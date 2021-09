Svea Regina knackt ihre persönliche Bestzeit

Svea Regina vom TV Wetzlar trumpft bei den Kreismeisterschaften in Heuchelheim mit neuer Bestzeit auf.

HEUCHELHEIM - Der Wettergott spielte zwar nicht wie erhofft mit, als der Leichtathletikkreis Wetzlar am Wochenende in Heuchelheim seine besten Staffeln und seine schnellsten 800-Meter-Läufer gesucht hat. Für die Kinder U 10 stand eine gemischte 6 Mal 50-Meter-Staffel auf dem Programm.

Die LG Langgöns/Oberkleen I holte sich in der Besetzung Heußner, Boller, Wedel, Brachtel, Schilling und Delz nach 53,39 Sekunden den Titel. Hinter dem Heuchelheimer Quartett platzierten sich Langgöns/Oberkleen II (66,77) und Langgöns/Oberkleen III (69,64).

Für die Jahrgänge 2010/2011 waren 4 Mal 50 Meter ausgeschrieben. Hier holten sich nach 32,24 Sekunden die Gastgeberinnen den Titel. Die Langgönser Sonja Heinbach, Carlotta Werum, Lilly Peh und Nora Müller waren 19/100 langsamer und sicherten sich Rang zwei. Die LGLO belegte auch die Plätze drei und vier.

Fotos Svea Regina vom TV Wetzlar trumpft bei den Kreismeisterschaften in Heuchelheim mit neuer Bestzeit auf. Wie der Vater, so der Sohn: Christian Dietrich (r.) und sein Filius Max holen sich jeweils den Kreistitel. Foto: R. Finkernagel 2

In der Altersklasse männliche Jugend U 14 über 4 Mal 75 Meter waren die Heuchelheimer in 47,99 Sekunden nicht zu schlagen. Trotz schlechter Wechsel gewannen die Frauen der LG Langgöns/Oberkleen nach 52,43 Sekunden die Kreismeisterschaft. Bei der Jugend U 20 wurden die Langgönserinnen nach einem Wechselfehler disqualifiziert, während Heuchelheim gewann.

Erfreulich war, dass sich 37 Kinder um die Siege in den 800-Meter-Läufen bewarben. Schnellste Athletinnen in der Altersklasse W 9 waren Mila Schick vom TV Wetzlar in 3:00,27 Minuten vor den beiden Langgönserinnen Josephine Boller und Laurena Schilling. Bei den um ein Jahr jüngeren Mädchen gab es einen Langgönser Doppelerfolg durch Maya Jezekski (3:28,27) und Ylva Wedel.

In der M 9 kam der Sieger aus Leun und hieß Lennard Höbel. Nur drei Sekunden dahinter durfte sich in der M 8 Max Dietrich (LGLO) in die Liste der Meister eintragen. Sonja Heinbach (LGLO) bestimmte den gemeinsamen Lauf der W 10 und W 11. Nach 2:55,12 Minuten überquerte sie mit fünf Sekunden Vorsprung vor der Wetzlarerin Appel Marx, die die 9 gewann, die Ziellinie. In der männlichen U 12 war nur der Jahrgang 2011 besetzt. Ganz überlegen holte sich Luan Wittig vom TV Wetzlar nach 2:36,20 Minuten den Sieg. Auf Rang zwei folgte Jannis Bender (LGLO/2:45,26).

Sofia Schnorr zündet auf

der Zielgeraden den Turbo

Spannend ging es bei der weiblichen U 14 zu. Die favorisierte Sofia Schnorr aus Oberkleen fand in Teamkollegin Maria Mitori starke Konkurrenz. Erst auf den letzten 100 Metern spielte Schnorr ihre Erfahrung aus und holte sich nach 2:46,64 Minuten den Sieg vor Mitori. 2:52,06 Minuten benötigte Finja Huttel vom TV Wetzlar als Kreismeisterin in der Altersklasse W 13.

Den Lauf der weiblichen Starterinnen (Jugend und Aktive) beherrschte Svea Regina vom TV Wetzlar. Mit 2:20,16 Minuten stellte sie nicht nur einen persönlichen Rekord auf, sondern gewann auch die weibliche U 18. Finja Schnorr benötigte 2:37,25 Minuten, um sich den Titel in der weiblichen U 16 zu sichern. Ihre Teamgefährtin Isabelle Obschill war mit 2:36,29 Minuten minimal schneller und wurde konkurrenzlos Kreismeisterin bei den Frauen.

Schnellster Mann war Kjell Wörner vom TV Wetzlar, der Albshäuser distanzierte in 2:06,77 Minuten die Konkurrenz deutlich, was ihn dem Titel in der männlichen U 18 einbrachte. Ü 40-Senior Christian Dietrich zeigte, dass er es immer noch mithalten kann. Der Dornholzhäuser siegte bei den Männern nach 2:22,33 Minuten. Leonard Michel vom TV Wetzlar war mit 2:22,84 Minuten unwesentlich langsamer und gewann die M 14.