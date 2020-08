2 min

Trotz Hitze gute Resonanz bei Braunfelser Golf-Clubmeisterschaften

Trotz der tropischen Temperaturen gingen bei den Vierer-Vereinsmeisterschaften im Golf-Club Schloss Braunfels am Wochenende 34 Zweierteams an den Start, um an den beiden 18-Loch-Runden teilzunehmen.