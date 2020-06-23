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Dienstag, 23.06.2020 - 15:00
3 min

Trial-Motorradfahrer des MSC Hermannstein trainieren wieder

Corona machte auch vor dem Trialsport nicht Halt und sorgte dafür, dass sämtliche Veranstaltungen gestrichen wurden, an denen auch die Motorradfahrer des MSC Hermannstein teilnehmen wollte.

Lena Wagner: Sportredakteurin Wetzlar
Von Lena Wagner
Sportredakteurin Wetzlar
Für die Trailer vom MSC Hermannstein um Sascha Eckhardt fällt die Wettkampfssaison dieses Jahr wegen Corona aus, aber sie können zumindest wieder trainieren. Foto: MSC Hermannstein

Für die Trailer vom MSC Hermannstein um Sascha Eckhardt fällt die Wettkampfssaison dieses Jahr wegen Corona aus, aber sie können zumindest wieder trainieren. Foto: MSC Hermannstein

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