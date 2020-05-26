Dienstag, 26.05.2020 - 18:00
5 min
Trimm-Dich-Pfad statt Stadionbesuch auf Schalke: Unterwegs im Atzbacher Wald
Von Lena Wagner
Sportredakteurin Wetzlar
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TRIMM-DICH-PFAD
Der 2,5 Kilometer lange "Vita-Parcours" am Rande des Lahnauer Ortsteils Atzbach wurde in den Jahren 1970 und 1971 von den hiesigen Natur- und Vogelfreunden errichtet. Im Februar 2018 stimmte die Gemeindevertretung für einen Antrag, 5000 Euro für den Pfad selbst und 10 000 Euro für das rund zwei Monate später neu hergerichtete Wassertretbecken, an dem die Strecke endet, bereitzustellen. Der Parcours startet am Waldparkplatz, auf den Schildern an der Strecke weisen Bilder auf die Übungen an den aktuell zwölf Stationen hin. (hog/lew)
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