende des letzten Heimspiels des Handball-Zweitligisten TV Hüttenberg eine Auszeit nimmt, die angesichts einer klaren 31:24-Führung seines Teams zunächst komplett unnötig erscheint - und dann doch ihren Sinn offenbart. Denn nach ein paar wenigen an den Spielerkreis gerichteten Worten schickt er Tobias Hahn, Christian Rompf und Stefan Kneer in Richtung Mittelkreis. Damit sich die nach der Partie ihre aktive Laufbahn beendenden Routiniers, die - jeder auf seine Art - den TVH sportlich wie menschlich außerordentlich geprägt haben, sichtlich gerührt von den 1030 aufgrund des bis dahin auf dem Parkett Gebotenen euphorisiertenen und sich geschlossen von ihren Plätzen erhebenden Zuschauern noch einmal standesgemäß feiern lassen können. Eine tolle Geste des Trainers an einem tollen Abend, nicht für die drei künftigen "Handball-Rentner" und den zum VfL Gummersbach wechselnden, aber verletzungsbedingt nicht mehr auf dem Feld mitwirkenden Kapitän Dominik Mappes. Sondern auch für die Jungs, die sie zurücklassen und die noch einmal alles geben, um ihren Mitspielern und Vorbildern ein überragendes Abschiedsspiel zu schenken. Denn die Hüttenberger zeigen gegen den in der Vorwoche bereits in die 1. Bundesliga aufgestiegenen Tabellenzweiten ASV Hamm-Westfalen eine klasse Leistung und gehen am Ende als verdienter 32:25 (16:11)-Sieger vom Feld.

Leichtathletik:

Sprinterin Gina Lückenkemper sorgt für ein Raunen

26 Grad, strahlender Sonnenschein und Leichtathletik auf Spitzenniveau haben die Zuschauer beim Meeting ,,Fast Arms, Fast Legs" im Wetzlarer Stadion erlebt. Nationale und internationale Stars wie Gina Lückenkemper, Jennifer Montag oder die Britin Rachel Müller setzten alles daran, den Lokalmatadoren das Leben schwer zu machen. Bereits nach den ersten Rennen zeigte sich, dass die Bahn ordentlich Geschwindigkeit hat. Begünstigt durch den Rückenwind purzelten die persönlichen Bestzeiten in fast jedem Lauf. Auch für die Vize-Europameistern Lückenkemper war der Tag in der Domstadt eine echte Standortbestimmung. Als die Zeit der schnellsten Frau Deutschlands auf dem Monitor aufflackerte, ging ein Raunen durch das Stadion: 11,07 - und das im Vorlauf! Mit Lisa Mayer, Rebekka Haase und Jennifer Montag war die Konkurrenz im Finale groß. Nachdem der Startschuss ertönte, gab es allerdings kein Halten mehr: Lückenkemper erwischte einen sauberen Start, tankte sich nach vorne, setzt sich bereits nach 50 Meter ab und verbessert ihre Zeit auf bärenstarke 11,04 Sekunden.

Zeigt bei der Pfingstregatta in Gießen mit zehn Goldmedaillen sein ganzes Können: der Nachwuchs der Rudergesellschaft Wetzlar. Foto: Sabine Hargarter-Kornder

Rudern:

Rudergesellschaft Wetzlar räumt ordentlich ab

Über zehn Siege hat sich der Nachwuchs der Rudergesellschaft Wetzlar bei der Pfingstregatta in Gießen freuen dürfen. Die Hälfte davon ging auf das Konto von Jakob Keller. Der Domstädter zeigte sich besonders hungrig. Im Leichtgewicht-Einer der Jungen (14 Jahre) holte er drei Erfolge. Doch damit nicht genug: Zusammen mit Louis Wagner holte er zweimal Gold im Doppelzweier (13 und 14 Jahre). Der Domstädter wiederholte damit sein hervorragendes Ergebnis des Landesentscheides vom letzten Maiwochenende. Denn auf seiner ersten Regatta überhaupt holte er sich Silber und Bronze und hat die Teilnahme am Bundesentscheid sicher.

Durch die Linse - Das Foto

Trotz Sieg in Bicken: FC Burgsolms bleibt Gruppenligist

Der 5:4-Erfolg beim TSV Bicken hat für den FC Burgsolms nicht genügt, um das zweite Verbandsliga-Ticket zu lösen. Der TSV Lang-Göns und die FSG Wettenberg müssen eine Klasse runter.

Die Story

Für einen Faustschlag mit Spiel gegen Ehringshausen/Dillheim II ist Ümit Yaskiran vom FC Amedspor Wetzlar für sechs Spiele gesperrt worden. Foto: André Bethke

Sportgerichtsurteil: Ein Faustschlag und die Folgen

Im April stand das Spiel in der Fußball-A-Liga zwischen Amedspor und Ehringshausen/Dillheim II nach einem Zweikampf vor dem Abbruch. Nun wurde ein Spieler aus dem Verkehr gezogen.

Wir wünschen Euch eine schöne Woche und sehen uns kommende Woche Dienstag an dieser Stelle auf unserem Stammplatz wieder. Bleibt sportlich.