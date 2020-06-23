Dienstag,
23.06.2020 - 15:00
3 min
Trial-Motorradfahrer des MSC Hermannstein trainieren wieder
Corona machte auch vor dem Trialsport nicht Halt und sorgte dafür, dass sämtliche Veranstaltungen gestrichen wurden, an denen auch die Motorradfahrer des MSC Hermannstein teilnehmen wollte.
Von Lena Wagner
Sportredakteurin Wetzlar
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