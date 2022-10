Stammplatz: Tanzkunst, Platzsturm, Fingerzeig an Konkurrenz

Was lief am Sport-Wochenende in Mittelhessen? Wir blicken vom "Stammplatz" aus darauf. Fotos: Steffen Bär, Michael Schepp, Björn Franz, Felix Leyendecker, Florian Gümbel, Ben

MITTELHESSEN - Herzlich willkommen zu unserem Überblick. Wir setzen uns gemeinsam auf den Stammplatz, um auf das Sport-Wochenende zu schauen. Unter anderem mit diesen Themen: internationale Tanz-Gala in Wetzlar, ein spektakulärer Treffer im Regionalliga-Spitzenspiel, hitzige Momente in der B-Liga nach Abpfiff bei Rot-Weiß Wetzlar und die ersten mittelhessischen Auswärtspunkte in der Basketball-ProA. Außerdem dabei: der FSV Hessen Wetzlar auf dem Boden der Tatsachen.

Im Fokus:

Alle vereint: Die Gewinner Charles Guillaume Schmitt und Elena Salikhova (Bildmitte), die Zweitplatzierten Razvan Dumitresco und Jacky Joos und die Drittplatzierten David Andreas Buechel und Flavia Landolfi sowie die weiteren Turnierteilnehmer des Abends. Foto: Felix Leyendecker

Tanzen:

Hohe Tanzkunst, würdige Sieger und ein emotionaler Macher

Als die Band die Musik für den letzten Tanz der Endrunde anstimmte, wirkte Turnierleiter und Conférencier Philipp Feht in sich gekehrt. Was dem Vorsitzenden des Schwarz-Rot-Club Wetzlar, der das Internationale Wetzlarer Leica-Turnier 23 Jahre lang geleitet und organisiert hatte, in diesem Moment durch den Kopf ging, kann man nur erahnen. Das 40. Wetzlarer Leica-Turnier sollte das letzte unter diesem Namen werden. Das war den Verantwortlichen wie auch den Gästen bewusst. Im Gespräch teilten die Zuständigen mit, dass das pragmatische Gründe habe. Dadurch, dass die Firmenverästelungen bei Leica inzwischen so komplex seien, solle der Name "Leica" künftig nicht mehr auftauchen. Schatzmeister Friedrich Frech jun. teilte jedoch im Vorfeld mit, dass das Turnier in seiner jetzigen Form auch durchaus unter anderem Namen stattfinden kann. "Wir lassen uns da etwas einfallen. Die Veranstaltungsform selbst wird es weiterhin geben", betonte das Vereinsmitglied. Auf dem Parkett setzten sich Charles Guillaume Schmitt und Elena Salikhova durch.

Handball:

Dutenhofen/Münchholzhausen zeigt die richtige Reaktion

War das schon der Befreiungsschlag? Das werden wohl erst die nächsten Spiele zeigen. Zweifelsfrei aber war dieser 36:30 (17:17)-Heimsieg gegen den TV Kirchzell ein eminent wichtiger für die Drittliga-Handballer der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen - sowohl in punktetechnischer als auch in psychologischer Hinsicht. "Wir haben nach der Klatsche gegen Saarlouis eine Reaktion gezeigt", freute sich Trainer Axel Spandau. Drei Dutzend Treffer - das ist eine Ansage. Von wegen fehlende offensive Durchschlagskraft. Gegen Kirchzell war davon nichts zu sehen. "Wir haben das, was wir uns taktisch erarbeitet haben, umgesetzt und so immer wieder unsere Lücken gezogen", lobte der HSG-Trainer.

Spruchreif - das Zitat vom Wochenende

Der dazugehörige Artikel:

Platzsturm in der Fußball-B-Liga? Vereine sind sich uneinig

Rot-Weiß Wetzlar gewinnt das Spitzenspiel gegen den SV Kölschhausen. Doch was passierte danach? Es gibt unterschiedliche Versionen.

Weitere Meldungen:

Alles eine Frage des Kopfes: Trainer Branislav Ignjatovic feiert mit den Gießen 46ers einen Auswärtssieg bei den Nürnberg Falcons. Foto: Michael Schepp

Basketball:

ProA: Gießen 46ers holen erste Auswärtspunkte

Am Morgen steuerte Branislav Ignjatovic einen von zwei Kleinbussen sicher ins Frankenland, in der Nacht kehrte er mit zusätzlich mit zwei Punkten zurück nach Mittelhessen. Mit 75:63 (46:27) haben die Gießen 46ers zwei Wochen nach der peinlichen 38-Punkte-Pleite in Bremerhaven endlich ihr erstes Auswärtsspiel in der 2. Basketball-Bundesliga nach dem Abstieg aus dem Oberhaus gewonnen und sich dabei bei den Nürnberg Falcons auch noch klar besser verkauft als beim ersten Saisonerfolg, der vor Wochenfrist durch einen Buzzerbeater-Erfolg gegen die Artland Dragons deutlich glücklicher ausgefallen war als jener am Sonntagabend in der KIA-Metropol-Arena. In der Ignjatovics Truppe einen starken Start und eine klasse erste Halbzeit aufs Parkett legte.

Fußball:

FSV Hessen Wetzlar landet unsanft auf dem Boden der Tatsachen

Schwarzer Tag im Goldenen Oktober: Innerhalb von 14 Minuten gingen am Sonntagvormittag die Regionalliga-Fußballerinnen des FSV Hessen Wetzlar beim FFC Wacker München komplett baden. Nachdem es knapp eine Stunde lang 1:1 gestanden hatte, brachten sich die Domstädterinnen um wenigstens einen Punkt und kassierten vier Gegentore bis zur 75. Minute. Am Ende hieß es - etwas zu deutlich - 1:5 (1:1) aus Sicht des FSV. "Wir haben verdient verloren, wenn auch nicht in der Höhe, denn spielerisch besser war München nicht", resümierte Peter nach dem Abpfiff. "Leider haben wir dem Gegner heute den Gefallen getan und viele Standards ermöglicht. Das Spiel heute hat uns auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt."

Fußball:

FC Gießen bleibt nach Kraftakt gegen Schlusslicht vorne

In der vergangenen Runde, dem Abstiegsjahr des FC Gießen aus der Fußball-Regionalliga Südwest, war Matheus Beal höchstens Ergänzungsspieler gewesen. Und nach der Winterpause nicht einmal das, da hatte der offensive Mittelfeldmann lediglich eine halbe Stunde Einsatzzeit am unbedeutenden letzten Spieltag in Kassel erhalten. Eine Etage tiefer ist alles anders. Der 23-Jährige ist Stammkraft, hat 13 von 15 Partien von Beginn an bestritten. Zudem hat er bereits fünf Mal in Schwarze getroffen und mit seinem jüngsten Tor am Samstag wesentlich mit dafür gesorgt, dass der FCG seine Tabellenführung nicht nur verteidigt hat, sondern sogar noch ausbauen konnte. Der Brasilianer markierte in der 79. Minute den 2:1-Endstand gegen ein nie aufgebendes, am Ende aber doch ohne Zählbares dastehende Team von Hessenliga-Schlusslicht TSV Steinbach II.

Durch die Linse - das Foto:

Der dazugehörige Artikel:

TSV Steinbach: 50-Meter-Tor als Fingerzeig an die Konkurrenz

Der Fußball-Regionalligist kann es auch gegen einen Topclub. Der Sieg im Verfolgerduell über den FC Homburg ist das Ergebnis einer kollektiven Stärke. Dennoch stach ein Trio heraus.

Der Weg zu den Artikeln:

Wir wünschen Euch eine schöne Woche und sehen uns am kommenden Freitag an dieser Stelle auf unserem Stammplatz wieder. Bleibt sportlich.