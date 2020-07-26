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Sonntag, 26.07.2020 - 17:00
8 min

Topclubs und die Frage: Volle Hütte oder leere Ränge?

Wie viele Zuschauer dürfen wieder in Stadien und Hallen? Welche Hygienekonzepte gibt es? Was passiert mit den Dauerkarten? So planen die mittelhessischen Spitzenvereine.

Von Alexander Fischer und Tim Georg
So sieht es hinter der Spielerbank der HSG Wetzlar aus, wenn die Rittal-Arena bis auf den letzten Platz gefüllt ist. Doch daran ist in der kommenden Handball-Saison nicht ansatzweise zu denken. Archivfoto: Martin Weis

So sieht es hinter der Spielerbank der HSG Wetzlar aus, wenn die Rittal-Arena bis auf den letzten Platz gefüllt ist. Doch daran ist in der kommenden Handball-Saison nicht ansatzweise zu denken. Archivfoto: Martin Weis

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So sieht es hinter der Spielerbank der HSG Wetzlar aus, wenn die Rittal-Arena bis auf den letzten Platz gefüllt ist. Doch daran ist in der kommenden Handball-Saison nicht ansatzweise zu denken. Archivfoto: Martin Weis

So sieht es hinter der Spielerbank der HSG Wetzlar aus, wenn die Rittal-Arena bis auf den letzten Platz gefüllt ist. Doch daran ist in der kommenden Handball-Saison nicht ansatzweise zu denken. Archivfoto: Martin Weis

Auch am Haigerer Haarwasen kann man in Sachen aus den Nähten platzender Zuschauertribüne bei den Heimspielen des TSV Steinbach Haiger vorerst nur träumen. Archivfoto: Björn Franzen

Auch am Haigerer Haarwasen kann man in Sachen aus den Nähten platzender Zuschauertribüne bei den Heimspielen des TSV Steinbach Haiger vorerst nur träumen. Archivfoto: Björn Franzen

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