TG Lahn-Dill verpasst Podest hauchdünn

Platz vier in Mannheim für die Turnerinnen der TG Lahn-Dill mit (v.l.) Nele Vogel, Charleen Pach, Marie Leder, Janine Trzinski, Emma Leder, Polly Wahler. Foto: TG Lahn-Dill

MANNHEIM/WETZLAR - Durch nach wie einige verletzte und kranke Turnerinnen ersatzgeschwächt, ist die TG Lahn-Dill in den dritten von vier Rundenwettkämpfen in der 3. Turn-Bundesliga Nord gestartet. Am Ende stand für die Truppe der TSG Niedergirmes und des TV Dillenburg in Mannheim-Ketsch Rang vier zu Buche.

Zu Beginn stand das Bodenturnen auf dem Programm. Die zum Einsatz gekommenen Lahn-Dill-Turnerinnen turnten ihre Übungen sicher durch, und erhielten dafür 42,450 Punkte. Vor Ihnen landete lediglich Kassel mit 43,05 Zählern sowie Tabellenführer Herkenrath/Düsseldorf mit 45,00 Punkten. Die nächsten Plätze gingen an Moselweiß (42,40 Punkte), Bünde (42,15 Punkte), Bodenheim (42,10), Frankfurt (40,05) sowie Wüllen (38,80). Danach ging es an den Schwebebalken. Hier mussten die TG-Turnerinnen leider viermal den Balken verlassen, was vier Minuspunkte zur Folge hatte, sodass am Ende lediglich 42,40 Zähler zu Buche standen. Dieses Gerät gewann Herkenrath mit 43,25 Punkten vor den Frankfurterinnen (43,15), Bodenheim (42,65) und Kassel (42,50). Die Turnerinnen aus Moselweiß (40,80) und Bünde (40,00) ließen die Lahn-Dillerinnen hinter sich.

Am Stufenbarren lief es für die TG anschließend durwachsen. Gleich zwei Turnerinnen mussten das Gerät verlassen, was dieses Mal zwei Minuspunkte zur Folge hatte. Die anderen drei TG-Turnerinnen turnten ihre Übungen dagegen sauber durch, sodass es noch zu 35,60 Zählern reichte. Besser waren Herkenrath (38,55) und Kassel (36,30). Hinter Lahn-Dill reihten sich Bodenheim (34,20), Frankfurt (33,90) sowie Moselweiß (32,80) und Wüllen (32,65) ein. Der Sprung über den Tisch sollte dann die Entscheidung für den Tagessieg bringen. Die Sprünge der TG-Turnerinnen waren mit leichten Fehlern versehen, sodass es zu 46,60 Zählern und Rang vier reichte. Dieses Gerät gewann Bodenheim mit 48,45 Zählern vor Kassel (48,00), Moselweiß (47,40) und Bünde (46,80). Der Tagessieg ging damit an Herkenrath/Düsseldorf mit 173,00 Zählern vor Kassel (169,85). Hauchdünn landete auch Bodenheim (167,40) vor den Lahn-Dillerinnen, die als Vierte (167,05) Moselweiß (163,40), Bünde (161,45), Frankfurt (159,15) sowie Wüllen (155,00) distanzierten.

Die Tabelle führt vor dem finalen Wettkampf um die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die 2. Bundesliga am 30. Oktober in Koblenz die TG-TV Herkenrath/Düsseldorf (38 Punkte) vor der TG Kassel (34 Punkte) und Lahn-Dill (26 Punkte) an.