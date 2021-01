Turn-Winterakademie startet in zweite Runde

Auch in der zweiten Runde der Winterakadamie wird digital geturnt. Foto: Philipp Trulley/HTV

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

REGION - Nach einem enormen Andrang auf die Workshops des ersten Durchgangs und vielen ausgebuchten Veranstaltungen startet der Hessische Turnverband (HTV) bereits Mitte Februar in die zweite Runde der Winterakademie des Turnens 2021. Unter dem Motto "Alte und Neue Highlights" präsentiert der HTV, erneut in Kooperation mit fünf weiteren Landesturnverbänden, vom 17. bis 21. Februar viele neue Workshops und einige Highlights aus dem Programm im Januar.

Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den Bereichen Gerätturnen, Fitness & Gesundheit sowie Kinderturnen, wobei auch Workshops aus anderen Bereichen im Angebot sind. Wer schon am ersten Teil der Winterakademie teilgenommen hat, kennt die Modalitäten: Alle Workshops finden digital statt, kosten einheitlich 15 Euro, laufen über 90 Minuten und umfassen je zwei Lerneinheiten (LE). Die Workshops finden am Mittwoch und Donnerstag jeweils morgens sowie nachmittags und abends statt. Am Wochenende gibt es dann erneut drei Tage lang volles Programm von morgens bis abends. Wieder wird es möglich sein, sich für einen oder mehrere Workshops anzumelden. Interessierte können das Programm ab dem 3. Februar einsehen, eine Anmeldung zu den Workshops ist ab dem 5. Februar möglich.

Mit den knapp 100 neu angesetzten Veranstaltungen möchte der HTV vor allem auf die hohe Nachfrage in den Bereichen Turnen und Fitness & Gesundheit reagieren. Bereits zu Beginn der Winterakademie des Turnens im Januar waren ein Großteil der Workshops aus den genannten Bereichen schnell ausgebucht, auch neu angesetzte Wiederholungen waren rasch gefüllt. Durch den zweiten Teil der Winterakademie im Februar sollen die Interessierten, die während des ersten Teils der Winterakademie keinen Platz mehr ergattern konnten, die Möglichkeit haben, sich online fortzubilden und damit gleichzeitig ihre Lizenz zu verlängern. Selbstverständlich sind auch Kurzentschlossene, Neu-Einsteiger*innen und Wiederholungstäter*innen herzlich willkommen, am zweiten Teil der Winterakademie des Turnens teilzunehmen.