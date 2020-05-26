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Dienstag, 26.05.2020 - 18:00
5 min

Trimm-Dich-Pfad statt Stadionbesuch auf Schalke: Unterwegs im Atzbacher Wald

Was tun, wenn Fußballgucken live im Stadion nicht erlaubt ist? Vielleicht einfach mal selbst bewegen, statt den Fußballern von Schalke 04 dabei zuzusehen, wie sie dem runden Leder hinterherjagen.

Lena Wagner: Sportredakteurin Wetzlar
Von Lena Wagner
Sportredakteurin Wetzlar
Trimm-Dich-Pfad statt Stadionbesuch: Während der FC Schalke 04 sich quält, nach einem frühem Rückstand gegen den FC Augsburg ins Spiel zu finden, sind hier qualvolle Klimmzüge angesagt. Foto: Lena Wagner

Trimm-Dich-Pfad statt Stadionbesuch: Während der FC Schalke 04 sich quält, nach einem frühem Rückstand gegen den FC Augsburg ins Spiel zu finden, sind hier qualvolle Klimmzüge angesagt. Foto: Lena Wagner

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TRIMM-DICH-PFAD

Der 2,5 Kilometer lange "Vita-Parcours" am Rande des Lahnauer Ortsteils Atzbach wurde in den Jahren 1970 und 1971 von den hiesigen Natur- und Vogelfreunden errichtet. Im Februar 2018 stimmte die Gemeindevertretung für einen Antrag, 5000 Euro für den Pfad selbst und 10 000 Euro für das rund zwei Monate später neu hergerichtete Wassertretbecken, an dem die Strecke endet, bereitzustellen. Der Parcours startet am Waldparkplatz, auf den Schildern an der Strecke weisen Bilder auf die Übungen an den aktuell zwölf Stationen hin. (hog/lew)

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