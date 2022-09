Steindorf fehlt ein Zähler zum Titel

Jetzt teilen:

WETZLAR - Ein einziger Zähler bei den Einzelpunkten den Steindorfer Schützen beim Saisonschluss zum Titelgewinn in der Sportgewehr-Oberliga West. Das Team wurde letztlich Vizemeister.

Den letzten Rundenwettkampf hatten die Steindorfer auswärts in Eisenbach zu absolvieren und gewannen dort das Match glatt mit 5:0 Punkten und 2261:2129 Ringen. Auf den Positionen eins bis vier behielten Katrin Grabowski (585), Natascha Hiltrop (584: 519), Sarah Sprehn (544:502) sowie Eve Busch (548:540) in ihren Duellen gegen die Eisenbacher Saskia Bauer, Kerstin Eckrich, Mariella Basotto und Nadine Otto jeweils die Oberhand. Dadurch ging auch der Mannschaftspunkt für das ringbeste Team der Begegnung an Steindorf - mit 132 Ringen Vorsprung.

Meister wurde aber Buchenau, das Absteiger Kirberg mit 5:0 und 2206:2159 besiegte. Rödgen unterlag gegen Erdbach, das Dritter wurde, mit 2:3 und 2166:2207.

Mit Buchenau, Steindorf und Erdbach lagen zum Saisonausklang gleich drei Teams punktgleich vorn. Über die genaue Platzierung entschieden daher die Einzelpunkte aus den Duellen mit jeweils einem Zähler Unterschied.

Katrin Grabowski

gewinnt Einzelwertung

Sieger der Einzelwertung wurde die Steindorferin Katrin Grabowski mit einem Wettkampfschnitt von 580,17 Ringen vor ihrer Vereinskollegin Natascha Hiltrop (579,75) und dem Rödgener Mario Lehr (562,17).

Abschlusstabelle: 1. Buchenau (23:7/13189/10:2), 2. Steindorf (22:8/13315/10:2), 3. Erdbach (21:9/13179/10:2),